/ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్.. Bharatgas Lite ZIP సేవలు.. ఇక సిలిండర్ డెలివరీ మరింత ఈజీ..!!

Bharatgas Lite ZIP: భారత ప్రభుత్వ రంగ ఇంధన సంస్థ అయిన భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఒక కీలక ముందడుగు వేసింది. తమ కస్టమర్ల కోసం సరికొత్త వంటగ్యాస్ అనుభూతిని అందించేందుకు భారత్ గ్యాస్ లైట్ జిప్ పేరుతో నెక్ట్స్ జనరేషన్ ప్రీమియం ఎల్పీజీ సేవలను ముంబై వేదికగా ప్రారంభించింది. డైరెక్టర్ సుభంకర్ సేన్ సమక్షంలో చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సంజయ్ ఖన్నా ఈ సర్వీసును ప్రారంభించారు. భారత్గ్యాస్ లైట్ జిప్ అనేది బీపీసీఎల్ వారి భారత్గ్యాస్ లైట్ కాంపోజిట్ సిలిండర్ ఆధారంగా రూపొందించింది. ఇదే వాడుకునేందుకు సులభంగా ఉంటుందని.. తప్పు పట్టే స్వభావం ఉండదని.. కంపెనీ చెబుతోంది. అంతేకాదు దీని బాడీ పారదర్శకంగా ఉండటంతో సిలిండర్ లో ఇంకా ఎంత గ్యాస్ మిగిలి ఉంది అనేది బయటకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. పేలుడు నిరోధక సాంకేతికతతో మరింత సురక్షితంగా దీన్ని రూపొందించారు.
నేటి వేగవంతమైన జీవనశైలిని దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనిని రూపొందించినట్లు, తమ వినియోగదారులకు ఎలాంటి అంతరాయం లేని, ప్రీమియం ఎల్పిజి అనుభవాన్ని అందించడమే దీని లక్ష్యమని బీపీసీఎల్ తెలిపింది. భారత్గ్యాస్ లైట్ జిప్ను మొదట ముంబైలో ప్రారంభించారు. దేశవ్యాప్తంగా మరిన్ని కుటుంబాలకు దీని ప్రీమియం ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి, 2026 ఆగస్టు 15 నాటికి ఈ సేవను 24 రాష్ట్రాల్లోని మరో 100 నగరాలకు విస్తరిస్తామని బీపీసీఎల్ తెలిపింది.
స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం సహకారంతో.. క్విక్-కామర్స్ యాప్లో ఆన్-డిమాండ్ ఎల్పిజి సిలిండర్ డెలివరీని ప్రారంభించింది. దాని తర్వాత బిపిసిఎల్ కూడా ఇదే తరహా సర్వీసును ప్రారంభించింది. ఈ రంగంలో ఇది మొట్టమొదటి సేవ కావడం గమనార్హం. ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగానే హెచ్పిసిఎల్ కొత్త 10-కేజీల కాంపోజిట్ సిలిండర్, హెచ్పి నవ్య కూడా ప్రారంభించింది. దీనిని మొదటగా బెంగళూరులో ఇప్పటికే ఉన్న 5-కేజీల మెటల్ సిలిండర్తో పాటు విడుదల చేశారు.
ఇన్స్టామార్ట్-హెచ్పిసిఎల్ భాగస్వామ్యం కింద, ఆర్డర్ చేయడానికి వినియోగదారులకు ముందుగా ఉన్న గృహ ఎల్పిజి కనెక్షన్ అవసరం లేదు. దీనివల్ల, అధికారిక కనెక్షన్ లేని విద్యార్థులు, ఉద్యోగస్తులు, చిన్న కుటుంబాలకు ఈ సేవ అందుబాటులోకి వస్తుంది. ప్రారంభ ఆర్డర్లు కొత్త సిలిండర్ కొనుగోళ్లుగా పూర్తి చేస్తాయి. వీటికి గుర్తింపు ధృవీకరణ, డెలివరీ రుజువు అవసరం ఉంటుంది. తదుపరి ఆర్డర్లు రీఫిల్లుగా పరిగణిస్తారు.డెలివరీ సమయంలో ఖాళీ సిలిండర్ను తిరిగి తీసుకుంటారు.
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