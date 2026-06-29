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Best Retirement Schemes: సీనియర్ సిటిజన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్స్.. నెలకు రూ. లక్ష వరకు రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ ఇచ్చే స్కీమ్స్ ఇవే..!!

Best Retirement Schemes: రిటైర్మెంట్ తర్వాత సీనియర్ సిటిజన్లు ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా నెలకు లక్ష రూపాయల వరకు స్థిరమైన ఆదాయం పొందాలంటే ప్రభుత్వ పథకాలే బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. ఇందులో ముఖ్యంగా సీనియర్ సిటిజెన్స్,  పోస్ట్ ఆఫీస్ నెలలవారీ ఆదాయ స్కీమ్స్ , ఆర్.బి.ఐ ఫ్లోటింగ్ రేటింగ్ సేవింగ్స్ బాండ్స్ వంటి సురక్షితమైన స్కీంలలో సరైన ప్లాన్ తో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే మంచి ఆదాయాన్ని సులభంగా పొందవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 29, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:27 AM IST
Best Retirement Schemes: సీనియర్ సిటిజన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్స్.. నెలకు రూ. లక్ష వరకు రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ ఇచ్చే స్కీమ్స్ ఇవే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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నెలకు రూ. లక్ష వరకు రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ ఇచ్చే స్కీమ్స్ ఇవే..!!
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