  Banks Strike: బ్యాంకు ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. 2 వీకాఫ్‌ల కోసం రెండు రోజుల సమ్మె!

Banks Strike: బ్యాంకు ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. 2 వీకాఫ్‌ల కోసం రెండు రోజుల సమ్మె!

Bank Employees Strike Two Days On May 25th And 26th For 16 Demands: పని ఒత్తిడితోపాటు అధిక పని గంటలతో వేదన పడుతున్న బ్యాంకు ఉద్యోగులు మరోసారి తమ ఆందోళనను కొనసాగించనున్నారు. రెండు రోజులు సమ్మె చేపడతామని ప్రకటించారు. వారంలో రెండు రోజుల సెలవుల కోసం సమ్మెకు దిగనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Written ByRavi Kumar SargamUpdated byRavi Kumar Sargam
Published: May 08, 2026, 10:12 PM IST|Updated: May 08, 2026, 10:16 PM IST
About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

