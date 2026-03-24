Career Guidance After Inter: ఇంటర్ పూర్తి చేశారా? 2026లో డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులు ఇవే.. ఇవి చదివితే లక్షల్లో జీతం గ్యారెంటీ..!!

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 24, 2026, 01:44 PM IST

Career Guide 2026: ఇంటర్మీడియట్ అనేది ప్రతి విద్యార్థి జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన మలుపు అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే పదవ తరగతి పూర్తయ్యాక.. ఇక్కడ మీరు తీసుకునే నిర్ణయమే మీ రాబోయే 30-40 ఏళ్ల వృత్తి జీవితాన్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. కేవలం అందరూ వెళ్తున్నారని ఇంజనీరింగ్ లేదా మెడిసిన్ వైపు కాకుండా.. మీ ఆసక్తిని బట్టి సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి. అప్పుడే మీ కెరీర్ తోపాటు మీ జీవితం కూడా సజావుగా సాగుతుంది. అయితే చాలా మంది విద్యార్థుల్లో ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సరైన గైడెన్స్ లేక తప్పటడుగులు వేస్తుంటారు. మరికొంతమంది ఉన్నత చదువులకు కావాల్సి ప్రోత్సాహకం లేక వెనకడుగు వేస్తుంటారు. మీరు కూడా ఇంటర్ పూర్తి చేసినట్లయితే.. 2026లో డిమాండ్ ఉన్న ఈ కోర్సుల గురించి ఓ సారి తెలుసుకోండి. ఈ కోర్సులు చదివితే చాలు జీతం లక్షల్లో ఉంటుంది. ఆ కోర్సులు ఏవో ఓసారి చూద్దాం

1. ఇంజనీరింగ్ (MPC విద్యార్థుల కోసం):
ఇప్పుడు సాధారణ బీటెక్ కంటే స్పెషలైజేషన్ కోర్సులకు క్రేజ్ భారీగా పెరిగింది. 

AI,  Data Science: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో 2026లో ఉద్యోగాలు విపరీతంగా పెరిగాయి.

Cyber Security: డేటా భద్రతకు ప్రాధాన్యత పెరగడంతో ఈ కోర్సు చేసిన వారికి భారీ ప్యాకేజీలు లభిస్తున్నాయి.

Robotics & IoT: తయారీ రంగంలో రోబోల వినియోగం పెరగడంతో ఈ కోర్సులకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది.

2. మెడిసిన్, అనుబంధ కోర్సులు (BiPC విద్యార్థుల కోసం):

-కేవలం MBBS మాత్రమే కాకుండా ఇతర విభాగాల్లో కూడా మంచి ఆదాయం ఉంది.

-B.Sc Agriculture: వ్యవసాయ రంగంలో టెక్నాలజీ పెరుగుతుండటంతో అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్లకు డిమాండ్ ఉంది.

- Physiotherapy, Nursing: ఆరోగ్య రంగంలో వీటి పాత్ర వెలకట్టలేనిది.

- Biotechnology: వ్యాక్సిన్ల తయారీ, రీసెర్చ్ రంగాల్లో స్థిరపడాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి.

3. కామర్స్ & ఆర్ట్స్ (CEC/HEC విద్యార్థుల కోసం):

CA/CMA/ACCA: అకౌంటింగ్ రంగంలో అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్లానుకునేవారు చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ ఎంచుకోవచ్చు.

Data Analytics in Finance: కామర్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉన్నవారు డేటా అనలిటిక్స్ నేర్చుకుంటే బ్యాంకింగ్ రంగంలో టాప్ లెవల్ కు వెళ్లొచ్చు.

Digital Marketing, Creative Arts: డిజైనింగ్, యానిమేషన్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రంగాల్లో క్రియేటివిటీ ఉన్నవారికి ఆకాశమే హద్దుగా మారుతుంది.

4. మేనేజ్మెంట్ , లా:
Integrated MBA (5 Years): ఐఐఎం (IIMs) వంటి సంస్థలు ఇంటర్ తర్వాత నేరుగా మేనేజ్మెంట్ కోర్సులను అందిస్తున్నాయి.

Integrated Law (CLAT): న్యాయవాద వృత్తిపై ఆసక్తి ఉన్నవారు ఐదేళ్ల లా కోర్సును ఎంచుకోవచ్చు.

సరైన కాలేజీని ఎలా ఎంచుకోవాలి?

కోర్సు ఎంత ముఖ్యమో, చదివే కాలేజీ కూడా అంతే ముఖ్యం. అడ్మిషన్ తీసుకునే ముందు ఈ విషయాలను గమనించండి:

నైపుణ్యాల శిక్షణ (Placement Record): గత మూడు సంవత్సరాల ప్లేస్‌మెంట్ రికార్డ్ ఎలా ఉందో చూడండి. ఎన్ని కంపెనీలు వచ్చాయి? సగటు జీతం ఎంత? అనేది ఆరా తీయండి.

అక్రిడిటేషన్ (Accreditation): కాలేజీకి NAAC A+ లేదా NBA గుర్తింపు ఉందో లేదో తనిఖీ చేయండి.

ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్: కేవలం పుస్తకాల్లోని చదువు కాకుండా, ఇండస్ట్రీ విజిట్స్, ప్రాజెక్ట్స్, ఇంటర్న్‌షిప్‌లకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే కాలేజీలను ఎంచుకోండి.

అలుమ్ని నెట్‌వర్క్: ఆ కాలేజీలో చదివిన పాత విద్యార్థులు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు? వారి అభిప్రాయాలు ఎలా ఉన్నాయి? అనేది సోషల్ మీడియా (LinkedIn) ద్వారా తెలుసుకోండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

