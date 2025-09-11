English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bank of Baroda: భారీగా తగ్గనున్న ఈఎంఐలు.. అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పిన ప్రముఖ బ్యాంక్..!!

Bank of Baroda: బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా తన కస్టమర్లకు భారీ శుభవార్త చెప్పింది. కొన్ని కాలపరిమితులపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తూ బ్యాంకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ తగ్గించిన వడ్డీ రేట్లు రేపటి నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. బ్యాంకు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల లోన్ తీసుకున్న వారిపై ఈఎంఐ భారం తగ్గనుంది. ఆర్బీఐ రెపో రేటును స్థిరంగా ఉంచినా బ్యాంకు వడ్డీరేట్లను తగ్గించడం విశేషం.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 11, 2025, 11:08 PM IST

Trending Photos

EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
Samsung Galaxy A17 5G Price: అమెజాన్‌ బంపర్‌ ఆఫర్‌.. రూ.999కే Galaxy A17 5G ఫోన్‌ మీ సొంతం..
6
Samsung A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G Price: అమెజాన్‌ బంపర్‌ ఆఫర్‌.. రూ.999కే Galaxy A17 5G ఫోన్‌ మీ సొంతం..
Nayanthara: చిక్కుల్లో నయన తార.. బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన మద్రాసు హైకోర్టు..అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Nayanthara
Nayanthara: చిక్కుల్లో నయన తార.. బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన మద్రాసు హైకోర్టు..అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Bank of Baroda: భారీగా తగ్గనున్న ఈఎంఐలు.. అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పిన ప్రముఖ బ్యాంక్..!!

Bank of Baroda: దేశంలోని ప్రముఖ ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకులలో ఒకటైన బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా తన కస్టమర్లకు భారీ గుడ్ న్యూస్ అందించింది. రుణగ్రహీతలపై ఉన్న భారాన్ని తగ్గించేందుకు బ్యాంక్ కొన్ని కాలపరిమితులపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ కొత్త రేట్లు సెప్టెంబర్ 12 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. దీంతో ఇప్పటికే హోమ్ లోన్స్, వెహికల్ లోన్స్, పర్సనల్ లోన్స్ తీసుకున్న వారికి ఈఎంఐ భారీగా భారం తగ్గనుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

బ్యాంక్ తాజాగా మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ బేస్డ్ లెండింగ్ రేటు (MCLR) లో కోత విధించింది. ఇందులో భాగంగా ఓవర్‌నైట్ ఎంసీఎల్ఆర్ పై 10 బేసిస్ పాయింట్లు, మూడు నెలల ఎంసీఎల్ఆర్ పై 15 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించినట్లు ప్రకటించింది. దీంతో రేపటి నుంచి రుణాలు తీసుకున్నవారు తక్కువ వడ్డీతో చెల్లింపులు చేయగలరు.

గత వారం జరిగిన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మానిటరీ పాలసీ కమిటీ (MPC) సమావేశంలో రెపో రేటును 5.5 శాతంతో యథాతథంగా కొనసాగించారు. అయితే ఆర్బీఐ ఎలాంటి మార్పులు చేయకపోయినా, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా స్వతంత్రంగా వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడం విశేషంగా మారింది. దీని వల్ల రుణాలు తీసుకున్న కస్టమర్లకు మరింత లాభం కలగనుంది.ప్రస్తుతం బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వడ్డీ రేట్లు 7.85 శాతం నుంచి 8.80 శాతం మధ్య ఉన్నాయి.

Also Read: DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!  

తాజా నిర్ణయంతో, ఓవర్‌నైట్ రుణాల వడ్డీ రేటు 7.85 శాతం, ఒక నెల రుణాల రేటు 7.95 శాతం, మూడు నెలల రుణాల రేటు 8.20 శాతం, ఆరు నెలల రుణాల రేటు 8.65 శాతం, అలాగే ఒక సంవత్సరం కాలపరిమితి రుణాల రేటు 8.80 శాతం గా కొనసాగనున్నాయి. ఈ రేట్లు అన్ని రకాల రుణాలకు వర్తిస్తాయని బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది.

బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లలో వచ్చిన ఈ తగ్గింపు రుణగ్రహీతలకు పెద్ద ఊరట కలిగించనుంది. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, కొత్తగా హోమ్ లోన్ లేదా వెహికల్ లోన్ తీసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా మారనుంది.

Also Read: Good News For Govt Teachers: దీపావళికి ముందు టీచర్లకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. పైసా జీతం కూడా కట్ అవ్వదు.. నగదు రహిత వైద్య సౌకర్యానికి సర్కార్ ఓకే..!!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Bank of Baroda loan ratesBoB MCLR reductionEMI reliefRBI repo rateBank of Baroda interest cut

Trending News