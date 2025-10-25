English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Best CNG Cars: రూ.4 లక్షల బడ్జెట్..భారత్‌లోనే టాప్ 5 బెస్ట్ CNG కార్లు..33 కి.మీ. మైలేజ్!

Best CNG Car Under 4 Lakhs In India: ఇటీవలి కాలంలో ఇంధన ధరలు పెరుగుతున్నందున, ఎక్కువ మంది CNG కార్లపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే భారతదేశంలో అతితక్కువ ధరలకు లభించే కొన్ని బెస్ట్ CNG కార్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 25, 2025, 06:21 PM IST

మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో CNG: మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో CNG మోడల్ ధర రూ. 4.62 లక్షల నుండి (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభమవుతుంది. ఇది 56 PS పవర్, 82.1 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేసే 1.0-లీటర్ K-సిరీస్ ఇంజిన్‌పై నడుస్తుంది. ఇది లీటరుకు 32.73 కి.మీ మైలేజీని ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. సురక్షితమైన ప్రయాణం కోసం డ్యూయల్ ఎయిర్‌బ్యాగులు, ABS-EBD, ESP, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు వంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఇంటీరియర్‌లో 7-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్‌ప్లే కనెక్టివిటీ లభిస్తుంది.

మారుతి ఆల్టో K10 CNG: ఆల్టో K10 CNG ధర రూ. 4.82 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది 998 CC K10C ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 56 PS శక్తిని, 82.1 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 33.85 km/l మైలేజీని అందిస్తుంది. సెక్యూరిటీ కోసం ఇది ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగులు, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, ESP, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్‌లతో వస్తుంది. దీనికి 214 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ కూడా ఉంది. ఇది చిన్న కుటుంబాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

టాటా టియాగో CNG: టాటా టియాగో CNG ధర రూ. 5.49 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది 1.2-లీటర్ రెవోట్రాన్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 72 PS శక్తిని, 95 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మాన్యువల్ వెర్షన్‌లో 26.49 కిమీ/కిలో మైలేజీని, AMT వెర్షన్‌లో 28.06 కిమీ/కిలో మైలేజీని అందిస్తుంది. ఇది 4-స్టార్ GNCAP రేటింగ్‌తో సురక్షితమైన కారు. ఇది అందమైన ఇంటీరియర్‌లు, డ్యూయల్ ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, రివర్స్ కెమెరా వంటి ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంది. 

మారుతి వాగన్ ఆర్ CNG: వాగన్ ఆర్ సిఎన్‌జి మోడల్ ధర రూ. 5.89 లక్షలు. ఇది 998 సిసి కె10సి ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 56 పిఎస్ పవర్, 82.1 ఎన్ఎమ్ టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది లీటరుకు 34.05 కిమీ/కిలో మైలేజీని ఇస్తుంది. ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగులు, ఎబిఎస్, ఇఎస్‌పి, హిల్ హోల్డ్ కంట్రోల్ వంటి సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. విశాలమైన క్యాబిన్, సౌకర్యవంతమైన సీట్లు కుటుంబాలకు మంచి ఎంపికగా నిలుస్తాయి.

మారుతి సెలెరియో CNG: మారుతి సెలెరియో CNG ధర రూ. 5.98 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది 998 CC K10C ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 56 PS శక్తిని, 82.1 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇంధన సామర్థ్యం 34.43 కిమీ/కిలో. ఇది దేశంలో అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే CNG కార్లలో ఒకటి. మిమ్మల్ని సురక్షితంగా ఉంచడానికి, ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగులు, ABS, EBD, ESP మొదలైన ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. 7-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, ఆటో AC, కీలెస్ ఎంట్రీ, 313 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ ఉన్నాయి.

