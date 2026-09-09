/తక్కువ జీతం ఉన్నవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్స్.. తక్కువ EMIతో లభించే మైలేజ్ కార్లు ఇవే!

Low Budget Cars: నేటి కాలంలో కారు అనేది కామన్ అయ్యింది. సొంత కారు చాలా మంది కొంటున్నారు. ఎందుకంటే సొంత కారు ఉంటే ఎన్నో పనులు చేసుకోవచ్చు. కానీ కొంతమందికి మాత్రం కొత్త కారు కొనడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. కారు ధరతోపాటు మెయింటనెన్స్ ఖర్చులు భారీగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ అవసరమా అని వాయిదా వేసుకునేవారు కూడా ఉంటారు. అయితే మీకు తక్కువ జీతం, ఆదాయం తక్కువగా ఉన్నా మీరు కొత్త కారు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎలాగో చూద్దాం.
మీరు కొంచెం ప్లానింగ్ చేసుకుంటే చాలు తక్కువ జీతంలోనూ కొత్త కారు మీ ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు. భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎన్నో ఎంట్రీ లెవల్ హ్యాచ్ బ్యాక్ కార్లు ఉన్నాయి. వీటి ధరలు కూడా చాలా తక్కువే. మీరు సరైన డౌన్ పేమెంట్, బ్యాంక్ లోనే ఎంచుకున్నట్లయితే.. ప్రతినెలా ఈఎంఐ చెల్లించుకుంటే.. మీకు భారం పడదు. తక్కువ ఈఎంఐతోపాటు తక్కువ బడ్జెట్ ఉన్న కుటుంబాలకు ఈ కార్లు బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి.
మారుతి సుజుకి ఆల్టో కె10:
తక్కువ బడ్జెట్లో మొదటిసారి కారు కొనాలనుకునే వారికి, మారుతి సుజుకి ఆల్టో కె10 బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. సుమారు రూ. 3.99 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో, ఈ కారు అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీని ఆన్-రోడ్ ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు సుమారు రూ. 80,000 డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే, నెలకు రూ. 6,500 నుండి రూ. 7,000 వరకు ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీని 1.0-లీటర్ కె-సిరీస్ ఇంజన్ నగర ట్రాఫిక్లో డ్రైవింగ్ను చాలా సులభతరం చేస్తుంది. ఇది లీటరుకు 24 కిలోమీటర్లకు పైగా మైలేజీని ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో:
తక్కువ బడ్జెట్లో కొంచెం ఎత్తైన సీటింగ్ పొజిషన్.. మినీ-ఎస్యూవీ లాంటి లుక్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో ఒక గొప్ప ఎంపిక. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.4.26 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. దీని ప్రధాన ఫీచర్లు అధిక గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ మరియు విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్. దీని కారణంగా, కఠినమైన రోడ్లపై కూడా కారు నడపడం అంత కష్టం కాదు. తక్కువ మెయింటైన్ ఖర్చులు మారుతి విస్తృతమైన సర్వీస్ నెట్వర్క్ కారణంగా, ఇది తక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారికి చాలా అనువైనది.
రెనాల్ట్ క్విడ్:
స్టైలిష్, ఆధునిక రూపాన్ని ఇష్టపడే వారికి రెనాల్ట్ క్విడ్ ఉత్తమమైన కారు. ఇది సుమారు రూ.4.70 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో వస్తుంది మరియు ఇందులో డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే , టచ్స్క్రీన్ ఉన్నాయి. మీరు రెనాల్ట్ క్విడ్ కోసం రూ.1 లక్ష (దాదాపురూ.100,000) డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే, మీ నెలవారీ EMI సుమారు రూ.7,500 నుండి రూ.8,000 వరకు ఉంటుంది. దీని బడ్జెట్ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, దీని మస్కులర్, స్పోర్టీ డిజైన్ చౌకబారు కారులా అనిపించదు.
టాటా టియాగో:
మీ బడ్జెట్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉండి.. భద్రత మీ ప్రధాన ప్రాధాన్యత అయితే, ఈ సెగ్మెంట్లో టాటా టియాగో ఉత్తమమైన కారు. ఈ కారు ధర సుమారుగా రూ.5.65 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది మరియు దీనికి 4-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ ఉంది. మీరు చేసే డౌన్ పేమెంట్ను బట్టి, సుమారుగా రూ.8,500 నుండి రూ.8,500 వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మీరు నెలకు రూ.9,500 EMI చెల్లించేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. టాటా టియాగో క్యాబిన్ చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. మీరు కొంచెం ఎక్కువ EMI చెల్లించగలిగితే, టాటా టియాగో మీ కుటుంబానికి సురక్షితమైన, ఎక్కువ కాలం మన్నే కారులో ప్రీమియం అనుభూతిని అందిస్తుంది.
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