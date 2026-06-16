Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Bank FD vs Post Office FD: ప్రభుత్వ బ్యాంకులో ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేస్తే లాభమా...? పోస్టాఫీసులో ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేస్తే లాభమా..?

Bank FD vs Post Office FD: ప్రభుత్వ బ్యాంకులో ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేస్తే లాభమా...? పోస్టాఫీసులో ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేస్తే లాభమా..?

Bank FD vs Post Office FD: భారతదేశంలో డబ్బులు పొదుపు చేసుకోవాలంటే అందరికీ  గుర్తుకొచ్చే మొదటి పేరు పోస్ట్ ఆఫీస్. ఎందుకంటే దేశంలో ప్రతి మారుమూల పల్లెటూర్లో కూడా పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఉంటుంది. కోట్లాది మంది భారతీయులకు తొలి బ్యాంకు పోస్ట్ ఆఫీస్ అని చెప్పవచ్చు. స్టాక్ మార్కెట్ సహా అనేక పెట్టుబడి సాధనాలు మార్కెట్లో ఎన్ని లభ్యమవుతున్నా గాని పోస్ట్ ఆఫీస్ లోనే డబ్బులు దాచుకునేందుకు జనం ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. దీనికి ప్రధాన కారణం పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది భారత ప్రభుత్వ విభాగం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 16, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:12 PM IST
Bank FD vs Post Office FD: ప్రభుత్వ బ్యాంకులో ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేస్తే లాభమా...? పోస్టాఫీసులో ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేస్తే లాభమా..?
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
అగ్గిపెట్టెలో పట్టే పట్టుచీర.. దుర్గమ్మకు సిరిసిల్ల నేతన్న అద్భుత కానుక..
Sircilla1 hr ago
2
Cobra Video2 hrs ago
3
Telangana2 hrs ago
4
Cobra Video2 hrs ago
5
cm Vijay thalapathy2 hrs ago