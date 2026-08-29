/బ్యాంకు పనులు ఉన్నాయా? ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి.. ఆగస్టు 30 నుంచి సెప్టెంబర్ 5వ సెలవుల లిస్ట్ ఇదే..!!

Bank Holidays: రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి నెలకు సంబంధించిన సెలవుల జాబితాను రిలీజ్ చేస్తుందన్న సంగతి తెలిసిందే. ఆర్బిఐ సెలవుల జాబితా ప్రకారమే.. దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు పనిచేస్తుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ వారం అంటే ఆగస్టు 30వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ వరకు బ్యాంకు సెలవుల గురించి తెలుసుకుందాం.
ఆర్బిఐ సెలవుల జాబితా ప్రకారం.. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, హెడ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ, యాక్సెస్ బ్యాంకులతో సహా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి. ఆగస్టు నెలలో మొత్తం 15రోజులు, సెప్టెంబర్ 14 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు వస్తున్నాయి. ఆగస్టు నెల చివరి వారంలో రాఖీ పౌర్ణమి, ఆదివారం సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. తర్వాత సెప్టెంబర్ నెల మొదటివారంలో 4వ తేదీ, శుక్రవారం రోజున శ్రీక్రిష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. ఆగస్టు 30వ రోజు ఆదివారం బ్యాంకులకు సాధారణగా సెలవు ఉంటుంది. ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
ఆగస్టు 31వ తేదీ సోమవారం రోజున బ్యాంకులకు ఎలాంటి సెలవు ఉండదు..సాధారణంగా పనిచేస్తాయి.
సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ మంగళవారం రోజున కూడా బ్యాంకులకు ఎలాంటి సెలవు లేదు.
సెప్టెంబర్ 3 వ తేదీ బుధవారం రోజు బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి.. సెలవు లేదు.
సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ శుక్రవారం బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. ఈ శ్రీక్రిష్ణ జన్మాష్టమి. కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. అహ్మాదాబాద్, భోపాల్, భువనేశ్వర్, చండీగడ్, చెన్నై, డెహ్రాడూన్,గ్యాంగ్ టక్, హైదరాబాద్, జైపూర్, జమ్మూ, కాన్పూర్, కొచ్చి, కోల్ కతా, లక్నో, పాట్నా, రాయ్ పూర్, రాంచీ, షిల్లాంగ్, సిమ్లా, శ్రీనర్ , తిరువనంతపురం, విజయవాడతో పాటు పలు నగరాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
సెప్టెంబర్ 5న ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం. ఈ రోజు ఆర్బిఐ బ్యాంకు సెలవుల జాబితా ప్రకారం.. ఈ రోజు ఎలాంటి బ్యాంకు సెలవు లేదు. బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. 2026 సెప్టెంబర్ నెలలో మొత్తం 14రోజులు బ్యాంకులు సెలవులు ఉన్నాయి. శ్రీక్రిష్ణ జన్మాష్టమి, వినాయక చవితి వంటి పండగలతో పాటు రెండో శనివారాలు, ఆదివారాలు ప్రాంతీయ , జాతీయ ప్రత్యేకమైన రోజులు కలిపి 14రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి.
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