English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Recharge Plans: మొబైల్‌ ప్రియులకు న్యూ ఇయర్‌ 2026కు భారీ షాక్‌! రీఛార్జ్‌ ప్లాన్లు భారీగా పెంపు?

Recharge Plans: మొబైల్‌ ప్రియులకు న్యూ ఇయర్‌ 2026కు భారీ షాక్‌! రీఛార్జ్‌ ప్లాన్లు భారీగా పెంపు?

Recharge Prices Will Increase Again 16 Percent To 20 Percent In New Year 2026: కొత్త సంవత్సరం 2026లో మొబైల్‌ వినియోగదారులకు భారీ షాక్‌ తగలనుంది. ఇప్పటికే భారీగా పెరిగిన రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ల ధరలు ఇప్పుడు మరింత పెరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొత్త ఏడాదిలో వినియోగదారులపై బాంబు పడే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 23, 2025, 09:10 PM IST

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌, వీళ్లు ప్రయాణాలు మానుకోవడం సేఫ్‌..!
5
today horoscope december 22 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌, వీళ్లు ప్రయాణాలు మానుకోవడం సేఫ్‌..!
Santa Claus: శాంటా క్లాజ్ ఎవరు? క్రిస్మస్ రోజు అందరికీ గిఫ్టులు ఎందుకు ఇస్తాడు? కారణం తెలుసా?
5
Santa Claus history
Santa Claus: శాంటా క్లాజ్ ఎవరు? క్రిస్మస్ రోజు అందరికీ గిఫ్టులు ఎందుకు ఇస్తాడు? కారణం తెలుసా?
Subhiksha Founder R Subramanian&#039;s Journey: 3500 కోట్ల సామ్రాజ్యం.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే.. చేతిలో పావలా కూడా లేదు.. జైల్లో చిప్పకూడు తింటున్నారు..!!
7
Who is CR Subramanian
Subhiksha Founder R Subramanian's Journey: 3500 కోట్ల సామ్రాజ్యం.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే.. చేతిలో పావలా కూడా లేదు.. జైల్లో చిప్పకూడు తింటున్నారు..!!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు కర్కాటకకు కీలకం, సింహ వారు ఈ విషయంలో జాగ్రత్త..
5
today horoscope december 23 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు కర్కాటకకు కీలకం, సింహ వారు ఈ విషయంలో జాగ్రత్త..
Recharge Plans: మొబైల్‌ ప్రియులకు న్యూ ఇయర్‌ 2026కు భారీ షాక్‌! రీఛార్జ్‌ ప్లాన్లు భారీగా పెంపు?

Mobile Recharge Plans Price Hike: కాలగర్భంలో మరో ఏడాది కలిసిపోతోంది. ఎన్నో జ్ఞాపకాలు.. ఎన్నో పరిణామాలకు కీలక భూమిక పోషించిన 2025 కొన్ని రోజుల్లో ముగియనుంది. కొత్త ఆశలతో 2026 సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతుండగా ఆరంభంలోనే భారీ షాక్‌ తగలనున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే అడ్డగోలుగా పెరిగిపోయిన మొబైల్‌ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్లు ఇప్పుడు మరింత పెరగనున్నాయనే వార్త కలవరానికి గురి చేస్తోంది. కొత్త సంవత్సరంలో రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ ధరలు పెరుగుతాయని తెలుస్తోంది. ఈ విషయాన్ని మార్కెట్‌ పరిశోధన సంస్థ మోర్గాన్‌ స్టాన్లీ వెల్లడించింది. అది కూడా ఛార్జీల మోత కొంచెం కాదు డబుల్‌ డిజిట్‌లోనే ఉంటుందని తెలిపింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Tirumala Temple: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. రెండు గంటల్లోనే శ్రీవారి దర్శనం

మొబైల్‌ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ ధరలు కొత్త సంవత్సరంలో భారీగా పెరగనున్నాయని చెప్పి మోర్గాన్‌ స్టాన్లీ బాంబు పేల్చింది. అవి ఇవీ కాదు అన్నీ కంపెనీలు తమ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్ల ధరలు పెంచబోతున్నాయని తెలిపి షాక్‌ ఇచ్చింది. ఎయిర్‌టెల్‌, జియో, వొడాఫోన్‌ ఐడియా రీఛార్జ్‌ ప్లాన్లు దాదాపు 20 శాతం వరకు పెరగబోతుందని హెచ్చరించింది. టెలికామ్‌ కంపెనీలు 2026 సంవత్సరంలో తమ యావరేజ్‌ రెవెన్యూ పర్‌ యూజర్‌ (ఏఆర్‌పీయూ) పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు మోర్గాన్‌ స్టాన్లీ వివరించింది. తమ ఆదాయం పెంచుకునేందుకు 16 నుంచి 20 శాతం వరకు రీఛార్జ్‌ ప్లాన్ల ధరలు పెంచే అవకాశం ఉందని చెప్పి వినియోగదారులకు చేదు వార్త వినిపించింది. గతేడాది 2024లో మొబైల్‌ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్ల ధరలు భారీగా పెంచిన టెలికాం కంపెనీలు.. ఏడాదిన్నర తర్వాత మరోసారి భారీగా వడ్డించబోతున్నాయి. ఇప్పటికే ధరల పోటుతో జనజీవనం భారంగా మారిన పరిస్థితిలో ఇప్పుడు మొబైల్‌ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్ల ధరలు పెరగడం ప్రజలకు మోయలేని భారంగా మారనుంది.

Also Read: DA Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. భారీగా డీఏ పెంపు!

ఎయిర్‌టెల్‌
పలు టెలికాం సంస్థలు ఈ స్థాయిలో ధరలు పెంచబోతున్నాయని మోర్గాన్ స్టాన్లీ వేస్తున్న అంచనా వేసింది. ఎయిర్‌టెల్‌ రూ.319 ప్లాన్‌ రూ.419కి పెరగబోతున్నట్లు తన నివేదికలో తెలిపింది. 28 రోజుల అన్‌లిమిటెడ్‌ 5జీ ప్లాన్‌ దాదాపు వంద పెరగబోతున్నది.

జియో
జియో విషయానికి వస్తే రూ.299 ప్లాన్‌ కాస్త రూ. 359కి పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది 28 రోజుల అన్‌లిమిటెడ్‌ 5జీ ప్లాన్‌ ఇి. 

వొడాఫోన్‌ ఐడియా
రూ.340తో ఉన్న 28 రోజుల 1జీబీ రోజువారీ డేటా ప్లాన్‌ రూ.419కి పెరగవచ్చని మోర్గాన్‌ స్టాన్లీ అంచనా వేసింది. మరో ప్లాన్‌ రూ.579 ప్లాన్‌ రూ.699కి పెరగనుందని వెల్లడించింది. అయితే ఈ సంస్థ అంచనా వేసిన స్థాయిలో ధరలు పెరుగుతాయా? లేదా అనేది ఇప్పటికీ తెలియదు. కానీ కొత్త సంవత్సరంలో మాత్రం రీఛార్జ్‌ ప్లాన్ల ధరలు భారీగానే పెరగనున్నట్లు మాత్రం తెలుస్తోంది.

Also Read: Public Holiday: రేపు పబ్లిక్‌ హలీడే.. విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Mobile Recharge Plansmobile Usersnew year 2025Recharge Pricesjio recharge plans

Trending News