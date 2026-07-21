/UPI Payments: డిజిటల్‌ చెల్లింపుల్లో కీలక మార్పు.. ఇంటర్నెట్‌ లేకుండానే గూగుల్‌ పే, ఫోన్‌ పే చేయవచ్చు

Digital Payments: చేతిలో నగదు కన్నా మొబైల్ ఫోన్లో నగదు వినియోగం అధికంగా మారింది. ప్రపంచం మొత్తం డిజిటల్గా మారుతుండడంతో లావాదేవీలు కూడా డిజిటల్ పద్ధతిలో క్షణాల్లో జరుగుతున్నాయి. దీంతో డిజిటల్ ఇండియాగా మారుతున్న సమయంలో డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో కీలక మార్పు వచ్చింది. ఇంటర్నెట్ లేకుండానే ఇకపై డిజిటల్ చెల్లింపులు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు ఎన్పీసీఐ కొత్త ఫీచర్ను అభివృద్ధి చేస్తోందని సమాచారం.
డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థలో కీలక మార్పు రాబోతున్నది. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకుండానే పేమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు. దేశంలో డిజిటల్ పేమెంట్స్ సిస్టమ్లో ఇది విప్లవాత్మక మార్పుగా చెబుతున్నారు. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేని ప్రాంతాల్లోనూ సులభంగా యూపీఐ చెల్లింపులు (ఫోన్పే, గూగుల్పే) చేసేందుకు నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్పీసీఐ) ఒక కొత్త ఫీచర్ను అభివృద్ధి చేస్తోందని తెలుస్తోంది.
ఎన్పీసీఐ అభివృద్ధి చేస్తున్న కొత్త ఫీచర్తో వినియోగదారుడి ఫోన్, వ్యాపారి వద్ద ఉండే ‘పాయింట్ ఆఫ్ సేల్' టెర్మినల్ రెండూ ఆఫ్లైన్లో ఉన్నప్పటికీ రూ.2,000 వరకు చెల్లింపులు చేయవచ్చు. ఇంటర్నెట్ లేకుండా పేమెంట్ చేసే సదుపాయాన్ని నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా ‘ట్యాప్-టు-పే’ విధానంలో తీసుకురానున్నారు. అందుబాటులోకి తీసుకున్న ఈ కొత్త ఫీచర్ పనితీరు ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయనున్నారు.
పేమెంట్ ఎలా?
ఆఫ్లైన్ పద్ధతి (ఇంటర్నెట్ లేకుండా)లో పేమెంట్ చేయాలనుకున్న వినియోగదారులు ముందుగా తమ ఫోన్లో ఇంటర్నెట్ ఉన్నప్పుడు ‘ఆన్-డివైస్ యూపీఐ లైట్ వ్యాలెట్’లోకి నగదును పంపించుకోవాలి. వస్తువులు కొనుగోలు చేసినప్పుడు తమ ఎన్ఎఫ్సీ ఆధారిత స్మార్ట్ఫోన్ను వ్యాపారి వద్ద ఉన్న సర్టిఫైడ్ ఆఫ్లైన్ పీఓఎస్ టెర్మినల్పై ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంది. దీంతో పేమెంట్ అయిపోతుంది. దీనికి ఎలాంటి యూపీఐ పిన్ ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అత్యంత సులువుగా డిజిటల్ చెల్లింపు ఈ పద్ధతితో జరుగుతుంది. ఇంటర్నెట్ లేకుండా చేసిన ఈ పేమెంట్ వివరాలను పీఓఎస్ టెర్మినల్ తనలో స్టోర్ చేసుకొని తిరిగి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వచ్చిన వెంటనే సెటిల్మెంట్ కోసం పంపుతుంది.
ఇంటర్నెట్ లేకుండా డిజిటల్ చెల్లింపులు చేయడం అనేది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే కొండ ప్రాంతాలతోపాటు విమానాలు, భూగర్భ మెట్రో స్టేషన్లు, మారుమూల గ్రామాలు వంటి నెట్వర్క్ సక్రమంగా ఉండదు. ఇంటర్నెట్ లేని ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఎన్పీసీఐ ఈ ఫీచర్ను రూపొందించింది. ఇంటర్నెట్ లేకుండా చేసే పేమెంట్లు ప్రయాణ సమయాల్లో, సిగ్నల్ సమస్యలు ఎదురయ్యే చోట్ల చాలా ఉపయోగపడనుంది. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ప్రముఖ తయారీదారుల నుంచి పీఓఎస్ టెర్మినల్స్కు ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీచేసే ప్రక్రియను ఎన్పీసీఐ ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.