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జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కు భారీ ఊరట.. రూ.3,413 కోట్ల నిధుల సేకరణకు సాట్ గ్రీన్ సిగ్నల్.. సెబీ ఆంక్షలపై స్టే..!!

Big respite for ZEEL: ప్రమోటర్ గ్రూప్ ద్వారా రూ.3,413 కోట్ల నిధుల సమీకరణకు జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కి మార్కెట్ అప్పెలేట్ ట్రిబ్యునల్ అనుమతినిచ్చింది. సెబీ విధించిన ఆంక్షలపై స్టే విధిస్తూ, ఈ ప్రక్రియను ఆగస్టు 21 నాటికి పూర్తి చేసుకునేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. దీంతో జీ కంపెనీకి ఆర్థికంగా భారీ ఊరట లభించిందని చెప్పాలి.

Written ByBhoomi
Published: Aug 14, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:14 PM IST
జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కు భారీ ఊరట.. రూ.3,413 కోట్ల నిధుల సేకరణకు సాట్ గ్రీన్ సిగ్నల్.. సెబీ ఆంక్షలపై స్టే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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