/బ్యాంక్ కస్టమర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. సెప్టెంబర్ 11న బ్యాంకులకు సెలవా? అసలు నిజమేంటో తెలుసుకోండి!

Bank Holiday September 11: సెప్టెంబర్ 11 నుండి 13 వరకు 18వ బ్రిక్స్ సదస్సుకు ఢిల్లీలోని భారత్ మండపం ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈ భారీ అంతర్జాతీయ కార్యక్రమం, భద్రతా ఏర్పాట్లు, ట్రాఫిక్ ఆంక్షల దృష్ట్యా, ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం తమ కార్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించాయి. అయితే.. సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ శుక్రవారం నాడు బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయా లేదా అన్నదే ఢిల్లీవాసుల మదిలో మెదులుతున్న అతిపెద్ద ప్రశ్న. రిజర్వ్ బ్యాంక్ అధికారిక సెలవుల క్యాలెండర్.. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ఆధారంగా, సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన బ్యాంకు సెలవు ఉందా లేదా తెలుసుకుందాం.
సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన ఢిల్లీలోని బ్యాంకులకు సెలవు లేదు. బ్యాంకులు యాథావిధిగానే కొనసాగుతాయి. ఆర్బిఐ అధికారిక క్యాలెండర్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ ఢిల్లీలో బ్యాంకు సెలవు దినంగా ప్రకటించలేదు. ఢిల్లీలోని అన్ని బ్యాంకు శాఖలు వాటి సాధారణ పనివేళల ప్రకారం పనిచేస్తాయి. ఢిల్లీ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 11న జాతీయ రాజధాని ప్రాంతం (NCT)లోని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, స్వయంప్రతిపత్తి సంస్థలు.. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు (PSUలు) సెలవు ప్రకటించింది. దీనికి అదనంగా, న్యూఢిల్లీలో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా మూసివేసి ఉంటాయి. అయితే ఈ సెలవు ఉత్తర్వు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది బ్యాంకులు లేదా ప్రైవేట్ వ్యాపార సంస్థలకు వర్తించదు.
సెప్టెంబర్ 11న ఎక్కడెక్కడ బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి?
ఢిల్లీలో బ్యాంకులు తెరిచే ఉన్నప్పటికీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల కారణంగా సెప్టెంబర్ 11న జైపూర్లోని బ్యాంకు శాఖలు బంద్ ఉంటాయి.
సెప్టెంబర్ 2026లో రాబోయే బ్యాంకు సెలవులు:
వివిధ రాష్ట్రాలు.. దేశంలోని పండుగల ప్రకారం సెప్టెంబర్ నెలలోని బ్యాంకు సెలవుల పూర్తి జాబితా ఇది:
సెప్టెంబర్ 11: జైపూర్లో మున్సిపల్ ఎన్నికలు
సెప్టెంబర్ 14: గణేష్ చతుర్థి/వరసిద్ధి వినాయక వ్రతం - బేలాపూర్, బెంగళూరు, భువనేశ్వర్, చెన్నై, హైదరాబాద్, ముంబై, నాగ్పూర్, పనాజీ విజయవాడలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
సెప్టెంబర్ 15: సంవత్సరం / నుఖాయ్ / గణేష్ చతుర్థి (2వ రోజు) - అహ్మదాబాద్, భువనేశ్వర్, పనాజీ
సెప్టెంబర్ 21: శ్రీమంత శంకర్దేవ్ జన్మోత్సవ్ / శ్రీ నారాయణ గురు సమాధి- గౌహతి, కొచ్చి, తిరువనంతపురం
సెప్టెంబర్ 22: కర్మ పూజ – రాంచీ
సెప్టెంబర్ 23: మహారాజా హరి సింగ్ జయంతి - జమ్మూ మరియు శ్రీనగర్
సెప్టెంబర్ 25: ఇంద్రజాత్ర - గ్యాంగ్టక్
గణేష్ చతుర్థి (సెప్టెంబర్ 14) సందర్భంగా స్టాక్ మార్కెట్లలో (బిఎస్ఇ ఎన్ఎస్ఇ) కూడా ట్రేడింగ్ మూసివేయబడుతుంది.
బ్యాంకులు మూసివేసినప్పటికీ ఈ డిజిటల్ సేవలు కొనసాగుతాయి.:
మీరు బ్యాంకు శాఖలు మూసి ఉన్న నగరంలో ఉన్నప్పటికీ, చింతించకండి. బ్యాంకులు మూసి ఉన్నప్పటికీ, ఈ సేవలు 24/7 పనిచేస్తూనే ఉంటాయి:
*UPI మొబైల్ బ్యాంకింగ్
*ఆన్లైన్ / నెట్ బ్యాంకింగ్ బదిలీ
*ATM సేవలు (నగదు ఉపసంహరణల కోసం)
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