/Banks Strike: బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. 5 రోజుల పనిదినాలకు భారీ సమ్మె

Four Days Bank Holidays: బ్యాంకు ఉద్యోగులు అంటే మర మనిషిలా మారాడనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఉద్యోగిగా భావించకుండా అత్యధిక గంటలు బ్యాంకు సేవలో మునిగిపోతున్న ఉద్యోగులు తీవ్ర మానసిక.. శారీరక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. అధిక పని గంటలతోపాటు తమ దీర్ఘకాలిక సమస్యల పరిష్కారం, డిమాండ్ల సాధన కోసం బ్యాంకు ఉద్యోగులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సెప్టెంబర్లో భారీ ఎత్తున ఉద్యమం చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. బ్యాంకు ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రకటించిన కార్యాచరణ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
బ్యాంకింగ్ రంగంలో సంస్కరణలు, తమ దీర్ఘకాలిక డిమాండ్ల సాధన కోసం.. తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం దేశవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపునిస్తున్నట్లు యునైటెడ్ ఫోరమ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ (యూఎఫ్బీయూ) ప్రకటించింది. ఇప్పటికే పండుగలతో వరుస సెలవులు ఉండగా.. ఇప్పుడు సమ్మె ప్రకటించడంతో పెద్ద ఎత్తున బ్యాంకు సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడనుంది. బ్యాంకు సంఘాలు ప్రకటించిన సమ్మెతో సెప్టెంబర్ నెలలో బ్యాంకింగ్ సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతుందని తెలుస్తోంది.
బ్యాంకు సెలవులు
తమ ఆందోళనల్లో భాగంగా సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన బ్యాంకు సంఘాలు ఒక రోజు దేశవ్యాప్త సమ్మె చేపట్టనున్నాయి. ఆ తర్వాత రోజు సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీలు శని, ఆదివారాలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాతి రోజు అంటే సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన వినాయక చవితి వచ్చింది. దీంతో దాదాపుగా దేశంలోని అన్ని బ్యాంకులకు వరుసగా నాలుగు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు ఉండనుంది. మొత్తం నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాంకింగ్ సేవలు నిలిచిపోనున్నాయి.
ఐదు రోజులు
బ్యాంకు ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రకటించిన మాదిరి మరో మూడు రోజుల సమ్మె జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30వ తేదీ వరకు వరుసగా సెలవులు ఉండనున్నాయి. ఉద్యమంలో భాగంగా మూడు రోజుల సమ్మె బ్యాంకు ఉద్యోగులు చేపట్టనున్నారు. సెప్టెంబర్ 26, 27వ తేదీల్లో వారాంతపు సెలవులు ఉండడంతో వరుసగా ఐదు రోజులు బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి.
సెప్టెంబర్లో చేపట్టిన సమ్మెకు కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగిరాకపోతే అక్టోబర్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేస్తామని ఇప్పటికే బ్యాంకు సంఘాలు ప్రకటించాయి. ప్రభుత్వం, బ్యాంక్ యాజమాన్యాలు తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించకపోతే అక్టోబర్ 26వ తేదీ నుంచి భారీ సమ్మెకు దిగుతామని ఇప్పటికే బ్యాంకు సంఘాలు హెచ్చరించాయి.
బ్యాంకు ఉద్యోగుల డిమాండ్లు
తీవ్రస్థాయిలో బ్యాంకు సంఘాలు సమ్మెకు దిగడానికి కొన్ని ప్రధాన డిమాండ్లు, సమస్యలు ఉన్నాయి. వాటిలో పని ఒత్తిడి.. పనిదినాలు ప్రధానంగా ఉన్నాయి.
వారంలో రెండు రోజుల సెలవు: పని ఒత్తిడితో సతమతమవుతున్న బ్యాంకు ఉద్యోగులు వారంలో రెండు రోజుల సెలవు కోరుతున్నారు. ఎప్పటి నుంచే ఈ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వారానికి 5 రోజుల పనిదినాల ప్రతిపాదనను అమలు చేయాలని బ్యాంకు సంఘాలు ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
పెర్ఫార్మెన్స్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ (పీఎల్ఐ) పథకంలో వ్యత్యాసాలను తొలగించి.. ఉద్యోగులందరికీ సమాన ప్రాతిపదికన అమలు చేయాలని మరో ప్రధాన డిమాండ్ బ్యాంకు ఉద్యోగులు చేస్తున్నారు.
పెన్షన్ అప్డేషన్, విశ్రాంత ఉద్యోగులందరికీ ఒకే రకమైన కరువు భత్యం (డీఏ) ఫార్ములా అమలు చేయాలని బ్యాంకు సంఘాల డిమాండ్. కొత్త పెన్షన్ స్కీమ్ (ఎన్పీఎస్) స్థానంలో పాత పెన్షన్ స్కీమ్ (ఓపీఎస్) ఎంచుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని బ్యాంకు ఉద్యోగుల మరో డిమాండ్.