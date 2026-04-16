BBC Layoffs: ట్రంప్ దెబ్బకు బీబీసీ షేక్.. 2000 మంది సిబ్బందిపై వేటు..!!

BBC Mass Layoffs 2026: ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ బీబీసీలో భారీ సంక్షోభం నెలకొంది. రాబోయే 2ఏండ్లలో దాదాపు 2,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించనున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. లైసెన్స్ ఫీజు ఆదాయం తగ్గడం, ఓటీటీల పోటీ,  డొనాల్డ్ ట్రంప్ వేసిన 10 బిలియన్ డాలర్ల దావా బీబీసీని ఆర్థికంగా దెబ్బతీశాయి. ఖర్చులను తగ్గించుకునే క్రమంలో 15 ఏళ్లలో ఇదే అతిపెద్ద ఉద్యోగ కోత.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 16, 2026, 02:13 PM IST

Akshaya Tritiya 2026: 100 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన అక్షయ తృతీయ.. ఈ 5 రాశుల వారికి బంగారమే బంగారం!
6
Akshaya Tritiya 2026
Akshaya Tritiya 2026: 100 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన అక్షయ తృతీయ.. ఈ 5 రాశుల వారికి బంగారమే బంగారం!
TDS On Rent: రూ.50 వేల అద్దె దాటిందా? ఇక TDSకి కొత్త ఫామ్ 141 తప్పనిసరి!
6
TDS on rent
TDS On Rent: రూ.50 వేల అద్దె దాటిందా? ఇక TDSకి కొత్త ఫామ్ 141 తప్పనిసరి!
DA Hike Dealy 2026: ఏప్రిల్ 16న భారీ నిరసన.. డీఏపై ఉద్యోగుల బిగ్ స్టెప్..!
5
DA Hike 2026 India
DA Hike Dealy 2026: ఏప్రిల్ 16న భారీ నిరసన.. డీఏపై ఉద్యోగుల బిగ్ స్టెప్..!
Gold Rate: బంగారం ప్రియులకు అదిరిపోయే శుభవార్త..3 నెలలు ఓపిక పడితే 1లక్ష రూపాయలకే తులం బంగారం.. ప్రూఫ్ ఇదిగో..!!
7
gold price
Gold Rate: బంగారం ప్రియులకు అదిరిపోయే శుభవార్త..3 నెలలు ఓపిక పడితే 1లక్ష రూపాయలకే తులం బంగారం.. ప్రూఫ్ ఇదిగో..!!
BBC Mass Layoffs 2026:  ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లేఆఫ్స్ సీజన్ నడుస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న టెక్, మీడియా కంపెనీలు ఈ ఉద్యోగుల కోతలు కుదిపేస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ జాబితాలో చేరింది బ్రిటిష్ బ్రాడ్ కాస్టింగ్ కార్పొరేషన్ బీబీసీ. గత 15ఏండ్లలో ఎప్పుడూ లేనంగా విధంగా బీబీసీ ఇప్పుడు అతి పెద్ద ఉద్యోగుల తొలగింపును ప్రకటించింది.  రానున్న రెండేండ్లలో ఏకంగా 2000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించాలని కంపెనీ డిసైడ్ అవ్వడం మీడియా రంగంలో సంచలనంగా మారింది. 

బీబీసీలో ఈ సంక్షోభానికి అసలు కారణాలేంటో చూద్దాం. అయితే ఈ లేఆఫ్స్ ను బీబీసీ తాత్కాలిక డైరెక్టర్ జనరల్ రోడ్రి టెల్ఫాన్ డేవిస్ ధ్రువీకరించారు. టీవీ లైసెన్స్ ఫీజు ద్వారా వచ్చే ఆదాయం భారీగా తగ్గడంతో గత ఏడాది కాలంలోనే దాదాపు 3 లక్షల కుటుంబాలకు లైసెన్స్ ఫీజును చెల్లించడం మానేశాయి. నెట్ ఫ్లిక్స్, డిస్నీ ప్లస్ వంటి స్ట్రీమింగ్ ఫ్లాట్ ఫారమ్స్ ధాటికి బీబీసీ వ్యూయర్స్ సంఖ్య భారీగా తగ్గింది. 2029 నాటికి సుమారు 500 మిలియన్ ఫౌండ్లను ఆదాచేయాలన్న లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది. 

ఈ  ఆర్థిక ఇబ్బందుల మధ్య బీబీసీకి మరో పిడుగు వచ్చి పడింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బీబీసీపై 10 బిలియన్ డాలర్ల దావా వేశారు. తన డాక్యుమెంటరీలో తన ప్రసంగాన్ని తప్పుగా ఎడిట్ చేశారని.. హింసను ప్రేరేపించినట్లు చిత్రీకరించారని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ఈ లీగల్ వార్ కూడా బీబీసీని ఆర్థికంగా తీవ్రంగా దెబ్బ తీసే ఛాన్స్ ఉంది. 

Also Read: Temple Management Course: MBA ఇన్ టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్.. గుడిలో ఉద్యోగం.. లక్షల్లో జీతం.. ఉజ్జయిని వర్సిటీ మాస్టర్ ప్లాన్..!!   

ఇక గూగుల్ మాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్ మాట్ బ్రిటిన్ వచ్చే నెలలో బీబీసీ డైరెక్టర్ జనరల్ బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ఆయన నాయకత్వంలో ఖర్చులు తగ్గింపు చర్యలు మరింత వేగవంతం కానున్నాయి. బలవంతంగా తొలగింపును నివారించడానికి వీఆర్ఎస్ పథకాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టే యోచనలో కంపెనీ ఉంది. 

ఒకప్పుడు ప్రపంచ మీడియా రంగాన్ని శాసించిన బీబీసీ..మారుతున్న కాలానుగుణంగా డిజిటల్ మార్పులను తట్టుకోలేక తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది. ఈ లేఆఫ్స్ ఏప్రిల్ 1, 2027నుంచి పూర్తి స్థాయిలో అమల్లోకి రానున్నాయి. 

Also Read:  Akshaya Tritiya: అక్షయ తృతీయకు ఆఫర్ల జోరు.. బంగారం కొంటే సిల్వర్ కాయిన్ ఫ్రీ.. ఈ కంపెనీల డిస్కౌంట్ లిస్ట్ చూశారా?  

 

 

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

