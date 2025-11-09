Best Mileage Bikes Under 1 Lakh: భారతదేశంలో 125cc ఇంజిన్ ఉన్న బైక్లను కొనాలని చూస్తున్నారా? 2025లో టాప్ 5 మైలేజ్ బైక్లను ఇప్పుడు మీరు చూసేయండి. హోండా SP 125, హీరో గ్లామర్ XTEC, హీరో Xtreme 125R, బజాజ్ పల్సర్ 125, TVS రైడర్ 125.. వీటి ధర, ఫీచర్స్, ఇంజిన్ కెపాసిటీ, మైలేజీ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
దేశంలోని ద్విచక్ర వాహన రంగంలోని బైక్ విభాగంలో 125 cc ఇంజిన్ బైక్ల విస్తృత శ్రేణి ఉంది. వాటిలో కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి. వాటి డిజైన్, ఫీచర్లు, శైలితో పాటు వాటి ధర, మైలేజ్ కోసం కూడా ఎక్కువగా చూస్తుంటారు. మీరు కూడా 125 cc ఇంజిన్తో ఆకర్షణీయమైన, అధిక మైలేజ్ మోటార్సైకిల్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, 125 cc విభాగంలోని ఆ టాప్ 5 ఉత్తమ మైలేజ్ బైక్ల ధర, ఇంజిన్, మైలేజ్ యొక్క పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి (125ccలో టాప్ 5 ఉత్తమ మైలేజ్ బైక్లు).
టాప్ 5 అత్యధిక మైలేజ్ 125cc బైకులు:
హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R
హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R ను కంపెనీ ఇటీవల విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 91,116 నుండి రూ. 94,504 (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు అందుబాటులో ఉంది. 124.7cc, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో నడిచే ఇది 11.55 PS శక్తిని, 10.5 Nm గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. హీరో లీటరుకు 66 కి.మీ ఇంధన ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రకటించింది.
హోండా SP 125
హోండా SP 125 అనేది ఒక స్టైలిష్ కమ్యూటర్ బైక్, దీని ధర రూ. 93,247 నుండి రూ. 103,000 (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటాయి. 123.94cc, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో నడిచే ఇది, 7,500 rpm వద్ద 10.87 PS శక్తిని, 10.9 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ARAI ద్వారా ధృవీకరించబడిన 63 km/లీటరు ఇంధన ఆర్థిక వ్యవస్థను కంపెనీ పేర్కొంది.
హీరో గ్లామర్
హీరో గ్లామర్ ఎక్స్టెక్ ఈ విభాగంలో మరొక స్టైలిష్, ఇంధన-సమర్థవంతమైన మోటార్సైకిల్, ఇది సుమారు రూ. 84,331 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకు లభిస్తుంది. 124.7cc, BS-VI కంప్లైంట్ ఇంజిన్తో నడిచే ఇది 10.84 PS పవర్, 10.4 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కంపెనీ ప్రకారం.. బైక్, ఇంధన సామర్థ్యం 63 కిమీ/లీ, ఈ మైలేజ్ ARAI-సర్టిఫై చేయబడింది.
బజాజ్ పల్సర్ N125
బజాజ్ పల్సర్ N 125 దాని విభాగంలో స్టైలిష్, వేగవంతమైన మోటార్సైకిల్గా ప్రసిద్ధి చెందింది. దీని ధరలు రూ. 91,692 నుండి రూ. 93,158 వరకు ఉంటాయి. బజాజ్ పల్సర్ N 125 124.58cc ఇంజిన్తో శక్తిని కలిగి ఉంది. ఇది 12 PS శక్తిని, 11 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ బైక్ ARAI ఇంధన మైలేజ్ లీటరుకు 60 కి.మీ. కలిగి ఇస్తుంది.
బజాజ్ పల్సర్ 125
బజాజ్ పల్సర్ 125 అనేది ఎంట్రీ లెవల్ స్పోర్ట్స్ బైక్, దీని ధరలు రూ. 85,178 నుండి రూ. 94,451 (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటాయి. 124.4cc, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో నడిచే ఇది 11.8 PS పవర్, 10.8 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ బైక్ ARAI ఇంధన మైలేజ్ 51.46 కిమీ/లీ గా ఇస్తుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు)
