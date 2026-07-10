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నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో ఉద్యోగాలు.. 3,035 మంది ఉపాధ్యాయులపై సర్కార్ వేటు..!

Bihar Fake Teacher Scam: బీహార్ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఫేక్ సర్టిఫికేట్లతో ఉద్యోగాలు పొందిన 3,035 మంది ఉపాధ్యాయులను విధుల నుంచి తొలగించింది విద్యాశాఖ. 2005-2015 మధ్య కాలంలో జరిగిన ఉపాధ్యాయ నియామకాలపై విజిలెన్స్ బ్యూరో భారీ దర్యాప్తు జరిపింది. ఈ దర్యాప్తు అసలు మోసం బయటపడింది. ఈ కుంభకాణానికి సంబంధించి 1830 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. నిందితుల నుంచి ఇప్పటివరకు చెల్లించిన జీతాల మొత్తాన్ని వడ్డీతోపాటుగా రికవరీ చేయాలని సర్కార్ ఆదేశాలు జారీ  చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 10, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:40 AM IST
నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో ఉద్యోగాలు.. 3,035 మంది ఉపాధ్యాయులపై సర్కార్ వేటు..!
Image Credit: google

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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