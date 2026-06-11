Best Fuel Cards: పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజీల్ ధరల నేపథ్యంలో డబ్బు సేవ్ చేసుకునేందుకు ఫ్యూయల్ క్రెడిట్ కార్డులు బెస్ట్ ఆప్షన్ గా నిలుస్తున్నాయి. ఇండియన్ ఆయిల్, బీపీసీఎల్, హెచ్ పీసీఎల్ వంటి కార్డులతో సహా 7 ప్రధాన ఫ్యూయల్ క్రెడిట్ కార్డులు క్యాష్ బ్యాక్ తోపాటు పలు డిస్కౌంట్స్ అందిస్తున్నాయి. మీరు కూడా ఈ ద్రవ్యోల్బణంతో ఇబ్బంది పడుతుంటే ఫ్యూయల్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ మీకు ఎంతో సహాయపడతాయి. చాలా ఫ్యూయల్ కార్డులు రెండు ప్రధాన ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. రివార్డ్ పాయింట్లు లేదా క్యాష్బ్యాక్, 1శాతం ఫ్యూయల్ సర్చార్జ్ మినహాయింపును అందిస్తాయి. అయితే కొన్ని ఫ్యూయల్ కార్డులు క్యాష్బ్యాక్, రివార్డులతో పాటు, అనేక ఇతర ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు ఇంధనం నింపుకున్నప్పుడు మీకు బెనిఫిట్స్ అందించే కార్డుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. BPCL SBI కార్డ్ ఆక్టేన్:
-BPCL పంపుల వద్ద ఫ్యూయల్ రీఫిల్స్పై 3.75శాతం వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
-రెస్టారెంట్లు, కిరాణా సామాగ్రినపై కూడా 1.25శాతం క్యాష్ బ్యాక్ ఫ్రీ
-గోల్ఫ్ కోర్సు, ఎయిర్ పోర్టు లాంజ్ ఎంట్రీ వంటి ప్రీమియం బెనిఫిట్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
-నెలకు రూ. 4000 వరకు ఇంధన ఖర్చులపై పూర్తి ప్రయోజన ఉంటుంది.
-వార్షిక రుసుము రూ. 1,499 + GST (సంవత్సరానికి రూ.2 లక్షలు ఖర్చు చేస్తే ఈ ఫీజు మాఫీ అవుతుంది).
-చమురుపై అధికంగా ఖర్చు చేసేవారికి ఇది బెస్ట్. సర్చార్జ్ మినహాయింపులు, ప్రీమియం ఫీచర్లు.
-దీని పూర్తి ప్రయోజనం కేవలం బీపీసీఎల్ పంపుల వద్ద మాత్రమే లభిస్తుంది.
2. ఇండియన్ ఆయిల్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఎక్స్ట్రా క్రెడిట్ కార్డ్:
-ఇండియన్ఆయిల్ పంపుల వద్ద 8.5శాతం వరకు భారీ ఆదా. ప్రతి రూ 100 ఖర్చుపై 15 ఫ్యూయల్ పాయింట్లు (7.5% విలువ) + 1% సర్చార్జ్ మినహాయింపు పొందండి.
-నెలకు 2000 పాయింట్ల పరిమితి ఉంది.
-ఇతర ఖర్చులపై రివార్డులు కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటాయి. కానీ ఇంధనం విషయంలో ఇది బెస్ట్.
-అత్యధిక రాబడులు, దేశవ్యాప్తంగా 20,000కు పైగా ఇండియన్ఆయిల్ పంపుల వద్ద చెల్లుబాటు అవుతుంది.
-దీని ప్రయోజనాలు కూడా ఇండియన్ఆయిల్ అవుట్లెట్లకు మాత్రమే పరిమితం.
3. హెచ్పిసిఎల్ ఎనర్జీ బూబ్ క్రెడిట్ కార్డ్:
HPCL పంపుల వద్ద మీరు 6.5% వరకు ప్రత్యక్ష పొదుపును పొందుతారు.
ఇది చాలా సులభమైన, సరళమైన కార్డ్, ఇది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మంచి క్యాష్బ్యాక్ను అందిస్తుంది.
ఈ కార్డు వార్షిక రుసుము ₹499+పన్ను.
ఈ కార్డు సంవత్సరానికి 4 ఉచిత లాంజ్ ప్రవేశాలను కూడా అందిస్తుంది.
4. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ హెచ్పిసిఎల్ కోరల్ క్రెడిట్ కార్డ్:
HPCL పై 3.5% ఆదా చేసుకోండి (2.5% రివార్డులు + 1% సర్చార్జ్ మినహాయింపు).
హీన్లో ₹200 వరకు ఫ్యూయల్ రివార్డ్ (నెలకు సుమారు ₹8,000 ఇంధన ఖర్చులకు ఉత్తమమైనది).
దీని వార్షిక రుసుము కేవలం ₹199 మాత్రమే, దీనిని చాలా తక్కువ ఖర్చుతో సులభంగా మాఫీ చేయించుకోవచ్చు.
5. ఇండియన్ ఆయిల్ హెచ్డిఎఫ్సి క్రెడిట్ కార్డ్:
ఇండియన్ఆయిల్, కిరాణా, యుటిలిటీ బిల్లుల చెల్లింపులపై 5% ఇంధన పాయింట్లు.
వార్షిక రుసుము ₹500, అయితే మీరు సంవత్సరానికి ₹50,000 ఖర్చు చేస్తే ఈ రుసుము మాఫీ అవుతుంది.
ఈ కార్డుతో ఇంధనం నింపడంపై 6% వరకు ఆదా లభిస్తుంది.
6. ఇండియన్ ఆయిల్ కోటక్ క్రెడిట్ కార్డ్:
ఇండియన్ఆయిల్పై 5% వరకు ఆదా చేసుకోండి (4% పాయింట్లు + 1% మినహాయింపు).
మీరు దీని RuPay వెర్షన్ తీసుకుంటే, దానిని UPIకి లింక్ చేయడం ద్వారా రివార్డ్ పాయింట్లను కూడా సంపాదించవచ్చు.
భోజనం, కిరాణా కొనుగోళ్లపై కూడా మంచి పాయింట్లు లభిస్తాయి. రుసుము ₹500, దీనిని సులభంగా మాఫీ చేయించుకోవచ్చు.
7. యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇండియన్ ఆయిల్ క్రెడిట్ కార్డ్:
ఇండియన్ఆయిల్లో మొత్తం 5% ఆదా (4% + 1% సర్చార్జ్ మినహాయింపు).
ఈ కార్డుతో, మీరు BookMyShow నుండి సినిమా టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకుంటే 15% తగ్గింపు, అలాగే భాగస్వామ్య రెస్టారెంట్లలో భోజనంపై కూడా తగ్గింపు పొందుతారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
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