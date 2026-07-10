/నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో ఉద్యోగాలు.. 3,035 మంది ఉపాధ్యాయులపై సర్కార్ వేటు..!

Bihar Fake Teacher Scam: బీహార్ విద్యాశాఖ రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ప్రక్షాళనకు శ్రీకారం చుట్టింది. నకిలీ డిగ్రీలు, ఫోర్జరీ విద్యా ధృవపత్రాలు సమర్పించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందిన 3,035 మంది ఉపాధ్యాయులను తొలగించాలనే సంచలనాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2006 నుంచి 2015 మధ్య ఉపాధ్యాయుల నియామకాల్లో విస్తృత అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో, రాష్ట్ర విజిలెన్స్ బ్యూరో కొంతకాలంగా క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈ విస్తృత దర్యాప్తు అనంతరం, విజిలెన్స్ బ్యూరో నివేదిక ఆధారంగా విద్యాశాఖ ఈ కీలక చర్యలు తీసుకుంది.
ఈ దర్యాప్తులో దిగ్భ్రాంతికరమైన వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. చాలా మంది అభ్యర్థులు ఉనికిలో లేని కళాశాల ధృవపత్రాలను సృష్టించగా, మరికొందరు అసలు ధృవపత్రాలను ఫోర్జరీ చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందారు. ఈ కుంభకోణంలో దోషులుగా తేలిన 3,035 మంది ఉపాధ్యాయులపై ఇప్పటికే వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో 1,830 ఎఫ్ఐఆర్లు దాఖలయ్యాయి. వారు ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం నుండి పొందిన జీతాలు, అలవెన్సులే కాకుండా, వారి గౌరవ వేతనం, జీతాలను కూడా వడ్డీతో సహా తిరిగి రాబట్టాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. వారిని అధికారిక విధుల నుంచి తొలగించిన వెంటనే ఈ రికవరీ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.
విజిలెన్స్ విచారణ ముమ్మరమవ్వడంతో, శాఖాపరమైన చర్యలను తప్పించుకోవడానికి కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు తమ ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేశారు. అయితే, కేవలం రాజీనామా చేసినంత మాత్రాన చట్టపరమైన చర్యల నుండి తప్పించుకోలేరని, అక్రమ మార్గాల ద్వారా లబ్ధి పొందిన వారందరిపై చట్టం తన పని తాను చేస్తుందని ఉన్నతాధికారులు స్పష్టం చేశారు. విద్యా నియామకాలలో పారదర్శకతను పెంచడానికి, సంవత్సరాలుగా వ్యవస్థలో కొనసాగుతున్న అవకతవకలను తొలగించడానికి, ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థపై ప్రజల విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ఈ కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
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