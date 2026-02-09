Bitcoin Investment In India: క్రిప్టో మార్కెట్లో ధరల తగ్గుదల అనేది కొత్త పెట్టుబడిదారులకు ఆందోళన కలిగించినప్పటికీ, అనుభవజ్ఞులకు మాత్రం అది ఒక సాధారణ ప్రక్రియ. ఫిబ్రవరి 2026 ప్రారంభంలో బిట్కాయిన్ ధరల్లో కనిపిస్తున్న ఒడిదుడుకులపై జియోటస్ సీఈఓ విక్రమ్ సుబ్బరాజ్ తన విశ్లేషణను, పెట్టుబడిదారులకు అవసరమైన మూడు ముఖ్యమైన వ్యూహాలను వివరించారు.
ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులు ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్ల అనిశ్చితి, లాభాల స్వీకరణ వంటి కారణాలతో ప్రభావితమవుతున్నాయి. అయితే చరిత్రను పరిశీలిస్తే, ప్రతి పతనం తర్వాత బిట్కాయిన్ మరింత బలంగా కోలుకుందని స్పష్టమవుతోంది.
చరిత్రను గమనిస్తే, బిట్కాయిన్ గతంలో అనేకసార్లు భారీగా పడిపోయింది. 2018 & 2022 సంవత్సరాల్లో బిట్కాయిన్ తన గరిష్ట స్థాయిల నుండి 80% వరకు క్షీణించింది. కానీ, ఆ అనిశ్చితి సమయంలో ఓపికగా ఉన్న పెట్టుబడిదారులు తదుపరి బుల్ మార్కెట్లో అద్భుతమైన లాభాలను ఆర్జించారు. గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. మార్కెట్ దిగువ స్థాయిని ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడం కంటే, అనిశ్చితిలోనూ పెట్టుబడిని కొనసాగించడం ముఖ్యం.
3 ప్రధాన వ్యూహాలు
1) సంయమనం ధరలు వేగంగా పడిపోతున్నప్పుడు భయంతో అమ్మేయడం పెట్టుబడిదారులు చేసే అతిపెద్ద తప్పు. మార్కెట్ నుండి 'బలహీనమైన చేతులు' బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాతే ధరలు స్థిరీకరించబడతాయి. అందుకే ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా వేచి చూడటం మొదటి సూత్రం.
2) క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ఒక్కసారిగా పెద్ద మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే క్రిప్టో SIP ఉత్తమ మార్గం. ధరలు తగ్గినప్పుడు ఎక్కువ కాయిన్లను, పెరిగినప్పుడు తక్కువ కాయిన్లను కొనడం ద్వారా మీ సగటు కొనుగోలు ధర తగ్గుతుంది. ఇది భావోద్వేగపూరిత నిర్ణయాలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
3) పోర్ట్ఫోలియో క్రమశిక్షణ మీ రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం మేరకే పెట్టుబడి ఉండాలి. మార్కెట్ అస్థిరంగా ఉన్నప్పుడు అధిక లివరేజ్ ట్రేడింగ్కు దూరంగా ఉండాలి. బిట్కాయిన్ ప్రయాణాన్ని రోజుల్లో కాకుండా, సంవత్సరాల ప్రాతిపదికన చూడాలి.
అస్థిరత అనేది క్రిప్టో మార్కెట్ ఒక సహజ లక్షణం. ప్రస్తుత ధరల తగ్గుదల అనేది కేవలం తాత్కాలిక ఎదురుదెబ్బ మాత్రమే. దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలతో ఉండేవారికి, ఈ సమయం తమ పోర్ట్ఫోలియోను పునఃసమీక్షించుకోవడానికి, క్రమంగా పెట్టుబడులను పెంచుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికలు, నిపుణుల ఆధారంగా సేకరించినది. వీటిలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సంబంధిత నిపుణుడి సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
