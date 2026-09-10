/మారుతి బలెనో కొనాలంటే ఎంత డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాలి? తెలంగాణ, ఏపీ ఆన్-రోడ్ ధరలు..EMI వివరాలు!

Maruti Baleno price: 2026 మారుతి బలెనో ఫేస్ లిస్ట్ వెర్షన్ ఈ నెల 5వ తేదీన మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయ్యింది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్ ఫోరూమ్ ధర రూ. 6,09,900గా ఉంది. టాప్ ఎండ్ వెర్షన్ ధర అయితే ప్రస్తుతం రూ. 9.55లక్షల వరకు ఉంది. మీకు నెలకు రూ. 9వేలు కట్టే ప్లాన్ ఉన్నట్లయితే.. కొత్తగా లాంచ్ అయిన బలెనో ను మీరు కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీనికోసం మీరు రూ. 2లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒకేసారి కట్టాల్సిన పని కూడా లేదు. ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర:
బేస్ వేరియంట్ 'సిగ్మా పెట్రోల్ మాన్యువల్' ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 6.10 లక్షలు. కంపెనీ కొత్త బాలెనోను సిగ్మా, డెల్టా, జీటా, ఆల్ఫా, ఆల్ఫా (O) వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆన్-రోడ్ ధరలు:
విజయవాడలో సిగ్మా పెట్రోల్ మాన్యువల్ ఆన్-రోడ్ ధర రూ. 736,626 కాగా, హైదరాబాద్లో ఇది రూ. 737,255గా ఉంది. ఈ ధరలో రిజిస్ట్రేషన్, ఇన్సూరెన్స్, ఇతర ఛార్జీలు చేర్చబడ్డాయి. నగరం, ఇన్సూరెన్స్ ఆప్షన్లు, డీలర్ ఛార్జీలను బట్టి ఈ ఆన్-రోడ్ ధరలో స్వల్ప వ్యత్యాసం ఉండవచ్చు. తాజా మార్కెట్ ధరల ఆధారంగా, హైదరాబాద్లో బాలెనో ఆన్-రోడ్ ధర సుమారుగా రూ. 7.10 లక్షల నుండి రూ. 11.23 లక్షల మధ్య ఉంటుందని డేటా చూపిస్తుంది.
డౌన్పేమెంట్- EMI ఆప్షన్లు:
మీరు కనీసం రూ. 1.30 లక్షల డౌన్పేమెంట్ చేస్తే, మీకు సుమారుగా రూ. 6.07 లక్షల లోన్ అవసరం అవుతుంది. రుణం ఇచ్చే బ్యాంకు 10శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటును వసూలు చేస్తుందని అనుకుందాం...
మీరు 4 సంవత్సరాల (48 నెలల) రుణ కాలపరిమితిని ఎంచుకుంటే, EMI రూ. 15,401 అవుతుంది.
5 సంవత్సరాల (60 నెలల) రుణ కాలపరిమితికి, EMI రూ. 12,902 అవుతుంది.
6 సంవత్సరాల (72 నెలల) రుణ కాలపరిమితికి, EMI రూ. 11,249 అవుతుంది.
7 సంవత్సరాల (84 నెలల) రుణ కాలపరిమితికి, EMI రూ. 10,081 అవుతుంది.
మీరు రూ. 1.50 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే, రుణ భారం తగ్గుతుంది. బ్యాంకు వడ్డీ రేటు 10శాతం అని అనుకుందాం...
4 సంవత్సరాల (48 నెలల) రుణ కాలపరిమితికి, EMI రూ. 14,894 అవుతుంది.
5 సంవత్సరాల (60 నెలల) రుణ కాలపరిమితికి, EMI రూ. 12,477.
6 సంవత్సరాల (72 నెలల) రుణ కాలానికి, EMI రూ. 10,879 ఉంటుంది.
7 సంవత్సరాలకు (84 నెలలు) EMI రూ. 9,749
డౌన్ పేమెంట్ 2 లక్షల రూపాయలు మరియు బ్యాంకు వడ్డీ రేటు 10శాతం అయితే...
4 సంవత్సరాలకు (48 నెలలు) EMI రూ. 13,626
5 సంవత్సరాలకు (60 నెలలు) EMI రూ. 11,415
6 సంవత్సరాలకు (72 నెలలు) EMI రూ. 9,953
7 సంవత్సరాలకు (84 నెలలు) EMI రూ. 8,919
ఈ లెక్క ప్రకారం, మీకు నెలకు రూ. 9,000 కంటే తక్కువ EMI కావాలంటే, మీరు రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేసి, 7 సంవత్సరాల రుణ కాలాన్ని ఎంచుకోవాలి.
అసలు వడ్డీ రేటు ప్రతి కస్టమర్కు ఒకేలా ఉండదు. క్రెడిట్ స్కోర్, ఆదాయం, లోన్ కాలపరిమితి, బ్యాంక్ పాలసీల వంటి అంశాలను బట్టి వడ్డీ రేట్లు మారుతూ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం, HDFC కొత్త కార్ లోన్లపై 9.40 శాతం నుండి ప్రారంభమయ్యే వడ్డీ రేట్లను అందిస్తోంది.
ICICI బ్యాంక్ 36 నుండి 84 నెలల కాలపరిమితితో కొత్త కార్ లోన్లపై 9.15శాతం నుండి ప్రారంభమయ్యే వడ్డీ రేట్లను అందిస్తోంది.
SBI యొక్క కొత్త కార్ లోన్ వడ్డీ రేట్లు క్రెడిట్ స్కోర్ మరియు కాలపరిమితిని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. బ్యాంక్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, 800 కంటే ఎక్కువ క్రెడిట్ స్కోర్ ఉన్నవారికి 3 నుండి 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితికి 8.95% నుండి, మరియు 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితికి 9.05% నుండి వడ్డీ రేట్లు ప్రారంభమవుతాయి.
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