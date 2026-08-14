Big respite for ZEEL: మీడియా దిగ్గజం జీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ కి మార్కెట్ అప్పెలేట్ ట్రిబ్యునల్ నుంచి భారీ ఊరట లభించింది. ప్రిఫరెన్షియల్ వారెంట్ల ద్వారా రూ. 3,413కోట్ల నిధులను సమీకరించేందుకు కంపెనీకి అనుమతి ఇస్తూ.. సాట్ మధ్యంతర ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. క్యాపిటల్ మార్కెట్ నిబంధన అధికారి సెబీ విధించిన మార్కెట్ యాక్సెస్ ఆంక్షలపై ట్రిబ్యునల్ స్టే విధించింది. దీంతో నిధుల సేకరణకు ఉన్న పూర్తి అడ్డంకులు తొలిగిపోయాయి.
అసలేంటీ ఈ వివాదం.. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం:
జీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ తమ ప్రమోటర్ గ్రూప్ కంపెనీ అయిన సన్ బ్రైట్ మారిషస్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్స్ కు ప్రిఫరెన్షియల్ వారెంట్లు జారీ చేసింది. దీంతో రూ. 3,414కోట్ల భారీ మూలధనాన్ని సమీకరించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఈ నిధుల సేకరణ కంపెనీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు అవసరం అవుతుందని జీ సంస్థ పేర్కొంది. కానీ సెబీ ఇటీవలే జీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ పై 2 నెలల పాటు సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించకుండా ఆంక్షలు విధించింది. అంతేకాదు పునీత్ గోయెంకాపై ఏడాది పాటు నిషేధం విధించింది. దీంతో రూ. 3,413 కోట్ల నిధుల సేకరణ ప్రక్రియ కూడా నిలిచిపోయి తీవ్ర అనిశ్చితి నెలకొంది. సెబీ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ జీ కంపెనీ సాట్ ను ఆశ్రయించింది. విచారణ సందర్బంగా సెబీ వైఖరిని తప్పుబడుతూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది సాట్. 2 నెలల తర్వాత నిధుల సేకరణకు అనుమతి ఉంటే ఇప్పుడు నిధులను సేకరించకుండా ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారంటూ సెబీని ట్రిబ్యునల్ ప్రశ్నించింది. కంపెనీ నిధుల సేకరణను అడ్డుకునేందుకు కారణం ఏంటో స్పష్టం చేయాలని నిలదీసింది.
ట్రిబ్యునల్ ఆదేశాల ప్రకారం.. నిధుల సమీకరణ ప్రక్రియ పూర్తి చేసేందుకు ఇచ్చిన కాలపరిమితిని మరో వారం రోజులు పొడిగించారు. అంటే ఆగస్టు 14 నుంచి ప్రారంభమైన ఈ సమయాన్ని పొడిగిస్తూ.. విధించిన జరిమానాను కూడా వారం రోజుల్లోగా డిపాజిట్ చేయాలంటూ ఆదేశించింది. నిధుల సేకరణ పూర్తి చేసేందుకు తగినంత సమయం కావాలన్న జీ సంస్థ విజ్నప్తిని ట్రిబ్యునల్ పరిగణలోనికి తీసుకుంది.
ఈ తీర్పు చాలా ఆహ్వానించదగినది. సెబీ ఉత్తర్వులు, కంపెనీల చట్టం రెండూ కూడా వేరువేరు అంశాలు. సెబీ ఇచ్చిన ఆర్డర్ టైమింగ్ లోని అసంబద్ధతను సాట్ సరిగ్గా గుర్తించిందని మేనేజింగ్ పార్టన్ క్యాప్ స్టోన్ లీగల్ ఆశిష్ కే సింగ్ అన్నారు. జీ కంపెనీకి దారి సుగమం అయ్యింది. ప్రిఫరెన్షియల్ అలాట్ మెంట్ నిరభ్యంతరంగా ముందుకు సాగవచ్చు. ఈ ప్రక్రియను ఆగస్టు 21న నాటికి పూర్తి చేయవచ్చని సాట్ స్పష్టం చేసింది. స్వల్పకాలిక సాధనాలను విక్రయించి వచ్చే సొమ్మును డివిడెంట్ల చెల్లింపులకు రోజువారీ నిర్వహణ ఖర్చులకు వాడుకోవచ్చని చెప్పడం జీ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ కు లభించిన భారీ ఊరట అని అన్నారు జి. పి. మదాన్ మేనేజింగ్ పార్టనర్ మదాన్ లా ఆఫీసెస్.
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