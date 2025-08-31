Bank Holidays: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు పండుగ.. 15 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌!

September Holidays 2025: క్యాలెండర్లో మరో నెల ముగిసిపోగా.. నెల ప్రారంభమైంది. బ్యాంకుల పనివేళలు.. సెలవులు తెలుసుకుందాం. బ్యాంకు ఉద్యోగులతోపాటు వినియోగదారులు సెలవుల విషయం తెలుసుకోవాలి. నెలలో పండుగలు పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నాయి. పర్వదినాలు.. విశేషాలు ఉన్నాయి. ఈ నెలలో మొత్తం 15 సెలవులు వచ్చాయి. దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు భారీగా సెలవులు రావడంతో ఉద్యోగులకు పండగే. వినియోగదారులకు ఇబ్బందికర పరిస్థితి.
నెలలో దాదాపుగా సగం రోజులు బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవులు వస్తుండడంతో ఉద్యోగులు, వినియోగదారులు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. ప్రతినెలా బ్యాంకులకు సెలవులు తెలుసుకుంటే ప్రయోజనంగా ఉంటుంది. బ్యాంకుల సెలవులకు సంబంధించిన ఇప్పటికే హలీడే క్యాలెండర్ను రిజర్వ్ బ్యాంక్ విడుదల చేసింది. ఏయే రోజుల్లో బ్యాంకులు పని చేస్తాయో.. సెలవులు ఉంటాయో తెలుసుకుంటే సమయం ఆదా అవుతుంది. సాధారణ సెలవులతో పాటు పండుగ సెలవులు కలిపి దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 15 రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. ఆదివారంతోపాటు రెండు, నాలుగో శనివారాలు యథావిధిగా బ్యాంకులు మూత పడనున్నాయి.
సెప్టెంబర్లో బ్యాంకు సెలవుల జాబితా ఇదే!
3వ తేదీ కర్మ పూజ. జార్ఖండ్లో బ్యాంకులకు సెలవు
4వ తేదీ ఓనమ్ పండుగ. కేరళలో బ్యాంకులకు సెలవు
5వ తేదీ మిలాద్ ఉన్ నబీ, తిరువోన్నమ్ సందర్భంగా హైదరాబాద్, ఏపీ, కేరళ, మహారాష్ట్రలో బ్యాంకులకు సెలవు
6వ తేదీ మిలాద్ ఉన్ నబీ, ఇంద్రజాత్ర సందర్భంగా సిక్కిం, ఛత్తీస్గఢ్లో బ్యాంకులు బంద్
7వ తేదీ ఆదివారం సాధారణ సెలవు
12వ తేదీ: మిలాద్ ఉల్ నబీ సందర్భంగా జమ్ము, శ్రీనగర్ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
13వ తేదీ: రెండో శనివారం సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్
14వ తేదీ: ఆదివారం సాధారణ సెలవు
21వ తేదీ: ఆదివారం
22వ తేదీ: దేవీ శరన్నవరాత్రుల సందర్భంగా రాజస్థాన్లో బ్యాంకులకు సెలవు
23వ తేదీ: మహరాజ్ హరిసింగ్ సందర్భంగా జమ్మూ కశ్మీర్లో సెలవు
27వ తేదీ: నాలుగో శనివారం
28వ తేదీ: ఆదివారం సాధారణ సెలవు
29వ తేదీ: మహా సప్తమి, దుర్గ పూజ నేపథ్యంలో త్రిపుర, అసోం, బెంగాల్లో హాలీడే
30వ తేదీ: దుర్గాష్టమి నేపథ్యంలో త్రిపుర, ఒడిశా, అసోం, మణిపూర్, బెంగాల్, బిహార్, జార్ఖండ్ సెలవు
