/Budget Bikes India: బడ్జెట్ రూ.1 లక్ష లోపే.. మైలేజ్ మైండ్ బ్లాకింగ్.. మధ్యతరగతికి వరంగా మారిన బెస్ట్ బైక్స్ ఇవే..!!

Best Mileage Bikes Under 1 Lakh: పెట్రోల్ ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ధరలను ఆపడం మన చేతిలో పని కాదు.. పెరుగుతున్న బడ్జెట్ ను అదుపులో ఉంచుకోవడం మాత్రం మన చేతిలోని పనే. పెరుగుతున్న నెలలవారీ పెట్రోల్ ఖర్చుల గురించి మీరు ఆందోళన చెందుతుంటే.. ఈ వార్త మీకోసమే. ఎందుకంటే ఈ మధ్యే మోదీ ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలను పెంచడంతో సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజల జేబుకు పెద్ద చిల్లు పడినట్లయ్యింది.
పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణంతో తక్కువ ధరకే ఎక్కువ మైలేజీని అందించే బైకుల వైపు ప్రజలు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు, చిన్న చిన్న వ్యాపారులు మధ్య బడ్జెట్ కు అనుకూలమైన బైకులకు డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతుందని చెప్పాలి. అయితే ఇప్పటి వరకు బైక్ కొనాలంటే వాటి డిజైన్, ఫీచర్లను మొదట చూసేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్ధితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతుండటంతో నెలలవారీ ఇంధన ఖర్చులను తగ్గించే బైకులను ఎంచుకుంటున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు లక్ష రూపాయల లోపు ఉన్న బైకులకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. తక్కువ ధర, ఎక్కువ మైలేజీ కారణంగా వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
బడ్జెట్ విభాగంలో బజాజ్ CT 110X ప్రజాదరణ పొందిన బైకుగా నిలిచింది. ఈ బైక్లను అధిక మైలేజ్, తక్కువ మెయింటెన్ ఖర్చులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ , హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ భారత మార్కెట్లో తమ బలమైన స్థానాలను కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ బైక్లు నగరంలోని రద్దీ ట్రాఫిక్లో సులభంగా డ్రైవింగ్ చేయోచ్చు. చాలా కాలం పాటు నమ్మకమైన తోడుగా నిరూపించుకుంటాయి.
ఎక్కువ మైలేజీ విషయానికి వస్తే.. టీవీఎస్ స్పోర్ట్, హోండా షైన్ 100 కూడా జనాదరణ పొందిన ఎంపికలుగా మారుతున్నాయి. ఈ బైక్లు అద్భుతమైన ఇంధన సామర్థ్యాన్ని, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తాయి.ఈ బైక్లు రోజూ ఆఫీసుకు వెళ్లేవారికి, చిన్న వ్యాపారాలకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. వీటి ఆన్-రోడ్ ధరలు కూడా చాలా బడ్జెట్ లోనే ఉన్నాయి.
ఇక ఈ బైకులను కొనేందుకు అనేక షోరూమ్స్, బ్యాంకులు ఫైనాన్స్ ఆఫర్స్ కూడా అందిస్తున్నాయి. కేవలం 3వేల నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈఎంఐతో బైకును కొనవచ్చు. 10 శాతం డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి..మీకు నచ్చిన బైక్ను ఇంటికి తీసుకువెళ్లవచ్చు. అంతేకాదు అనేక డీలర్షిప్లు అదనపు సర్వీస్ సంబంధిత ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తున్నాయి. ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ మైలేజీ ఇచ్చే బైక్ను కొనడం అవసరమే కాదు, ఒక తెలివైన నిర్ణయమని చెప్పాలి. 100cc, 110cc సెగ్మెంట్లోని ఈ బైక్లు అద్భుతమైన మైలేజీని అందిస్తాయి. నడపడానికి కూడా పెద్దగా భారం అనిపించవు.. క్రమం తప్పకుండా ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడం వల్ల, కాలక్రమేణా బైక్ ఖర్చును తిరిగి రాబట్టుకోవచ్చు.
