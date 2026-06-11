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Best Fuel Cards: IndianOil, BPCL, HPC..పెట్రోల్ కొడితే భారీ క్యాష్‌బ్యాక్.. ఫ్రీగా సినిమా టికెట్లు, ఎయిర్‌పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్.. క్రేజీ కార్డ్ ఇదిగో..!!

Best Fuel Cards: పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ధరలు సామాన్యుడి జేబుపై భారీ ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఇంధనం నింపుకొనేటప్పుడు కొంత డబ్బు ఆదా చేసుకోవాలనుకుంటారు. మీరు కూడా ఈ ద్రవ్యోల్బణంతో ఇబ్బంది పడుతుంటే ఫ్యూయల్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ మీకు ఎంతో సహాయపడతాయి. ఇండియన్ ఆయిల్, బీపీసీఎల్, హెచ్ పీసీఎల్ వంటి కార్డులతో సహా 7 ప్రధాన ఫ్యూయల్ క్రెడిట్ కార్డులు క్యాష్ బ్యాక్ తోపాటు పలు డిస్కౌంట్స్ అందిస్తున్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 11, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:59 AM IST
Best Fuel Cards: IndianOil, BPCL, HPC..పెట్రోల్ కొడితే భారీ క్యాష్‌బ్యాక్.. ఫ్రీగా సినిమా టికెట్లు, ఎయిర్‌పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్.. క్రేజీ కార్డ్ ఇదిగో..!!
Image Credit: file

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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