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UPI Payments: డిజిటల్‌ చెల్లింపుల్లో కీలక మార్పు.. ఇంటర్నెట్‌ లేకుండానే గూగుల్‌ పే, ఫోన్‌ పే చేయవచ్చు

Without Internet Connection UPI Payments Will Done Know How Much Transfer: ఇంటర్నెట్‌ లేకుండా ఫోన్‌పే, గూగుల్‌ పే చేయవచ్చు తెలుసా? డిజిటల్‌ పేమెంట్లు ఇంటర్నెట్‌ లేకుండా చేసుకునే సదుపాయం లభించింది. డిజిటల్‌ చెల్లింపులను ఎన్‌పీసీఐ అత్యంత సులభతరం చేసింది. అదేమిటో తెలుసా?

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 21, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:10 PM IST
UPI Payments: డిజిటల్‌ చెల్లింపుల్లో కీలక మార్పు.. ఇంటర్నెట్‌ లేకుండానే గూగుల్‌ పే, ఫోన్‌ పే చేయవచ్చు
Image Credit: Digital Payments Without Internet (Source: Google)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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