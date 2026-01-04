Bestune EV Car Price: రూ.4 లక్షలకే 1,200 కి.మీ మైలేజ్..భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు..ఎప్పుడు వస్తుందంటే?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bestune Xiaoma Mini EV Price In India: సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ కారు అనగానే లక్షల ధర, తక్కువ రేంజ్ (మైలేజ్) గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ చైనాకు చెందిన బెస్ట్‌ట్యూన్ (Bestune) కంపెనీ రూపొందించిన షావోమా (Xiaoma) మినీ ఎలక్ట్రిక్ కారు ఈ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తోంది. అత్యంత తక్కువ ధరకే కళ్లు చెదిరే మైలేజీని అందిస్తూ ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 4, 2026, 02:59 PM IST

Bestune Xiaoma Mini EV Price In India: సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ కారు అనగానే లక్షల ధర, తక్కువ రేంజ్ (మైలేజ్) గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ చైనాకు చెందిన బెస్ట్‌ట్యూన్ (Bestune) కంపెనీ రూపొందించిన షావోమా (Xiaoma) మినీ ఎలక్ట్రిక్ కారు ఈ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తోంది. అత్యంత తక్కువ ధరకే కళ్లు చెదిరే మైలేజీని అందిస్తూ ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.

1,200 కిలోమీటర్ల రేంజ్!
ఈ కారుకు చెందిన అతిపెద్ద బలం దాని మైలేజ్. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 1,200 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంటోంది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు చాలా ఉన్నాయి. రేంజ్ ఎక్స్‌టెండర్ టెక్నాలజీ ద్వారా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయిపోయినా కూడా లోపల ఉండే చిన్న ఇంజిన్ సహాయంతో కారు మరింత దూరం ప్రయాణించేలా చేస్తుంది. 800V ఆర్కిటెక్చర్‌తో ఇది బ్యాటరీని చాలా వేగంగా ఛార్జ్ చేయడానికి సహకరిస్తుంది. LFP బ్యాటరీ సహాయంతో భద్రత, మన్నిక కోసం లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీని వినియోగించారు.

ధర ఎంత? మార్కెట్లోకి ఎప్పుడంటే?
మధ్యతరగతి ప్రజలే లక్ష్యంగా వస్తున్న ఈ కారు ధర భారత్‌లో సుమారు రూ. 3.5 లక్షల నుండి రూ. 6 లక్షల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది 2026 ఏడాది చివరి నాటికి భారత రోడ్లపై సందడి చేసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.

డిజైన్, ఫీచర్లు..
చూడటానికి బొమ్మ కారులా ముద్దుగా ఉండే ఈ కారు, ఫీచర్ల విషయంలో మాత్రం బాహుబలిలా ఉంటుంది. చదరపు హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, డ్యూయల్-టోన్ రంగులు, ఏరోడైనమిక్ చక్రాలతో ఎక్స్‌టీరియర్ ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. అలాగే ఇంటీరియర్‌లో డాష్‌బోర్డ్ మధ్యలో 7 అంగుళాల టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, ప్రీమియం లుక్ ఇచ్చే డ్యూయల్-టోన్ థీమ్ ఉన్నాయి. చిన్న కారు అయినప్పటికీ డ్రైవర్ కోసం ఎయిర్ బ్యాగ్ సౌకర్యం కల్పించారు. ఈ కారు కేవలం 3 మీటర్ల పొడవు ఉండటం వల్ల నగరాల్లో పార్కింగ్ సమస్యలు ఉండవు.

భారత మార్కెట్లోకి వస్తే, ఇది ఇప్పటికే ఉన్న టాటా టియాగో EV, MG కామెట్ EV వంటి కార్లకు గట్టి పోటీని ఇస్తుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాలనుకునే వారికి, ముఖ్యంగా సిటీలో తిరిగే చిన్న కుటుంబాలకు ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్‌గా మారనుంది.

