Recharge Plans: మొబైల్‌ ప్రియులకు న్యూ ఇయర్‌ 2026కు భారీ షాక్‌! రీఛార్జ్‌ ప్లాన్లు భారీగా పెంపు?

Mobile Recharge Plans Price Hike: కాలగర్భంలో మరో ఏడాది కలిసిపోతోంది. ఎన్నో జ్ఞాపకాలు.. ఎన్నో పరిణామాలకు కీలక భూమిక పోషించిన 2025 కొన్ని రోజుల్లో ముగియనుంది. కొత్త ఆశలతో 2026 సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతుండగా ఆరంభంలోనే భారీ షాక్ తగలనున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే అడ్డగోలుగా పెరిగిపోయిన మొబైల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్లు ఇప్పుడు మరింత పెరగనున్నాయనే వార్త కలవరానికి గురి చేస్తోంది. కొత్త సంవత్సరంలో రీఛార్జ్ ప్లాన్ ధరలు పెరుగుతాయని తెలుస్తోంది. ఈ విషయాన్ని మార్కెట్ పరిశోధన సంస్థ మోర్గాన్ స్టాన్లీ వెల్లడించింది. అది కూడా ఛార్జీల మోత కొంచెం కాదు డబుల్ డిజిట్లోనే ఉంటుందని తెలిపింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మొబైల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ధరలు కొత్త సంవత్సరంలో భారీగా పెరగనున్నాయని చెప్పి మోర్గాన్ స్టాన్లీ బాంబు పేల్చింది. అవి ఇవీ కాదు అన్నీ కంపెనీలు తమ రీఛార్జ్ ప్లాన్ల ధరలు పెంచబోతున్నాయని తెలిపి షాక్ ఇచ్చింది. ఎయిర్టెల్, జియో, వొడాఫోన్ ఐడియా రీఛార్జ్ ప్లాన్లు దాదాపు 20 శాతం వరకు పెరగబోతుందని హెచ్చరించింది. టెలికామ్ కంపెనీలు 2026 సంవత్సరంలో తమ యావరేజ్ రెవెన్యూ పర్ యూజర్ (ఏఆర్పీయూ) పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు మోర్గాన్ స్టాన్లీ వివరించింది. తమ ఆదాయం పెంచుకునేందుకు 16 నుంచి 20 శాతం వరకు రీఛార్జ్ ప్లాన్ల ధరలు పెంచే అవకాశం ఉందని చెప్పి వినియోగదారులకు చేదు వార్త వినిపించింది. గతేడాది 2024లో మొబైల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ల ధరలు భారీగా పెంచిన టెలికాం కంపెనీలు.. ఏడాదిన్నర తర్వాత మరోసారి భారీగా వడ్డించబోతున్నాయి. ఇప్పటికే ధరల పోటుతో జనజీవనం భారంగా మారిన పరిస్థితిలో ఇప్పుడు మొబైల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ల ధరలు పెరగడం ప్రజలకు మోయలేని భారంగా మారనుంది.
ఎయిర్టెల్
పలు టెలికాం సంస్థలు ఈ స్థాయిలో ధరలు పెంచబోతున్నాయని మోర్గాన్ స్టాన్లీ వేస్తున్న అంచనా వేసింది. ఎయిర్టెల్ రూ.319 ప్లాన్ రూ.419కి పెరగబోతున్నట్లు తన నివేదికలో తెలిపింది. 28 రోజుల అన్లిమిటెడ్ 5జీ ప్లాన్ దాదాపు వంద పెరగబోతున్నది.
జియో
జియో విషయానికి వస్తే రూ.299 ప్లాన్ కాస్త రూ. 359కి పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది 28 రోజుల అన్లిమిటెడ్ 5జీ ప్లాన్ ఇి.
వొడాఫోన్ ఐడియా
రూ.340తో ఉన్న 28 రోజుల 1జీబీ రోజువారీ డేటా ప్లాన్ రూ.419కి పెరగవచ్చని మోర్గాన్ స్టాన్లీ అంచనా వేసింది. మరో ప్లాన్ రూ.579 ప్లాన్ రూ.699కి పెరగనుందని వెల్లడించింది. అయితే ఈ సంస్థ అంచనా వేసిన స్థాయిలో ధరలు పెరుగుతాయా? లేదా అనేది ఇప్పటికీ తెలియదు. కానీ కొత్త సంవత్సరంలో మాత్రం రీఛార్జ్ ప్లాన్ల ధరలు భారీగానే పెరగనున్నట్లు మాత్రం తెలుస్తోంది.
