/బ్యాంకు పనులు ఉంటే వెంటనే ముగించుకోండి.. వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు.. పూర్తి జాబితా ఇదిగో..!!

Bank Holidays This Week: ఆగస్టు రెండవ వారం సమీపిస్తోంది. దీనితో, బ్యాంకులకు వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి. ప్రతి ఖాతాదారుడు బ్యాంకులు ఏ రోజుల్లో మూసి ఉంటాయో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీరు బ్యాంకు శాఖను సందర్శించాలన్నా, చెక్కు డిపాజిట్ చేయాలన్నా, లేదా లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నా, మీరు సెలవుల గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. ఆర్బిఐ సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం బ్యాంకులు సెలవులు ఉంటాయి. జాతీయ, రాష్ట్ర సెలవులు, స్థానిక పండుగలు, ఆదివారాలు, రెండవ, నాల్గవ శనివారాల్లో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం.. ఇతర ప్రభుత్వ సెలవులు వచ్చే వారం, ఆగస్టు 10 నుండి 16 వరకు సెలవులు రానున్నాయి. ఇప్పుడు వచ్చే వారం బ్యాంకు సెలవుల పూర్తి వివరాలను చూద్దాం.
ఆగస్టు 13 (గురువారం): ప్యాట్రియాట్స్ డే (Patriots' Day) సందర్భంగా మణిపూర్లో బ్యాంకులు బంద్.
ఆగస్టు 15 (శనివారం): స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం (Independence Day) సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు మూతపడతాయి
.ఆగస్టు 16 (ఆదివారం): సాధారణ వారపు సెలవు దినం.
ఆగస్టు 19 (బుధవారం): మహారాజా బీర్ బిక్రమ్ కిషోర్ మాణిక్య బహదూర్ జయంతి సందర్భంగా త్రిపురలో బ్యాంకులకు హాలిడే.
ఆగస్టు 25 (మంగళవారం): మిలాద్-ఉన్-నబీ / మొదటి ఓనం నురస్కరించుకుని తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు బంద్.
ఆగస్టు 26 (బుధవారం): ఈద్-ఎ-మిలాద్ / తిరువోణం సందర్భంగా తెలంగాణ, ఏపీ, ఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ, బీహార్ సహా ప్రధాన రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు.
ఆగస్టు 28 (శుక్రవారం): రాఖీ పండగ (రక్షా బంధన్) / శ్రీ నారాయణ గురు జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ, ఏపీ, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్, కేరళ తదితర రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు.
అంతేకాకుండా, మీరు బ్యాంకు శాఖను సందర్శించవలసి వస్తే, ఈ సెలవుల గురించి తెలుసుకుని తదనుగుణంగా ప్లాన్ చేసుకోండి. మీరు శాఖను సందర్శించాలని ప్లాన్ చేసినప్పుడు, ముందుగానే సెలవుల జాబితాను సమీక్షించండి. ఇది అసౌకర్యాన్ని నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులో:
అయితే, బ్యాంకులు మూసివేసినప్పటికీ, నగదు లావాదేవీలను యధావిధిగా ఆన్లైన్లో నిర్వహించవచ్చు. మీరు UPI, NEFT, RTGS, IMPS ఉపయోగించి ఆన్లైన్లో డబ్బు ట్రాన్స్ ఫర్ చేసుకోవచ్చు. మిగతా అన్ని ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సెలవుల సమయంలో శాఖలకు సంబంధించిన సేవలు మాత్రమే మూసివేసి ఉంటాయి. చెక్ డిపాజిట్లు, లోన్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రాసెసింగ్ వంటి సేవలు నిలిచిపోతాయి. ఇతర బ్యాంకింగ్ సేవలను ఆన్లైన్లో సులభంగా నిర్వహించవచ్చు.
అయితే, ఆగస్టు 8వ తేదీ రెండవ శనివారం కావడంతో, దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు ఈ రోజు మూసివేసి ఉంటాయి. ఆగస్టు 9వ తేదీ, ఆదివారం ఆరోజు కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. బ్యాంకులు ఆగస్టు 10న తిరిగి తెరుచుకుంటాయి. బ్యాంకులకు సెలవులు ఆర్బిఐ సెలవుల క్యాలెండర్ ఆధారంగా ఉంటాయి. ఆర్బిఐ సెలవులను మూడు వర్గాలుగా విభజించింది. జాతీయ సెలవులు, రాష్ట్ర ప్రాంతీయ సెలవులు, సాధారణ సెలవులు. స్థానిక సెలవులు రాష్ట్రాల్లోని స్థానిక పండుగల ఆధారంగా ఉంటాయి. జాతీయ సెలవు దినాల్లో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.
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