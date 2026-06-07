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Bitcoin Price Crash: క్రిప్టో ఇన్వెస్టర్లకు బిగ్ షాక్.. అక్టోబర్ 2024 తర్వాత తొలిసారిగా $60,000 దిగువకు Bitcoin.. అసలు కారణం ఇదే..!!

Bitcoin Price Crash: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ అయిన బిట్‌కాయిన్.. అక్టోబర్ 2024 తర్వాత తొలిసారిగా 60,000 డాలర్ల మార్కు కంటే దిగువకు పడిపోయింది. దీంతో క్రిప్టో కరెన్సీ పతనం మరింత వేగంగా కొనసాగుతోంది. అక్టోబర్‌లో 126,000 డాలర్లకు పైగా గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పటి నుండి ఇది తన విలువలో సగానికి పైగా కోల్పోయింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 07, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:26 AM IST
Bitcoin Price Crash: క్రిప్టో ఇన్వెస్టర్లకు బిగ్ షాక్.. అక్టోబర్ 2024 తర్వాత తొలిసారిగా $60,000 దిగువకు Bitcoin.. అసలు కారణం ఇదే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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