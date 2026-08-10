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భారత్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌లో ఉద్యోగాలు.. పోస్టులను బట్టి రూ 55,000 వరకు జీతం.. పూర్తి వివరాలివే

Bharat Electronics Limited Recruitment 2026:  భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ జాబ్ రిక్రూట్ మెంట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ కూడా షురూ అయ్యింది. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 10, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:46 AM IST
భారత్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌లో ఉద్యోగాలు.. పోస్టులను బట్టి రూ 55,000 వరకు జీతం.. పూర్తి వివరాలివే
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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