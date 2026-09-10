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మారుతి బలెనో కొనాలంటే ఎంత డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాలి? తెలంగాణ, ఏపీ ఆన్-రోడ్ ధరలు..EMI వివరాలు!

Maruti Baleno price: కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మారుతి బలెనో బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే 2026 మోడల్ మారుతి బలోనో రూ. 6.10 లక్షల నుంచి ప్రారంభం అవుతోంది. హైదరాబాద్, విజయవాడ ఆన్ రోడ్ ధరలు, డౌన్ పేమెంట్ ఎంత చెల్లించాలి.. వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి.. నెలకు ఈఎంఐ వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 10, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:28 PM IST
మారుతి బలెనో కొనాలంటే ఎంత డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాలి? తెలంగాణ, ఏపీ ఆన్-రోడ్ ధరలు..EMI వివరాలు!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మారుతి బలెనో కొనాలంటే ఎంత డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాలి? తెలంగాణ, ఏపీ ఆన్-రోడ్ ధరలు..EMI వివరాలు!
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