Bank Jobs 2025: ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండానే ఈ బ్యాంకులో మేనేజర్ ఉద్యోగం, జీతం లక్ష కంటే ఎక్కువ..పూర్తి వివరాలివే..!!

Bank Jobs 2025: బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రిపేర్ అవుతున్న నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్  చెప్పింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎస్బిఐలో మేనేజర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ లో మొత్తం 122 మేనేజర్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 16, 2025, 05:53 AM IST

Bank Jobs 2025: దేశంలోని అతి పెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) లో మేనేజర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ రిక్రూట్‌మెంట్ ప్రక్రియ 2025 సెప్టెంబర్ 11న ప్రారంభమైంది. ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ sbi.bank.in  ద్వారా అక్టోబర్ 2, 2025 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

మొత్తం ఖాళీలు:
ఈ నియామక ప్రక్రియలో 122 మేనేజర్ పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు మిడిల్ మేనేజ్‌మెంట్ గ్రేడ్ స్కేల్–III కింద నియమిస్తారు. 

జీతం:
SBIలో మేనేజర్‌గా ఎంపికైతే, అభ్యర్థులకు నెలకు  రూ. 85,920 నుండి రూ. 1,05,280 వరకు జీతం లభిస్తుంది. అదనంగా, బ్యాంక్ నిబంధనల ప్రకారం ఇతర అలవెన్సులు కూడా ఉంటాయి. నియామకం తర్వాత 6 నెలల ప్రొబేషన్ పీరియడ్ తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలి.

అర్హతలు:

అనుభవం: కార్పొరేట్ క్రెడిట్ లేదా హై-వాల్యూ క్రెడిట్ రంగంలో కనీసం 3 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.

టెక్నికల్ నైపుణ్యాలు: క్రెడిట్ మానిటరింగ్, బ్యాలెన్స్ షీట్ అర్థం చేసుకోవడం, ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ వంటి అంశాలలో అనుభవం ఉండాలి.

విద్యార్హతలు: నోటిఫికేషన్‌లో సూచించిన విధంగా డిగ్రీ/పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఉండాలి.

దరఖాస్తు విధానం:

-ముందుగా sbi.bank.in  వెబ్‌సైట్‌ను ఓపెన్ చేసి, కొత్తగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి లేదా లాగిన్ అవ్వాలి.

-దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను సరిగ్గా పూరించి, అవసరమైన పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయాలి.

- జనరల్  OBC కేటగిరీ అభ్యర్థులు రూ.750 ఫీజు చెల్లించాలి.

- SC, ST,  దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు.

ముఖ్యమైన తేదీలు:

-దరఖాస్తు ప్రారంభం: సెప్టెంబర్ 11, 2025

-చివరి తేదీ: అక్టోబర్ 2, 2025

SBIలో మేనేజర్‌గా పని చేయడం ప్రతిష్టాత్మకమే కాకుండా, ఆకర్షణీయమైన జీతభత్యాలు, కేరీర్ గ్రోత్, సెక్యూర్ జాబ్ దేశవ్యాప్తంగా పని చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. బ్యాంకింగ్ రంగంలో భవిష్యత్తు బలంగా ఉండాలని ఆశించే వారికి ఈ అవకాశం తప్పక ఉపయోగపడుతుంది.

