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FD VS SCSS: సీనియర్ సిటిజన్స్‌కు మోదీ సర్కార్ వరం.. రిటైర్మెంట్ డబ్బులు ఎందులో పెడితే సేఫ్? ఎక్కువ లాభాలు దేంట్లో వస్తాయో తెలుసా?

Best Retirement Schemes: రిటైర్మెంట్ తర్వాత చాలామంది సురక్షితమైన క్రమబద్ధమైన ఆదాయం అందించే పెట్టుబడి మార్గాల గురించి అన్వేషిస్తుంటారు.  అందులో ఫిక్స్ డిపాజిట్ తోపాటు  సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్స్ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందాయి.  అయితే ఈ మధ్యకాలంలో అనేక బ్యాంకుల్లో సీనియర్ సిటిజెన్లకు 8 శాతం కంటే ఎక్కువ వడ్డీ రేట్లు అందిస్తున్నాయి.  అందులో సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్  ప్రస్తుతం 8.2శాతం వార్షిక వడ్డీని అందిస్తుంది. అయితే సీనియర్ సిటిజన్లకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు.. వర్సెస్ సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్  ఈ రెండింట్లో ఏది అత్యంత ప్రయోజనం అందిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 15, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:57 PM IST
FD VS SCSS: సీనియర్ సిటిజన్స్‌కు మోదీ సర్కార్ వరం.. రిటైర్మెంట్ డబ్బులు ఎందులో పెడితే సేఫ్? ఎక్కువ లాభాలు దేంట్లో వస్తాయో తెలుసా?
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సీనియర్ సిటిజన్స్‌కు మోదీ సర్కార్ వరం.. రిటైర్మెంట్ డబ్బులు ఎందులో పెడితే సేఫ్?
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