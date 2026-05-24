Maruti Dzire CNG: ఇండియన్ ఆటో మొబైల్ మార్కెట్లో మారుతీ సుజుకీ బ్రాండ్ కు ఉన్న ప్రత్యేకతే వేరు. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు, కమర్షియల్ వెహికల్స్ రంగంలో ఈ కంపెనీ కార్లకు భారీగా డిమాండ్ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం దేశంలోనే నెంబర్ సెడాన్ కారుగా నిలిచింది మారుతీ సుజుకీ డిజైర్. అమ్మకాల్లోనూ సరికొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. అద్భుతమైన మైలేజీ, తక్కువ మెయింటనెన్స్, పవర్ ఫుల్ ఫీచర్లతో ఈ కారు వినియోగదారుల్లో నిరంతరం ప్రజాదరన పొందుతోంది. అందుకే ఇది అమ్మకాల పరంగా అనేక పెద్ద మోడళ్లతో పోటీ పడుతోంది.ప్రతి నెలా వేలాది మంది కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
గత కొన్ని నెలలుగా ఈ కారు సేల్స్ పరంగా అన్ని బ్రాండ్ల కార్ల మీద భారీ పై చేయి సాధిస్తూ వస్తోంది. డిజైర్ సాధిస్తున్న ఈ అద్భుతమైన విజయానికి ప్రధాన కారణం అందులోని సీఎన్జీ వేరియంట్ అని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2025-26 . మారుతి సుజుకి డిజైర్ CNG 1.35 లక్షలకు పైగా యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. అంటే ప్రతి నెలా 11,000 మందికి పైగా కస్టమర్లు ఈ కారును ఎగబడి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. టాక్సీ, ప్రైవేట్ విభాగాలలో దీనికి డిమాండ్ బలంగా ఉంది. ఒక కేజీ గ్యాస్ కు ఏకంగా 33.73 కి.మీ.ల అద్భుతమైన మైలేజీ అందిస్తోంది.
ఇక మారుతి డిజైర్ CNG అతిపెద్ద ప్రత్యేకత దాని ఇంధన సామర్థ్యం. కంపెనీ కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. CNG వేరియంట్ సుమారుగా 33.73 కి.మీ/కేజీ మైలేజీని అందిస్తుంది. అందువల్ల ఇది సుదూర ప్రయాణాలు చేసే వారికి గొప్ప ఎంపికగా నిలుస్తుంది.ఫీచర్ల విషయంలో కూడా ఎక్కడా రాజీ పడలేదని చెప్పాలి. ఈ కారులో 9-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లే, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఆటో ఏసీ, అనేక ఆధునిక ఫీచర్లు అందించింది అంతేకాదు ఈ కారు సేఫ్టీలోనూ నెంబర్ వన్ గా నిలిచింది. 5-స్టార్ సేఫ్టీ ఫీచర్ తో వస్తుంది. భద్రత కోసం, మారుతి డిజైర్ CNGలో ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ కారు తన పటిష్టమైన భద్రతా ఫీచర్ల కారణంగా వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని పొందుతోంది.
పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల తరుణంలో ఇలాంటి బంపర్ మైలేజీ ఇవ్వడం వల్లే వాహనదారులు డిజైర్ కు జై కొడుతున్నారని చెప్పాలి. ధర చూస్తే మారుతీ డిజైర్ బేస్ మోడల్ ప్రారంభ ధర ఎక్స్ షోరూమ్ రూ. 6,25,600గా ఉంది. మైలేజీ పరంగా టాప్ లో ఉండే సీఎన్జీ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర రూ. 8,03,100 ఉంది. ఈ కారులో 1.2 లీటర్, త్రీ సిలిండర్ నేచరుల్ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఈ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 80 బ్రేక్ హార్స్ పవర్ శక్తిని, 112 న్యూటన్ మీటర్స్ గరిష్ట టార్క్ ను ఉత్పత్తి చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఇంటీరియర్ చూస్తే కారు లోపల బేజ్, బ్లాక్ కలర్ థీమ్ తో డ్యాష్ బోర్డుపై ఫాక్స్ వుడ్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు.
ఒకప్పుడు మారుతీ కార్లలో భద్రత తక్కువగా ఉంటుందన్న విమర్శలు వచ్చేవి. కానీ ఈ సరికొత్త రివైజ్డ్ కాంపాక్ట్ సెడాన్ కారుతో మారుతీ సుజుకి ఆ విమర్శలను పూర్తిగా చెరిపేసిందని చెప్పాలి. భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఈ కారులో ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటి కంట్రోల్, బ్యాక్ పార్కింగ్ సెన్సార్స్, అన్ని వేరియంట్లోనూ స్టాండర్డ్ గా 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్, 360 డిగ్రీ కెమెరా వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లను ఇచ్చింది. ఈ రేటింగ్స్ వల్లే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ కస్టమర్లు కూడా ఎలాంటి భయం లేకుండా ఈ కారును కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
