Engineering Courses: ఈ 3 ఇంజనీరింగ్ కోర్సులకు విపరీతమైన డిమాండ్.. భవిష్యత్తును శాసించబోయే బెస్ట్ కోర్సులు ఇవే!

Engineering Courses: ఇంజనీరింగ్ అనగానే ఇప్పటికీ చాలా మంది విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు కళ్లు మూసుకుని కంప్యూటర్ సైన్స్ వైపు పరుగెత్తుతున్నారు. కానీ.. 2026 నాటికి టెక్నాలజీ ప్రపంచం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు సివిల్, మెకానికల్ శకం ఉంటే, ఆ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ రాజ్యమేలింది. అయితే, ఇప్పుడు కేవలం కోడింగ్ తెలిస్తే సరిపోదు. పరిశ్రమ ఇప్పుడు స్పెషలైజ్డ్ స్కిల్స్ ఉన్న నిపుణుల కోసం వెతుకుతోంది. ఈ ఏడాది 12వ తరగతి పూర్తి చేసుకుని ఇంజనీరింగ్లో చేరే విద్యార్థులు 2030లో గ్రాడ్యుయేట్లుగా బయటకు వస్తారు. ఆ సమయానికి ఏ కోర్సులకు డిమాండ్ ఉంటుంది? ఏ బ్రాంచ్ చదివితే కోట్లలో ప్యాకేజీ వస్తుంది? అనే అంశాలపై పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
1. ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్: ప్రస్తుతం గూగుల్ నుంచి మైక్రోసాఫ్ట్ వరకు ప్రతి టెక్ దిగ్గజం బిలియన్ల డాలర్లను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) పైనే ఖర్చు చేస్తోంది. ఇందులో మీరు కేవలం ప్రోగ్రామ్స్ రాయడమే కాకుండా, ఒక యంత్రం మనిషిలా ఎలా ఆలోచించాలి? డేటాను విశ్లేషించి సొంతంగా నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోవాలి? అనే వినూత్న అంశాలను నేర్చుకుంటారు. ఏఐ ఇంజనీర్లకు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ఈ రంగంలో నైపుణ్యం ఉంటే, ఫ్రెషర్లు కూడా సులభంగా రూ. 12 నుండి 20 లక్షల ప్రారంభ ప్యాకేజీని అందుకుంటున్నారు. అనుభవం పెరిగే కొద్దీ ఇది కోట్లకు చేరువవుతుంది.
2. సైబర్ సెక్యూరిటీ: ప్రపంచం ఎంతలా డిజిటలైజ్ అవుతోందో, సైబర్ దాడులు, డేటా దొంగతనాలు కూడా అంతే వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ సంస్థలు, కార్పొరేట్ కంపెనీలు తమ రహస్య డేటాను కాపాడుకోవడానికి నిరంతరం ఎథికల్ హ్యాకర్లు, సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణుల కోసం వెతుకుతున్నాయి. ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చినా, కంపెనీలు తమ భద్రత విషయంలో రాజీ పడవు. కాబట్టి, ఈ రంగంలో ఉన్నవారికి ఉద్యోగ ముప్పు చాలా తక్కువ. భారతదేశంలోనే కాకుండా అమెరికా, యూరప్ వంటి దేశాల్లో ఈ కోర్సు చేసిన వారికి అపారమైన డిమాండ్ ఉంది. డిజిటల్ భద్రత అవసరం ఉన్నంత కాలం ఈ ఇంజనీర్ల హవా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది.
3. రోబోటిక్స్, ఆటోమేషన్: మీకు హార్డ్వేర్ (యంత్రాలు) సాఫ్ట్వేర్ (ప్రోగ్రామింగ్) రెండింటిపై ఆసక్తి ఉంటే, రోబోటిక్స్ మీకు సరైన వేదిక. ఇ-కామర్స్ గిడ్డంగుల్లో ప్యాకింగ్ చేసే రోబోల నుంచి, ఆసుపత్రుల్లో శస్త్రచికిత్సలు చేసే రోబోల వరకు ప్రతిచోటా వీటి అవసరం పెరుగుతోంది. అలాగే డ్రైవర్ లేని కార్లు కూడా ఈ విభాగం కిందకే వస్తాయి. కేవలం సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలే కాదు.. ఇస్రో (ISRO), నాసా (NASA) వంటి అంతరిక్ష సంస్థలు, రక్షణ రంగం ఈ రంగంలోని విద్యార్థులకు రెడ్ కార్పెట్ వేస్తున్నాయి.
ప్రవేశానికి ముందు విద్యార్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు: భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని మీరు ఈ కొత్త తరం బీటెక్ కోర్సుల్లో చేరాలనుకుంటే, కేవలం కాలేజీ పేరు చూసి మోసపోకండి. ప్రవేశానికి ముందు ఈ మూడు విషయాలను తప్పక తనిఖీ చేయండి:
ల్యాబ్ సౌకర్యాలు: ఏఐ లేదా రోబోటిక్స్ వంటి కోర్సులు కేవలం క్లాస్ రూమ్ లో చదివితే వచ్చేవి కావు. కాలేజీలో అత్యాధునిక ల్యాబ్లు, హార్డ్వేర్ ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నాయో లేదో చూడండి.
అధ్యాపకులు: ఈ కొత్త టెక్నాలజీపై పట్టున్న నిపుణులైన ఫ్యాకల్టీ ఉన్న కాలేజీలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
పరిశ్రమలతో భాగస్వామ్యం: కాలేజీకి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలతో ఒప్పందాలు ఉన్నాయా? రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్టులపై పనిచేసే అవకాశం కల్పిస్తున్నారా? అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇది మీకు ఇంటర్న్షిప్లు మరియు ప్లేస్మెంట్స్ సాధించడంలో ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.
గుడ్డిగా గొర్రెమందలా కంప్యూటర్ సైన్స్ వైపు వెళ్లకుండా, 2030 నాటి అవసరాలను గుర్తించండి. ఇప్పుడు మీరు తీసుకునే సరైన నిర్ణయం, నాలుగేళ్ల తర్వాత మీ కెరీర్ను ఉన్నత శిఖరాల్లో నిలబెడుతుంది. గుర్తుంచుకోండి, డిగ్రీ ఎవరైనా చేయొచ్చు, కానీ నైపుణ్యం ఉన్న వారికే లక్షల జీతాలు లభిస్తాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.