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ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్.. Bharatgas Lite ZIP సేవలు.. ఇక సిలిండర్ డెలివరీ మరింత ఈజీ..!!

Bharatgas Lite ZIP: తక్షణమే కొత్త కనెక్షన్.. వేగవంతమైన డెలివరీని అందించే భారత్ గ్యాస్ లైట్ జిప్ అనే ప్రీమియం ఎల్పీజీ సర్వీసును భారత పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ముంబై వేదికగా  ప్రారంభించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 19, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:38 AM IST
ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్.. Bharatgas Lite ZIP సేవలు.. ఇక సిలిండర్ డెలివరీ మరింత ఈజీ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్.. Bharatgas Lite ZIP సేవలు.. ఇక సిలిండర్ డెలివరీ మరింత ఈజీ..!!
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