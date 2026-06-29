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Bank Holiday July: జూలైలో భారీగా సెలవులు..ఏకంగా 12 రోజులు మూతపడనున్న బ్యాంకులు..ఎందుకంటే?

Bank Holiday July 2026: జూలై నెల కేవలం రెండు రోజుల్లో ప్రారంభమవుతుంది. మీరు ఈ నెలలో ఏదైనా బ్యాంకింగ్ పని చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, మీరు జూలై బ్యాంకు సెలవుల గురించి తెలుసుకోవాలి. మీకు సెలవుల గురించి తెలిస్తే అనుకున్న సమయంలో మీరు మీ బ్యాంకు పనిని పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 29, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:15 PM IST
Bank Holiday July: జూలైలో భారీగా సెలవులు..ఏకంగా 12 రోజులు మూతపడనున్న బ్యాంకులు..ఎందుకంటే?
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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జూలైలో భారీగా సెలవులు..ఏకంగా 12 రోజులు మూతపడనున్న బ్యాంకులు..ఎందుకంటే?
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