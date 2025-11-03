English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Electric Scooters Under 1 Lakh: భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఎక్కువగా అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలు, నిర్వహణ ఖర్చులు ప్రజలను ఎలక్ట్రిక్ ఎంపికలను ఎంచుకోవడానికి ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రూ. 1 లక్ష లోపు స్కూటర్లు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 3, 2025, 07:17 PM IST

Electric Scooters Under 1 Lakh: భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఎక్కువగా అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయి. పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలు, నిర్వహణ ఖర్చులు ప్రజలను ఎలక్ట్రిక్ ఎంపికలను ఎంచుకోవడానికి ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రూ. 1 లక్ష లోపు స్కూటర్లు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి అత్యుత్తమ శ్రేణిని అందించడమే కాకుండా, ఫీచర్ల పరంగా సాంప్రదాయ ద్విచక్ర వాహనాలకు పోటీగా కూడా ఉన్నాయి. ₹1 లక్ష లోపు అద్భుతమైన పనితీరును అందించే 2025లో టాప్ 5 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

TVS iQube
ప్రముఖ TVS iQube బేస్ వేరియంట్ ఈ బడ్జెట్‌లో ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ₹94,434. ఇది 2.2 kWh లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీతో శక్తినిస్తుంది. ఇది 94 కిలోమీటర్ల క్లెయిమ్ పరిధిని అందిస్తుంది. ఈ స్కూటర్ రెండు రైడ్ మోడ్‌లతో (ఎకో, పవర్) వస్తుంది. తదనుగుణంగా పనితీరును అనుకూలీకరించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఇది స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇచ్చే 5-అంగుళాల TFT కన్సోల్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ స్కూటర్ నడపడానికి సున్నితంగా ఉంటుంది. సిటీలోని రోడ్లకు గొప్ప ఎంపిక.

Ola S1 X
Ola S1 X అనేది కంపెనీ అత్యంత సరసమైన స్కూటర్, దీని ధర రూ. 94,999 ఎక్స్-షోరూమ్ గా ఉంది. ఇది 2 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్, 7 kW మిడ్-డ్రైవ్ మోటారును కలిగి ఉంది. దీని IDC క్లెయిమ్ చేసిన పరిధి 108 కిలోమీటర్లు ఉండగా.. దాని గరిష్ట వేగం 101 kmphకి చేరుకుంటుంది. 4.3-అంగుళాల LCD, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, మూడు రైడ్ మోడ్‌లు (ఎకో, నార్మల్.. స్పోర్ట్) వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ స్కూటర్ పనితీరు, లుక్స్ రెండింటినీ కోరుకునే వారి కోసం.

Vida V2 ప్లస్
హీరో మోటోకార్ప్ నుంచి వచ్చిన ఎలక్ట్రిక్ డివిజన్, Vida నుండి V2 ప్లస్ స్కూటర్ రూ. 85,300 ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఉంది. ఇది ARAI-సర్టిఫైడ్ క్లెయిమ్ చేసిన 143 కిలోమీటర్ల పరిధిని అందించే పెద్ద 3.44 kWh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. దీని మోటార్ 6 kW శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ స్కూటర్ కీలెస్ స్టార్ట్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, 7-అంగుళాల డిజిటల్ కన్సోల్ వంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంది. మూడు రైడ్ మోడ్‌లతో (ఎకో, రైడ్, స్పోర్ట్), ఇది అన్ని రకాల రైడింగ్‌లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

ఆంపియర్ మాగ్నస్ నియో
ఆంపియర్ మాగ్నస్ నియో ఈ జాబితాలో అత్యంత సరసమైన స్కూటర్, దీని ధర ₹84,999 (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇది 2.3 kWh LFP బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 85 నుండి 95 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 65 కి.మీ. కంపెనీ 5 సంవత్సరాల లేదా 75,000 కిలోమీటర్ల వారంటీని అందిస్తుంది. ఇది మరింత నమ్మదగినదిగా చేస్తుంది. సరసమైన, నమ్మదగిన, తక్కువ నిర్వహణ ఎంపిక కోసం చూస్తున్న కస్టమర్లకు ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది.

TVS ఆర్బిటర్
TVS కంపెనీలోని కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్, ఆర్బిటర్, ఇటీవల ప్రారంభించబడింది. దీని ధర రూ. 1.05 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). అయితే PM E-డ్రైవ్ పథకం కింద.. దీనిని రూ. 1 లక్ష కంటే తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది 3.1 kWh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 158 కిలోమీటర్ల పరిధిని కలిగి ఉంటుంది. ఇది క్రూయిజ్ కంట్రోల్, హిల్-హోల్డ్ కంట్రోల్, 5.5-అంగుళాల LCD కన్సోల్, USB ఛార్జింగ్, OTA నవీకరణలు వంటి అధునాతన లక్షణాలను కలిగి ఉంది. ఈ స్కూటర్ సుదూర ప్రయాణానికి అద్భుతమైన ఎంపికగా ఉంటుంది.

