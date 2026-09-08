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బ్యాంక్ కస్టమర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. సెప్టెంబర్ 11న బ్యాంకులకు సెలవా? అసలు నిజమేంటో తెలుసుకోండి!

Bank Holiday September 11: సెప్టెంబర్ 11 నుంచి 13వ తేదీ వరకు ఢిల్లీలోని భారత్ మండపంలో జరగనున్న 18వ బ్రిక్స్ సమావేశం కారణంగా.. ఢిల్లీలోని ఆఫీసులు, పాఠశాలలకు కేంద్రం సెలవు ప్రకటించింది. మరి ఆ రోజు బ్యాంకులు తెరిచి ఉంటాయా? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 08, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:07 AM IST
బ్యాంక్ కస్టమర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. సెప్టెంబర్ 11న బ్యాంకులకు సెలవా? అసలు నిజమేంటో తెలుసుకోండి!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బ్యాంక్ కస్టమర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. సెప్టెంబర్ 11న బ్యాంకులకు సెలవా? అసలు నిజమేంటో తెలుసుకోండి!
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