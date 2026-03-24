SBI Bulk Term Deposits Interest Rates Hike: ఎస్బీఐ బల్క్ టర్మ్ డిపాజిట్లు, ఎస్బీఐ అకౌంట్ హోల్డర్స్, వడ్డీ రేట్లు,బ్యాంకుల్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు చేసిన ఖాతాదారులకు ఎస్బీఐ భరీ శుభవార్త వినిపించింది. తన బల్క్ టర్మ్ డిపాజిట్లపై ఎస్బీఐ భారీగా వడ్డీ రేట్లు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. సాధారణ కస్టమర్ల కంటే సీనియర్ సిటిజన్లకు అధిక వడ్డీ అందించనుంది. అయితే కొత్త, రెన్యువల్ డిపాజిట్లకు మాత్రమే ఈ కొత్త వడ్డీ రేట్లు వర్తిస్తుందని ఎస్బీఐ తెలిపింది. బల్క్ టర్మ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను పెంచుతున్నట్లు ఎస్బీఐ ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయంతో ఖాతాదారులకు అధిక రాబడి లభించనుంది. అయితే పెంచిన కొత్త వడ్డీ రేట్లు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని ఎస్బీఐ తెలిపింది.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన ఖాతాదారులకు భారీ శుభవార్త అందించింది. బల్క్ టర్మ్ డిపాజిట్లపై (రూ.3 కోట్ల కంటే ఎక్కువ) వడ్డీ రేట్లను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటన చేసింది. కొత్త వడ్డీ రేట్ల ధరలను ఎస్బీఐ సవరించింది. కొత్త వడ్డీ రేట్ ధరల ప్రకారం ఏడాది నుంచి రెండేళ్ల లోపు కాలపరిమితి ఉన్న డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేటును ఎస్బీఐ 6.25 శాతం నుంచి 6.50 శాతానికి పెంచింది. సీనియర్ సిటిజన్లకు ఎప్పుడూ అదనపు వడ్డీ లభిస్తుంది. వృద్ధుల కోసం 180 రోజుల నుంచి ఏడాదిలోపు డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేటు 6.10 శాతం నుంచి 6.35 శాతానికి.. ఏడాది నుంచి రెండేళ్ల డిపాజిట్లపై 6.75 శాతం నుంచి 7.00 శాతానికి వడ్డీ రేటు పెరగడం విశేషం.
కొత్తగా చేసే డిపాజిట్లు, రెన్యువల్ చేసే డిపాజిట్లకు ఈ కొత్త వడ్డీ రేట్లు మాత్రమే వర్తిస్తాయని ఎస్బీఐ తెలిపింది. బల్క్ టర్మ్ డిపాజిట్లను గడువు ముందే విత్డ్రా చేసుకుంటే మాత్రం ఒక శాతం పెనాల్టీ యథాతథంగా ఉంటుంది. వడ్డీ రేట్ల పెంపు నిర్ణయంతో పెద్ద మొత్తంలో డిపాజిట్ చేయాలనుకునే వారికి భారీ ఊరట లభించనుంది. ఈ వడ్డీ రేట్ల పెంపు సీనియర్ సిటిజన్లకు లాభదాయకంగా మారనుంది.
ఎస్బీఐ తీసుకున్న నిర్ణయం బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. చాలా బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తున్న క్రమంలో ఎస్బీఐ మాత్రం పెంచడం విశేషం. ఎస్బీఐ అకౌంట్ కలిగిన వారు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు చేస్తే ఇప్పుడు భారీగా లబ్ది పొందవచ్చు. వడ్డీ రేట్ల పెంపు వెనుక ఎస్బీఐ భారీ వ్యూహమే ఉందని అనిపిస్తోంది. క్రమంగా కస్టమర్లు దూరమవుతున్న వేళ వారిని పెంచుకునేందుకు.. ఆకర్షించుకునేందుకు ఎస్బీఐ ఈ వడ్డీ రేట్లు పెంచడం కారణంగా తెలుస్తోంది.
