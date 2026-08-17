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BEdకి మళ్లీ పెరిగిన డిమాండ్.. మొదటి విడతలోనే 9,407 మందికి సీట్లు.. ఫుల్ డిటైల్స్..!!

BEd Admission: ఉపాధ్యాయ వృత్తి శిక్షణ కోర్సు అయిన బీఈడీకి రాష్ట్రంలో మళ్లీ డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది. కొంత కాలంగా ఈ కోర్సులో చేరేవారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. మొదటి విడతలోనే 9,407 మందికి సీట్లు దక్కించుకున్నారు. పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 17, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:33 AM IST
BEdకి మళ్లీ పెరిగిన డిమాండ్.. మొదటి విడతలోనే 9,407 మందికి సీట్లు.. ఫుల్ డిటైల్స్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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BEdకి మళ్లీ పెరిగిన డిమాండ్.. మొదటి విడతలోనే 9,407 మందికి సీట్లు.. ఫుల్ డిటైల్స్..!!
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