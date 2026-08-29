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బ్యాంకు పనులు ఉన్నాయా? ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి.. ఆగస్టు 30 నుంచి సెప్టెంబర్ 5వ సెలవుల లిస్ట్ ఇదే..!!

Bank Holidays: బ్యాంకు పనులు ఉన్నాయా? అయితే బ్యాంకు సెలవుల గురించి ప్రతి ఒక్కరు ముందుగానే సమాచారం తెలుసుకోవాలి.  ఆర్బిఐ సెలవుల జాబితా ప్రకారం.. ఆగస్టు 30వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ వరకు ఈ వారంలో మొత్తం బ్యాంకు సెలవులు ఎన్నో రోజులు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 29, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:56 PM IST
బ్యాంకు పనులు ఉన్నాయా? ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి.. ఆగస్టు 30 నుంచి సెప్టెంబర్ 5వ సెలవుల లిస్ట్ ఇదే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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