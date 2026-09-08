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Banks Strike: బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. 5 రోజుల పనిదినాలకు భారీ సమ్మె

Bank Unions Sensation Decision Massive Strike: ఎంత అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వచ్చినా కూడా తమపై పని ఒత్తిడి పెరుగుతుండడంతో బ్యాంకు ఉద్యోగులు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. అదనపు పని గంటలపై బ్యాంకు ఉద్యోగులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సెప్టెంబర్‌లో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేపడతామని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 08, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:03 PM IST
Banks Strike: బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. 5 రోజుల పనిదినాలకు భారీ సమ్మె
Image Credit: Bank Unions

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Banks Strike: బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. 5 రోజుల పనిదినాలకు భారీ సమ్మె
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