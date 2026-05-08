Bank Employees Strike: తమ సమస్యల పరిష్కారానికి.. డిమాండ్లు నెరవేర్చుకోవడంలో భాగంగా బ్యాంకు ఉద్యోగులు మరోసారి భారీ ఉద్యమాన్ని చేపట్టనున్నారు. పని ఒత్తిడితోపాటు అధిక పని గంటలతో వ్యక్తిగత జీవితం అనేది లేకుండా వేదన పడుతున్న బ్యాంకు ఉద్యోగులు మరోసారి తమ ఆందోళనను కొనసాగించనున్నారు. ముఖ్యంగా వారంలో ఐదు రోజుల పనిదినాల కోసం పోరాడుతున్నారు. వారానికి రెండు వారాంతపు సెలవులు ఇవ్వాలని బ్యాంకు ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి దేశవ్యాప్త సమ్మెలో భాగంగా రాష్ట్రంలో రెండు రోజులు పాటు సమ్మె చేయనున్నట్లు చేపట్టనున్నట్లు ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ ఫెడరేషన్ (ఏఐఎస్బీఐఎస్ఎఫ్) రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ బర్కత్పురలోని యూనియన్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. ఈ నెల 25, 26 తేదీల్లో దేశవ్యాప్త సమ్మెకు ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉద్యోగుల ఫెడరేషన్ పిలుపు ఇచ్చిందని తెలిపారు.
తమ 16 డిమాండ్ల సాధనకు సమ్మె చేపట్టనున్నట్లు ఎస్బీఐ ఉద్యోగుల సమాఖ్య వెల్లడించింది. ఉద్యోగులపై పెరుగుతున్న పనిభారం, సిబ్బంది కొరత, భద్రతా సమస్యలు, అవుట్సోర్సింగ్ విధానాలతో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను తక్షణమే పరిష్కరించాలని ఆ సంఘం డిమాండ్ చేసింది. సిబ్బంది కొరత కారణంగా బ్యాంకుల పనితీరు దెబ్బతింటోందని, వినియోగదారుల సేవలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని, ఖాళీలను వెంటనే భర్తీ చేయాలని బ్యాంకు ఉద్యోగుల సంఘం డిమాండ్ చేసింది. అవుట్సోర్సింగ్ విధానాలతో బ్యాంకు భద్రతపై ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాయని, కస్టమర్ డేటా రక్షణకు ముప్పు ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. బ్యాంకింగ్ రంగంలో శాశ్వత ఉద్యోగాలను తగ్గించడం సరైంది కాదని అభిప్రాయ పడింది. పెరుగుతున్న పనిభారం, అధిక పనిగంటలు, పని ఒత్తిడితో ఉద్యోగుల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోందని ఎస్బీఐ ఉద్యోగుల సమాఖ్య ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఖాళీలను భర్తీ చేయకపోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారుతోందని తెలిపింది. ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నట్లు ఎస్బీఐ ఉద్యోగుల సమాఖ్య వెల్లడించింది. ప్రభుత్వం, బ్యాంకు యాజమాన్యం వెంటనే స్పందించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఎస్బీఐ ఉద్యోగుల సమాఖ్య డిమాండ్ చేసింది.
