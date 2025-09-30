Telangana Teacher Eligibility Test: తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు ఇప్పుడు పుస్తకాలను దగ్గర పెట్టుకుని టెట్ (Teacher Eligibility Test) కు సిద్ధమవుతున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల ఈ పరీక్షను తప్పనిసరి చేస్తూ ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం, పదోన్నతి, ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు టెట్లో క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిర్ణయం ఇప్పటికే పాఠశాలల్లో పని చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులపై మరింత ఒత్తిడిని పెంచిందని చెప్పవచ్చు. విద్యాశాఖ అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, నవంబర్లో టెట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. టెట్ లో ఉత్తీర్ణత సాధించిన ఉపాధ్యాయులకు పదోన్నతులు, ఇతర లాభాలు లభిస్తాయి.
టెట్ నిబంధనలు 2011లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో, తర్వాత 2015లో తెలంగాణలో రూపొందించారు. అయితే 2010 ఆగస్టు 23కి ముందు నియమితులైన ఉపాధ్యాయులు టెట్ నుండి మినహాయింపు పొందారు. ఇది గత 15 సంవత్సరాల పాటు ఉపాధ్యాయులు టెట్ రాయకపోవడానికి కారణమైంది. కానీ 2010 తర్వాత నియమితులైన ఉపాధ్యాయులు టెట్లో తప్పనిసరిగా ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. రాష్ట్రంలో 1.10 లక్షల మంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. అందులో సుమారు 30 వేల మంది వచ్చే రెండు సంవత్సరాల్లో టెట్ రాయాల్సి ఉంది. ఈ గడువులోపు టెట్ పాస్ కాకుంటే ఉద్యోగ విరమణ తప్పదు. 2009 తర్వాత నియమితులు ఐదు సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తిచేసి ఉద్యోగంలో కొనసాగాలంటే టెట్ అవసరం లేదు, కానీ పదోన్నతి పొందాలంటే టెట్లో ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి.
అయితే టెట్ పేపర్-2 లో పాస్ కావాల్సిన అంశంపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై ప్రభుత్వం రివ్యూ పిటిషన్లు వేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నాయి. ఐదు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ సర్వీసు ఉన్న ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగంలో కొనసాగాలంటే, ఐదు సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ సర్వీస్ ఉన్న వారు పదోన్నతి పొందాలంటే టెట్లో ఉత్తీర్ణత సాధించడం తప్పనిసరి అని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు స్పష్టంగా సూచించింది.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే సుమారు 15,000 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. టెట్ పాస్ కావాల్సిన షరతు కారణంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులకు కొత్త ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయులు బోధనతోపాటు టెట్ సిలబస్ను కవర్ చేయడానికి అదనపు సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు. తద్వారా తమ భవిష్యత్తు పదోన్నత, ఇతర లాభాల కోసం సిద్ధమవుతున్నారు.
