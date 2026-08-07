/బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో 206 ఉద్యోగాలు..నోటిఫికేషన్ ఫుల్ డిటైల్స్ ఇవే..!!

BOB SO Recruitment 2026: బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ లో ఉద్యోగం చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారికి గుడ్ న్యూస్. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా 206 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. పలు విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. నోటిఫికేషన్ లోని పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బ్యాంకులో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయాలని కలలు కంటున్న యువతకు ఒక శుభవార్త. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వివిధ స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ (SO) పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేసింది. నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, ఈ నియామకానికి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ జూలై 6న ప్రారంభమై, ఆగస్టు 26, 2026 చివరి తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. అర్హత, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు, BOB అధికారిక వెబ్సైట్ bankofbaroda.bank.in ను సందర్శించి, నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలోగా ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
అర్హతలు :
ఈ నియామక ప్రక్రియలో పాల్గొనడానికి, అభ్యర్థులు సంబంధిత రంగంలో BE/BTech/BSc/BCA/CA/ICWA/MBA/MSc/MTech/CEH/CompTIA Security+/CCNA/CISA, మొదలైన అర్హతలను కలిగి ఉండాలి. అభ్యర్థుల వయస్సు 23 నుండి 40 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అన్ని పోస్టులకు సంబంధించిన వివరణాత్మక విద్యా అర్హతలు, వయోపరిమితుల కోసం అధికారిక ప్రకటనను ఒకసారి క్షుణ్ణంగా చదవండి.
పోస్టులు, విభాగాలు
చీఫ్ మేనేజర్, మేనేజర్, సీనియర్ మేనేజర్, ప్రొడక్ట్ మేనేజర్, టెక్నికల్ ఆఫీసర్, టెక్నికల్ సీనియర్ మేనేజర్, టెక్నికల్ మేనేజర్ పోస్టుల్లో (Posts) నియామకాలు చేపట్టనున్నది బీవోబీ. డిజిటల్ బ్యాంకింగ్లో 19, ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్లో 88, ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీలో 16, సెక్యూరిటీలో 54, ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా మేనేజ్మెంట్ ఆఫీస్లో 14, కార్పొరేట్ అకౌంట్స్ అండ్ ట్యాక్సేషన్ ప్లానింగ్లో 15 ఖాళీలు ఉన్నాయి.
ఎంపిక
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు (Application)చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీటిని స్క్రూటినీ చేసిన అనంతరం ఆన్లైన్ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. తరువాత సెకోమెట్రిక్ టెస్ట్, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంటుంది. కొన్ని పోస్టులకు గ్రూప్ డిస్కషన్ నిర్వహిస్తారని నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొంది. ఇక దరఖాస్తు ఫీజు జనరల్, ఈడబ్ల్యూసీ, ఓబీసీలకు రూ. 850కాగా.., ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ, మహిళలు, ఎక్స్ సర్వీస్మెన్లకు రూ. 175గా ఉంది. ఎంపికైనవారికి పోస్టును బట్టి రూ. 48,480, రూ. 64,820, రూ. 85,920, రూ. 1,02,300 వరకు జీతం ఉంటుంది.
చివరితేదీ
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునేవారు చివరితేదీ ఆగస్టు 26 అనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ఎంపికైనవారికి దేశంలోని ఏ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బ్యాంకులోనైనా ఉద్యోగం కల్పిస్తారు. దరఖాస్తుకు వెబ్సైట్ www.bankofbaroda.inలో పూర్తి వివరాలు చూడండి.
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