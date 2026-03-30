English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Bank Holiday April 2026 List: షాకింగ్ న్యూస్..ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..బ్యాంకు ఉద్యోగులకు పండగే..ఎందుకంటే?

Bank Holiday April 2026 List: షాకింగ్ న్యూస్..ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..బ్యాంకు ఉద్యోగులకు పండగే..ఎందుకంటే?

Bank Holiday April 2026 List News: ఏప్రిల్ 2026లో దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంక్ సెలవులు రానున్నాయి. ఈ సెలవులు అనేక కార్యకలాపాలు, ప్రజల దైనందిక కార్యాకలాపాలు, బ్యాంకింగ్ సేవలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఏప్రిల్ నెలలో గుడ్ ఫ్రైడే, డాక్టర్ అంబేద్కర్ జయంతి వంటి ప్రధాన జాతీయ సెలవు దినాలతో పాటు.. ఆదివారాలు, రెండో, నాలుగో శనివారాల్లో బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 30, 2026, 12:38 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday April 2026 List: షాకింగ్ న్యూస్..ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..బ్యాంకు ఉద్యోగులకు పండగే..ఎందుకంటే?

Bank Holiday April 2026 List News: ఏప్రిల్ 2026లో దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంక్ సెలవులు రానున్నాయి. ఈ సెలవులు అనేక కార్యకలాపాలు, ప్రజల దైనందిక కార్యాకలాపాలు, బ్యాంకింగ్ సేవలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఏప్రిల్ నెలలో గుడ్ ఫ్రైడే, డాక్టర్ అంబేద్కర్ జయంతి వంటి ప్రధాన జాతీయ సెలవు దినాలతో పాటు.. ఆదివారాలు, రెండో, నాలుగో శనివారాల్లో బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. అందువల్ల మీకు ఏదైనా ముఖ్యమైన బ్యాంకింగ్ పని ఉంటే ఈ తేదీల కంటే ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఏప్రిల్‌లో 12 నుంచి 14 రోజుల పాటు బ్యాంకింగ్ సేవలకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది. నేషనల్ హాలీడేస్, వారాంతపు సెలవులతో వివిధ రోజుల్లో బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. అయితే డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటాయి.

ఏప్రిల్ 1: బ్యాంకులకు వార్షిక సెలవు
ఏప్రిల్ 1వ తేదీన ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యే క్రమంలో బుధవారం నాడు బ్యాంకులు వార్షిక ముగింపు పనులతో తీరిక లేకుండా ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో ఆ రోజున సాధారణ లావాదేవీల సేవలకు అంతరాయం కలగవచ్చు.

ఏప్రిల్ 3: గుడ్ ఫ్రైడే
గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఏప్రిల్ 3వ తేదీ.. శుక్రవారం నాడు ప్రభుత్వ సెలవు దినం పాటించనున్నారు. అన్ని బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూతపడనున్నాయి.

ఏప్రిల్ 5: ఈస్టర్ ఆదివారం
ఏప్రిల్ 5 (ఆదివారం) ఈస్టర్ సండే, ఇది వారపు సెలవుదినంతో కలిసిపోతుంది.అందువల్ల దీనిని ప్రత్యేక అదనపు సెలవుదినంగా పరిగణించాల్సిన అవసరం లేదు.

ఏప్రిల్ 14: అంబేద్కర్ జయంతి
డాక్టర్ భీమ్ రావ్ రామ్‌జీ అంబేద్కర్ జయంతిని పురస్కరించుకుని.. ఏప్రిల్ 14వ తేదీ మంగళవారం నాడు దేశ వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ సెలవు రోజుగా ప్రకటించారు. ఈ రోజున బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూతపడతాయి.

ఏప్రిల్ 19: అక్షయ తృతీయ (ఆదివారం)
ఏప్రిల్ 19న అక్షయ తృతీయ, పరశురామ జయంతిని జరుపుకోనున్నారు. కానీ ఆ రోజు ఆదివారం కావడంతో ఈ సెలవు కూడా వారంతపు సెలవు ఖాతాలో వెళ్లిపోతుంది.

వారపు సెలవులు (ఆదివారం)
ఏప్రిల్ 5, 12, 19, 26 తేదీలలో ఆదివారాల కారణంగా బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. అదే విధంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నియమాల ప్రకారం.. నెలలో రెండో, నాలుగో శనివారాలు బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది. ఏప్రిల్ 11న రెండో శనివారం.. అలాగే ఏప్రిల్ 25న నాలుగో శనివారం..ఈ రెండు రోజులూ బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Trending News