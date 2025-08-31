English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bank Holidays: బ్యాంక్ కస్టమర్లకు షాక్.. సెప్టెంబర్‌లో సగం రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌.. లిస్ట్‌ ఇదే..!

Bank Holidays 2025: భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రతి నెలా బ్యాంకు సెలవుల జాబితాను ముందుగా విడుదల చేస్తుంది. దీనివల్ల కస్టమర్లకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ నెలకు సంబంధించిన సెలవుల జాబితా కూడా తాజాగా వెలువడింది. ఈ నెలలో పండుగలు, వారాంతాలతో కలిపి చాలా రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 31, 2025, 06:54 AM IST

Bank Holidays List In September: కస్టమర్లకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రతి నెలా బ్యాంక్ హాలీడేస్ లిస్ట్‌ను ముందుగానే రిలీజ్ చేస్తుంది. సెప్టెంబర్ నెలకు సంబంధించిన సెలవుల జాబితా కూడా తాజాగా వెలువడింది. ఈ నెలలో పండుగలు, వారాంతాలతో కలిపి చాలా రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి. అయితే ఈ సెలవులు అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తించవు. ఆయా ప్రాంతాల పండుగలు, సంప్రదాయాల ఆధారంగా సెలవులు ఉంటాయి. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులకు కొన్ని పబ్లిక్ హాలీడేస్ మాత్రం కామన్‌గా ఉంటాయి.

RBI గైడ్‌లైన్స్‌ ప్రకారం.. సెప్టెంబర్‌ నెలలో బ్యాంక్ హాలీడేస్ లిస్ట్..
సెప్టెంబర్‌ 3 (బుధవారం): కర్మ పూజ కారణంగా జార్ఖండ్‌, ఒడిశా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు.
సెప్టెంబర్‌ 4 (గురువారం): కేరళలో ఓనం మొదటి రోజు సందర్భంగా బ్యాంక్‌కు సెలవు ఉంటుంది. 
సెప్టెంబర్ 5 (శుక్రవారం): అహ్మదాబాద్‌, ఐజ్వాల్‌, బేలాపూర్‌, బెంగళూరు, భోపాల్‌, చెన్నై, డెహ్రాడూన్‌, హైదరాబాద్‌, ఇంఫాల్‌, కాన్పూర్‌, లక్నో, ముంబై, నాగ్‌పూర్‌, న్యూ ఢిల్లీ, రాంచీ, శ్రీనగర్‌, తిరువనంతపురం, విజయవాడలో.. మిలాద్-ఉన్-నబీ సందర్భంగా బ్యాంకులకు హాలీడే.
సెప్టెంబర్ 6 (శనివారం): ఇంద్రజాత్ర సందర్భంగా సిక్కిం, జమ్ము, రాయ్‌పూర్‌, శ్రీనగర్‌లో బ్యాంకులకు సెలవు.
సెప్టెంబర్‌ 7: ఆదివారం
సెప్టెంబర్‌ 12 (శుక్రవారం): ఈద్ ఇ మిలాద్ ఉల్ నబీ సందర్భంగా జమ్ము, శ్రీనగర్ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
సెప్టెంబర్‌ 13: రెండో శనివారం
సెప్టెంబర్‌ 14: ఆదివారం
సెప్టెంబర్‌ 21: ఆదివారం
సెప్టెంబర్‌ 22 (సోమవారం): నవరాత్రి స్థాపన సందర్భంగా రాజస్థాన్‌లో బ్యాంకులకు హాలీడే.
సెప్టెంబర్‌ 23 (మంగళవారం): మహారాజా హరి సింగ్ జీ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని జమ్ము, శ్రీనగర్‌లో బ్యాంకులకు సెలవు.
సెప్టెంబర్‌ 27: నాలుగో శనివారం
సెప్టెంబర్‌ 28: ఆదివారం
సెప్టెంబర్‌ 29 (సోమవారం): మహా సప్తమి, దుర్గాపూజ సందర్భంగా త్రిపుర, అస్సాం, పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
సెప్టెంబర్‌ 30 (మంగళవారం): మహా అష్టమి, దుర్గాష్టమి, దుర్గా పూజ సందర్భంగా త్రిపుర, ఒడిశా, అస్సాం, మణిపూర్‌, రాజస్థాన్‌, పశ్చిమ బెంగాల్‌, బీహార్‌, జార్ఖండ్‌ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు హాలీడే ఉంటుంది. 

