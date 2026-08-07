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బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో 206 ఉద్యోగాలు..నోటిఫికేషన్ ఫుల్ డిటైల్స్ ఇవే..!!

BOB SO Recruitment 2026: బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ లో ఉద్యోగం చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారికి గుడ్ న్యూస్.  బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా 206 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. పలు విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్  చేసింది. నోటిఫికేషన్ లోని పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 07, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:35 AM IST
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో 206 ఉద్యోగాలు..నోటిఫికేషన్ ఫుల్ డిటైల్స్ ఇవే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో 206 ఉద్యోగాలు..నోటిఫికేషన్ ఫుల్ డిటైల్స్ ఇవే..!!
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