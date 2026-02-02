English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Bharat Gas Lite Cylinder: సామాన్యులకు గుడ్‌న్యూస్..కేవలం రూ.300లకే గ్యాస్ సిలిండర్..మీ పాత సిలిండర్ తీసుకెళ్లండి చాలు!

Bharat Gas Lite Cylinder Price: గ్యాస్ సిలిండర్ల వాడకంలో సరికొత్త విప్లవం మొదలైంది. భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL) అత్యంత తేలికైన, సురక్షితమైన ప్లాస్టిక్ సిలిండర్లను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. పాత ఇనుప సిలిండర్ల బరువుతో ఇబ్బంది పడే గృహిణులకు ఇది గొప్ప ఊరట. మీరు కేవలం రూ.300 కే ఈ సరికొత్త 'భారత్ గ్యాస్ లైట్' సిలిండర్లను ఎలా పొందాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 2, 2026, 12:37 PM IST

Bharat Gas Lite Cylinder Price: గ్యాస్ సిలిండర్ల వాడకంలో సరికొత్త విప్లవం మొదలైంది. భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL) అత్యంత తేలికైన, సురక్షితమైన ప్లాస్టిక్ సిలిండర్లను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. పాత ఇనుప సిలిండర్ల బరువుతో ఇబ్బంది పడే గృహిణులకు ఇది గొప్ప ఊరట. మీరు కేవలం రూ.300 కే ఈ సరికొత్త 'భారత్ గ్యాస్ లైట్' సిలిండర్లను ఎలా పొందాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇప్పటివరకు ఎరుపు రంగు ఇనుప సిలిండర్లనే చూసిన మనకు, ఇకపై ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ప్లాస్టిక్ సిలిండర్లు కనిపించనున్నాయి.

కంపోజిట్ ప్లాస్టిక్ సిలిండర్ ప్రత్యేకతలు
ఈ సిలిండర్లు హై డెన్సిటీ పాలిథిలిన్ (HDPE) అనే అత్యాధునిక మెటీరియల్‌తో తయారయ్యాయి. ఇనుప సిలిండర్ గ్యాస్ నింపితే దాదాపు 30 కిలోల బరువు ఉంటుంది. కానీ, ఈ కొత్త సిలిండర్ గ్యాస్‌తో కలిపి కేవలం 15.9 కిలోలు మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే బరువు సగానికి సగం తగ్గుతుంది.

ఇందులో గ్యాస్ ఎంత మిగిలి ఉందో చూసుకోవడానికి ఒక ట్రాన్స్‌లూసెంట్ (కిటికీ వంటి) భాగం ఉంటుంది. దీనివల్ల గ్యాస్ అయిపోయే సమయాన్ని ముందే తెలుసుకోవచ్చు. ఇవి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్‌తో తయారవ్వడం వల్ల తుప్పు పట్టవు, నేలపై మరకలు పడవు.

అద్భుతమైన సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు
ఈ మోడరన్ సిలిండర్లు అధిక పీడనాన్ని తట్టుకుంటాయి. పాత సిలిండర్లు 80 కిలోల ప్రెజర్ తట్టుకుంటే, ఈ కొత్తవి 120 కిలోల ప్రెజర్ వరకు తట్టుకోగలవు.

అలాగే దీనికి లీకేజీ భయం లేదు. పొరపాటున అగ్ని ప్రమాదం జరిగినా, ఇవి పేలిపోకుండా గ్యాస్‌ను నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తాయి. దీనివల్ల ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరిగే అవకాశం చాలా తక్కువ.

రూ.300కే పొందే విధానం
ఈ కొత్త సిలిండర్ అసలు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ధర సుమారు రూ.3,350 ఉంటుంది. అయితే వినియోగదారులకు BPCL ఒక బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తోంది.

మీ దగ్గర ఉన్న పాత ఇనుప సిలిండర్‌ను వెనక్కి ఇచ్చేసి, దానికి బదులుగా ఈ కొత్త ప్లాస్టిక్ సిలిండర్‌ను తీసుకోవాలనుకుంటే, కేవలం రూ.300 అదనంగా చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.

ప్రస్తుతం బీపీసీఎల్ ఈ సేవలను గోవాలో ప్రారంభించింది. త్వరలోనే హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు వంటి నగరాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

