English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TET Notification: ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు బిగ్ అలెర్ట్.. టెట్‌ నోటిఫికేషన్‌కి రంగం సిద్ధం.. నవంబర్‌లోనే..!

Teacher  Eligibility Test: ప్రభుత్వ టీచర్లు కూడా తప్పనిసరిగా టెట్ క్వాలిఫై కావాలన్న సుప్రీంకోర్టు తాజా తీర్పు నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టాల్సి వస్తోంది. బోధనతోపాటు టెట్ సిలబస్ ను కూడా కవర్ చేసేందుకు వీరంతా అదనపు సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు. టెట్ లో క్వాలిఫై అవ్వాలన్న నిబంధన వీరిపై మరింత ఒత్తిడిని పెంచిందని చెప్పవచ్చు. నవంబర్ లో టెట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 30, 2025, 01:36 PM IST

Trending Photos

Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
7
govt employees
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
Niharika: రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన మెగా డాటర్.. పెళ్లి అతనితోనే..!
5
Niharika
Niharika: రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన మెగా డాటర్.. పెళ్లి అతనితోనే..!
Single Heroines: 40 ఏళ్లు దాటిన హీరోయిన్లు.. ఆంటీ వయస్సు వచ్చినా పెళ్లి చేసుకోని హీరోయిన్లు వీరే!
7
Anushka Shetty
Single Heroines: 40 ఏళ్లు దాటిన హీరోయిన్లు.. ఆంటీ వయస్సు వచ్చినా పెళ్లి చేసుకోని హీరోయిన్లు వీరే!
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
6
Schools Holiday
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
TET Notification: ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు బిగ్ అలెర్ట్.. టెట్‌ నోటిఫికేషన్‌కి రంగం సిద్ధం.. నవంబర్‌లోనే..!

Telangana Teacher  Eligibility Test: తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు ఇప్పుడు పుస్తకాలను దగ్గర పెట్టుకుని టెట్ (Teacher Eligibility Test) కు సిద్ధమవుతున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల ఈ పరీక్షను తప్పనిసరి చేస్తూ ఇచ్చిన  తీర్పు ప్రకారం, పదోన్నతి,  ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు టెట్‌లో క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిర్ణయం ఇప్పటికే పాఠశాలల్లో పని చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులపై మరింత  ఒత్తిడిని పెంచిందని చెప్పవచ్చు. విద్యాశాఖ అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, నవంబర్‌లో టెట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.  టెట్ లో ఉత్తీర్ణత సాధించిన  ఉపాధ్యాయులకు పదోన్నతులు, ఇతర లాభాలు లభిస్తాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

టెట్ నిబంధనలు 2011లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో, తర్వాత 2015లో తెలంగాణలో రూపొందించారు. అయితే 2010 ఆగస్టు 23కి ముందు నియమితులైన ఉపాధ్యాయులు టెట్ నుండి మినహాయింపు పొందారు. ఇది గత 15 సంవత్సరాల పాటు ఉపాధ్యాయులు టెట్ రాయకపోవడానికి కారణమైంది. కానీ 2010 తర్వాత నియమితులైన ఉపాధ్యాయులు టెట్‌లో తప్పనిసరిగా ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. రాష్ట్రంలో 1.10 లక్షల మంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. అందులో సుమారు 30 వేల మంది వచ్చే రెండు సంవత్సరాల్లో టెట్ రాయాల్సి ఉంది. ఈ గడువులోపు టెట్ పాస్ కాకుంటే ఉద్యోగ విరమణ తప్పదు. 2009 తర్వాత నియమితులు ఐదు సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తిచేసి ఉద్యోగంలో కొనసాగాలంటే టెట్ అవసరం లేదు, కానీ పదోన్నతి పొందాలంటే టెట్‌లో ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి.

Also Read: Gold : అబ్బో.. ఇంట్లో బంగారాన్ని బానే పోగేసుకున్నారుగా.. భారతీయుల ఇంట్లో ఎంత గోల్డ్ ఉందో తెలిస్తే..!!

అయితే టెట్ పేపర్-2 లో పాస్ కావాల్సిన అంశంపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై ప్రభుత్వం రివ్యూ పిటిషన్లు వేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నాయి. ఐదు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ సర్వీసు ఉన్న ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగంలో కొనసాగాలంటే, ఐదు సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ సర్వీస్ ఉన్న వారు పదోన్నతి పొందాలంటే టెట్‌లో ఉత్తీర్ణత సాధించడం తప్పనిసరి అని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు స్పష్టంగా సూచించింది.

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే సుమారు 15,000 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. టెట్ పాస్ కావాల్సిన షరతు కారణంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులకు కొత్త ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయులు బోధనతోపాటు టెట్ సిలబస్‌ను కవర్ చేయడానికి అదనపు సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు. తద్వారా తమ భవిష్యత్తు పదోన్నత, ఇతర లాభాల కోసం సిద్ధమవుతున్నారు.

Also Read: Gold Coins: ఆ సముద్రం బంగారాన్ని వెదజల్లుతుంది.. టన్నులకొద్దీ బంగారం ఎలా బయటకు వస్తుందో మీరే చూడండి..!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

TET 2025Teacher Eligibility TestTelangana TeachersGovernment teachersSupreme Court

Trending News