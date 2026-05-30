/Bank Holidays: ఏకంగా 11 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు..ఈ రోజుల్లో బ్యాంకులకు వెళ్లకపోవడమే మంచిది!

Bank Holidays In June 2026: మే నెల ముగుస్తుండటంతో.. జూన్ నెలలో వివిధ ఆర్థిక లావాదేవీల కోసం బ్యాంకులకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారా? అయితే మీరు ఈ వార్తను తప్పక చదవాలి. వచ్చే నెలలో బ్యాంకులకు వెళ్లే కస్టమర్లకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది.
సాధారణ వారాంతపు సెలవులతో (శని, ఆదివారాలు) పాటు వివిధ రాష్ట్రాల్లోని ప్రాంతీయ పండుగలు, స్థానిక ఆచారాల ఆధారంగా జూన్ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో మొత్తం 11 రోజుల పాటు బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. అందువల్ల మీ నగరంలో ఏ రోజు బ్యాంకుకు సెలవు ఉందో ముందుగానే తెలుసుకొని మీ పనులను ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.
జూన్లో బ్యాంక్ సెలవుల పూర్తి జాబితా..
జూన్ నెలలో వచ్చే సాధారణ సెలవులు (4 ఆదివారాలు, 2 శనివారాలు) కాకుండా, నిర్దిష్ట తేదీల్లో రాష్ట్రాల వారీగా ఉన్న సెలవుల వివరాలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి. జూన్ 13, జూన్ 27న రెండో, నాలుగో శనివారాల కారణంగా బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి.
అలాగే జూన్ 15న 'వైఎంఏ డే' సందర్భంగా ఐజాల్ (మిజోరం) సహా 'రాజా సంక్రాంతి' సందర్భంగా భువనేశ్వర్ (ఒడిశా)లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది. జూన్ 17న 'మహారాణా ప్రతాప్ జయంతి' సందర్భంగా హర్యానాలో బ్యాంకులు బంద్ కానున్నాయి. జూన్ 18న 'శ్రీ గురు అర్జున్ దేవ్ జీ అమరత్వ దినోత్సవం' కారణంగా పంజాబ్లో బ్యాంకులు సెలవు ప్రకటించారు.
మన తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికొస్తే.. జూన్ 25న మొహరం పండుగ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో (హైదరాబాద్, విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో) మొహరం సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
జూన్ నెలలో అత్యధిక రాష్ట్రాలలో వచ్చే ప్రధాన సెలవు జూన్ 26 కావడం విశేషం. ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన ముంబై, న్యూఢిల్లీ, బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్, కోల్కతా, లక్నోలలో బ్యాంకులు మూతపడతాయి. (గమనిక: గుజరాత్, ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ వంటి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ రోజు సెలవు వర్తించదు).
జూన్ 29న 'సంత్ గురు కబీర్ జయంతి' సందర్భంగా సిమ్లా (హిమాచల్ ప్రదేశ్), హర్యానా, పంజాబ్, ఛత్తీస్గఢ్లలో సెలవు పాటిస్తారు. జూన్ 30న 'రెంమ్నా ని' (శాంతి దినం) సందర్భంగా ఐజాల్ (మిజోరం)లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
గమనిక: అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం, మేఘాలయ వంటి ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో జూన్ నెలలో ఎలాంటి అదనపు ప్రాంతీయ సెలవులు లేవు. అక్కడ కేవలం సాధారణ శని, ఆదివారాల సెలవులు మాత్రమే వర్తిస్తాయి.
సెలవు దినాల్లో బ్యాంక్ బ్రాంచ్లు మూసి ఉన్నా.. వినియోగదారుల అవసరాల కోసం ఆన్లైన్ సేవలు నిరంతరాయంగా అందుబాటులో ఉంటాయి. యూపీఐ (UPI) లావాదేవీలు, ఏటీఎంలు (ATMs), మొబైల్ బ్యాంకింగ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ సేవలు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి. నేరుగా బ్యాంక్ శాఖలకు వెళ్లి చేసుకునే నగదు డిపాజిట్లు, విత్డ్రాయల్స్, చెక్ క్లియరెన్స్లు, పాస్బుక్ ప్రింటింగ్, కొత్త అకౌంట్ ఓపెనింగ్ వంటి సేవలు మాత్రం సెలవు రోజుల్లో లభించవు. కాబట్టి, బ్యాంకులకు వెళ్లి పూర్తి చేసుకోవాల్సిన పనులను ఈ సెలవుల జాబితా ఆధారంగా ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి!
