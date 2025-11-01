VI Best Recharge Plan Unlimited Data: మీరు డేటా కోసం ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపే యూజర్ అయితే, రోజంతా ఇంటర్నెట్లో సర్ఫింగ్, వీడియోలు చూడటం లేదా గేమ్లు ఆడటం వంటివి చేయాల్సి వస్తే, సరైన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అధిక డేటా ప్రయోజనాలు, దీర్ఘకాల చెల్లుబాటుతో కూడిన ప్లాన్ల గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల మీరు తరచుగా రీఛార్జ్లను నివారించవచ్చు. ఇంటర్నెట్ త్వరగా అయిపోకుండా ఉంటుంది. దీని ప్రకారం.. మీరు 50 GB అదనపు డేటా, దీర్ఘకాల చెల్లుబాటు వ్యవధి (365 రోజులు) కలిగిన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ల కోసం చూస్తున్నట్లయితే, ప్రస్తుతం Vodaphone Idea (Vi - Vodafone Idea) వంటి కంపెనీల నుండి కొన్ని ప్లాన్లు మార్కెట్లో ఉన్నాయి. ఇవి సాధారణ రోజువారీ డేటాతో పాటు 50 GB వరకు ఉచిత డేటాను అందిస్తున్నాయి. ఆ ప్లాన్ గురించి ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Vi వోడాఫోన్ ఐడియా రూ. 3799 ప్లాన్
ఈ Vi (వోడాఫోన్ ఐడియా) ప్లాన్ 365 రోజుల చెల్లుబాటుతో కూడిన ప్లాన్, ఈ క్రింది ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటుంది.
సెట్టింగ్లు: అపరిమిత కాల్స్.
డేటా: రోజుకు 2GB డేటా.
SMS: రోజుకు 100 SMS సందేశాలు.
OTT సబ్స్క్రిప్షన్: ఒక సంవత్సరం పాటు Amazon Prime Lite సబ్స్క్రిప్షన్.
అదనపు డేటా ప్రయోజనాలు:
5G డేటా: అపరిమిత 5G డేటా (5G కవరేజ్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో).
వారాంతపు డేటా రోల్ఓవర్: వారపు రోజుల్లో ఉపయోగించని డేటాను వారాంతంలో ఉపయోగించవచ్చు.
బింగే ఆల్ నైట్: అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుండి ఉదయం 6 గంటల వరకు అపరిమిత డేటా యాక్సెస్.
అదనపు డేటా: 90 రోజుల పాటు 50GB అదనపు డేటా.
Vi కంపెనీ రూ. 3699 ప్లాన్
ఈ Vi (వోడాఫోన్ ఐడియా) రీఛార్జ్ ప్లాన్ 365 రోజుల చెల్లుబాటుతో కూడిన ప్లాన్, ఈ క్రింది ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటుంది.
కాల్స్: అపరిమిత కాల్స్.
డేటా: రోజుకు 2 GB డేటా.
SMS: రోజుకు 100 SMS సందేశాలు.
OTT సబ్స్క్రిప్షన్: ఒక సంవత్సరం పాటు డిస్నీ+ హాట్స్టార్ మొబైల్ సబ్స్క్రిప్షన్.
అదనపు డేటా ప్రయోజనాలు (Vi Hero అన్లిమిటెడ్ బెనిఫిట్స్)
5G డేటా: అపరిమిత 5G డేటా (ప్రస్తుతం 5G పరిధిలోకి వచ్చే ప్రాంతాలలో, 5G హ్యాండ్సెట్లో).
వారాంతపు డేటా రోల్ఓవర్: వారపు రోజులలో ఉపయోగించని డేటాను వారాంతానికి మార్చవచ్చు.
బింగే ఆల్ నైట్: అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుండి ఉదయం 6 గంటల వరకు అపరిమిత డేటా యాక్సెస్.
అదనపు డేటా: 90 రోజుల పాటు 50GB అదనపు డేటా.
Vi రూ.3499 ప్లాన్
Vi యొక్క రూ.3499 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ 365 రోజులు చెల్లుతుంది. ఈ ప్లాన్లో అందుబాటులో ఉన్న ముఖ్య ప్రయోజనాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
డేటా: రోజుకు 1.5 GB డేటా.
కాల్స్: అపరిమిత స్థానిక, జాతీయ కాల్స్.
SMS: రోజుకు 100 SMS సందేశాలు.
అదనపు ప్రత్యేక ఆఫర్లు
అదనపు డేటా: 90 రోజులకు 50 GB అదనపు డేటా.
వారాంతపు డేటా రోల్ఓవర్: వారపు రోజులలో ఉపయోగించని రోజువారీ డేటాను వారాంతాల్లో ఉపయోగించవచ్చు.
బింగే ఆల్ నైట్: అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుండి ఉదయం 6 గంటల వరకు అపరిమిత డేటా యాక్సెస్.
డేటా డిలైట్స్: నెలకు 2 GB అదనపు డేటా బ్యాకప్.
5G డేటా: అపరిమిత 5G డేటా యాక్సెస్.
Vi రూ.1749 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్
Vi యొక్క రూ.1749 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ 180 రోజుల చెల్లుబాటుతో ఉంటుంది. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్తో లభించే ముఖ్య ప్రయోజనాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
కాల్స్: అపరిమిత లోకల్, నేషనల్ కాల్స్.
డేటా: రోజుకు 1.5 GB డేటా.
SMS: రోజుకు 100 SMS సందేశాలు.
అదనపు ప్రయోజనాలు
ఈ ప్లాన్లో ఈ క్రింది అదనపు డేటా ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి:
అదనపు డేటా: 45 రోజులకు 30 GB అదనపు డేటా.
వారాంతపు డేటా రోల్ఓవర్: వారపు రోజులలో ఉపయోగించని రోజువారీ డేటాను వారాంతానికి మార్చవచ్చు.
రాత్రిపూట బింజ్: అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుండి ఉదయం 6 గంటల వరకు అపరిమిత డేటా యాక్సెస్.
