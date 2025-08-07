English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TCS Salary Hike: ఉద్యోగాలు పీకడమే కాదు.. జీతాలు పెంచడం కూడా తెలియాలిరోయ్..టీసీఎస్ ఉద్యోగుల జీతాల పెంపుపై బిగ్ అప్ డేట్..!!

TCS Salary Hike: దేశంలోనే ప్రముఖ దిగ్గజ ఐటీ సంస్థ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ 12వేలకు మందికిపైగా ఉద్యోగులను తొలగించాలని భావిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ తరుణంలోనే మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉద్యోగులను తొలగించడమే కాదు.. ప్రతిభ కనబర్చిన జూనియర్ లెవల్ నుంచి మిడ్ లెవల్ వరకు దాదాపు 80శాతం మందికి జీతాలు పెంచుతామని టీసీఎస్ తెలిపింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 7, 2025, 12:55 PM IST

TCS Salary Hike:  దేశంలో అతిపెద్ద ఐటీ కంపెనీ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఓ కీలక ప్రకటన చేసింది. జూనియర్ లెవల్  నుండి మిడ్-లెవల్ వరకు దాదాపు 80 శాతం మంది ఉద్యోగుల జీతాలను పెంచుతామని TCS ఉద్యోగులకు తెలిపింది. టాటా గ్రూప్ ఐటీ కంపెనీ TCS చీఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఆఫీసర్ (CHRO) మిలింద్ లక్కడ్, CHRO నామినీ K. సుదీప్ బుధవారం ఉద్యోగులకు పంపిన ఇమెయిల్‌లో జీతాల పెంపు సెప్టెంబర్ 1, 2025 నుండి అమలులోకి వస్తుందని తెలిపారు. TCS నుండి వచ్చిన ఈ ఇమెయిల్ కంపెనీ ఉద్యోగులలో 80 శాతం మందికి ఆనందాన్ని కలిగించగా మరోవైపు, 20 శాతం మంది ఉద్యోగులు నిరాశ చెందారు.

కంపెనీ తన మొత్తం ఉద్యోగులలో 12,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులను తొలగించబోతున్నట్లు ప్రకటించిన తరుణంలోనే.. ప్రతిభను రివార్డ్ చేసి నిలుపుకోవాలని TCS నిర్ణయించింది. టీసీఎస్ ఇటీవల తన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సంస్థల ఉద్యోగుల్లో దాదాపు   12,261 మంది ఉద్యోగులను తొలగించనున్నట్లు ప్రకటించింది. వీరిలో ఎక్కువ మంది మిడ్ లెవల్, సీనియర్ స్థాయి ఉద్యోగులే ఉన్నారు.  సాంకేతికత, ఏఐ విస్తరణ, మార్కెట్ విస్తరణ,  శ్రామిక శక్తి పునర్నిర్మాణంలో పెట్టుబడులు పెట్టడంపై దృష్టి సారించే 'భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న సంస్థ'గా మారడానికి కంపెనీ సమగ్ర వ్యూహంలో ఈ దశ భాగమని TCS ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

Also Read: India US trade war: ట్రంప్‎నకు గట్టిగా ఇచ్చిపడేసిన మోదీ బాబాయ్..యాక్షన్..రియాక్షన్ ఎట్లుంటదో చూపించిన ప్రధాని..!!  

జూన్ 2025 చివరి నాటికి టీసీఎస్ 6,13,069 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ 5000 మంది ఉద్యోగులను నియమించుకుంది. టీసీఎస్ చేసిన తొలగింపుల ప్రకటన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి,  కర్ణాటక ప్రభుత్వానికి తెలుసు. కర్ణాటక రాష్ట్ర IT/ITES ఉద్యోగుల సంఘం (KITU) ఈ సామూహిక తొలగింపులపై తీవ్రంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసి, అదనపు కార్మిక కమిషనర్ G. మంజునాథ్ ముందు టీసీఎస్ పై ఫిర్యాదు చేసింది. పారిశ్రామిక వివాదాల చట్టం, 1947 నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు యాజమాన్యంపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరినట్లు యూనియన్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. 

Also Read: DA For Employees: త్వరలోనే ఆ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. 3 శాతం డీఎ పెంపుపై కీలక అప్ డేట్..!!  

 

