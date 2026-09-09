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తక్కువ జీతం ఉన్నవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్స్.. తక్కువ EMIతో లభించే మైలేజ్ కార్లు ఇవే!

Budget Cars: తక్కువ జీతం.. ఆదాయం తక్కువ ఉన్నవారు కూడా  సరైన ప్లాన్  చేసుకుంటే సొంత కారును కొనుగోలు చేయవచ్చు. మారుతీ ఆల్టూ, టాటా టియాగో, రెనాల్డ్ క్విడ్ వంటి బడ్జెట్ కార్లు కూడా ఎన్నో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ జీతానికి ఏ కారు కొనవచ్చు.. నెలకు ఎంత ఈఎంఐ చెల్లించాలి.. ముందుగా డౌన్ పేమెంట్ ఎంత కట్టాలి.. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 09, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:41 PM IST
తక్కువ జీతం ఉన్నవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్స్.. తక్కువ EMIతో లభించే మైలేజ్ కార్లు ఇవే!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తక్కువ జీతం ఉన్నవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్స్.. తక్కువ EMIతో లభించే మైలేజ్ కార్లు ఇవే!
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