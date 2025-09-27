Andaman Sea Natural Gas: ఇండియాకు పెద్ద జాక్పాట్ తగిలింది. అండమాన్ సముద్రంలో 300 మీటర్ల లోతులో దాగి ఉన్న నిధిని భారతదేశం కనుగొంది. ఈ నిధి భారతదేశ ఇంధన రంగానికి ఒక పెద్ద ముందడుగు అని చెప్పవచ్చు. అండమాన్ సముద్రంలో ఉన్న శ్రీ విజయపురం 2లో సహజ వాయువు నిల్వలను కనుగొన్నారు. అండమాన్ దీవుల తూర్పు తీరానికి దాదాపు 17 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ బావిలో గ్యాస్ నిల్వలను కనుగొన్నట్లు పెట్రోలియం మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీ స్వయంగా ప్రకటించారు.
ఓపెన్ ఎకరేజ్ లైసెన్సింగ్ పాలసీ కింద డ్రిల్లింగ్ చేయడం ద్వారా ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (OIL) ఈ సహజ వాయువు నిల్వను గుర్తించింది. ఇండియన్ ఆయిల్ అండమాన్లో 10,000 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో చమురు, వాయువు కోసం అన్వేషిస్తోంది. భారతదేశం తన సహజ వాయువు అవసరాలలో దాదాపు 47-50శాతం దిగుమతి చేసుకుంటుంది. 2023లో భారతదేశం సుమారు 36.7 బిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్ల LNGని దిగుమతి చేసుకుంది. అందువల్ల, ఈ కొత్తగా గుర్తించిన సహజ వాయువు నిల్వ లు భారతదేశానికి పెద్ద విజయంగా నిరూపించే అవకాశం ఉంది.
అండమాన్ సముద్రంలో కనుగొన్న ఈ రహస్య నిధి భారతదేశానికి ఒక పెద్ద విజయమని చెబుతున్నారు. బావి ప్రారంభ ఉత్పత్తి పరీక్షను 2,212 నుండి 2,250 మీటర్ల లోతులో నిర్వహించామని, సహజ వాయువు ఉనికిని నిర్ధారిస్తున్నామని పెట్రోలియం మంత్రి ట్వీట్ చేశారు. సహజ వాయువు ఉనికికి రుజువుగా మంటలు చెలరేగుతున్నట్లు చూపించే వీడియోను కూడా ఆయన ఎక్స్ లో షేర్ చేశారు. గ్యాస్ నమూనాలను కాకినాడ పోర్టుకు తీసుకువచ్చారు. అక్కడ వాటిని పరీక్షించినట్లు పేర్కొన్నారు.
అయితే ఈ గ్యాస్ పరీక్షలో మీథేన్ ఉనికిని వెల్లడించింది. దర్యాప్తులో ఆ గ్యాస్లో 87శాతం మీథేన్ ఉందని తేలింది. భారతదేశంలో గుర్తించిన గ్యాస్ నిల్వల గురించి హర్దీప్ పూరి ఇలా రాశారు. "ఇది మా దీర్ఘకాల నమ్మకాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. భారతదేశ అండమాన్ బేసిన్ సహజ వాయువుతో సమృద్ధిగా ఉంది. అండమాన్ సముద్రంలో గుర్తించిన ఈ సహజ వాయువు నిల్వ భారతదేశ ఇంధన భద్రతను పెంచుతుంది. భారతదేశం ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతులను తగ్గుతుంది. దేశం ఇంధన వనరులలో స్వయం సమృద్ధిగా మారుతోంది. ఇది స్థానిక వనరుల నుండి ఇంధన అవసరాలను తీర్చడంలో, దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ ఆవిష్కరణ దేశీయ ఇంధన ఉత్పత్తిని పెంచడమే కాకుండా ఇంధన మార్కెట్లో భారతదేశం స్థానాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ ఆవిష్కరణ మన అవసరాలను తీర్చడమే కాకుండా రాబోయే సంవత్సరాల్లో LNG ఎగుమతులకు మార్గం తెరుస్తుందని పేర్కొన్నారు.
