/Bitcoin Price Crash: క్రిప్టో ఇన్వెస్టర్లకు బిగ్ షాక్.. అక్టోబర్ 2024 తర్వాత తొలిసారిగా $60,000 దిగువకు Bitcoin.. అసలు కారణం ఇదే..!!

Bitcoin Price Crash: బిట్కాయిన్ ధర కుప్పకూలింది. అక్టోబర్ 2024 తర్వాత తొలిసారిగా.. బిట్కాయిన్ ధర 60,000 డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోయింది. శుక్రవారం న్యూయార్క్ ట్రేడింగ్ సమయంలో ఈ అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ 7శాతం పడిపోయి 59,101డాలర్లకు చేరింది. గత ఏడాది అక్టోబర్లో 126,000 డాలర్ల పైన గరిష్ట స్థాయికి చేరినప్పటి నుండి, బిట్కాయిన్ తన విలువలో సగానికి పైగా కోల్పోయింది. క్రిప్టో-అనుకూల డొనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి కంటే ఇప్పుడు దీని విలువ తక్కువగా ఉంది. ఇది బిట్కాయిన్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఒక అవకాశమా లేక వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలా? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బిట్కాయిన్ పతనం వెనుక అసలు కారణం ఏంటి?
బిట్కాయిన్ ఇటీవలి పతనానికి అతిపెద్ద కారణం సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు లాభాలను స్వీకరించడమే అని చెప్పాలి. పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు క్రిప్టో నుండి తమ నిధులను ఉపసంహరించుకుని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రక్షణ, ఇంధనం, మౌలిక సదుపాయాలు వంటి వేగవంతమైన వృద్ధిని సాధిస్తున్న రంగాలలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. ఈ సమయంలో బంగారం, AI స్టాక్లపై పెట్టుబడిదారులకు మరింత నమ్మకం పెరిగింది.
పెట్టుబడిదారులు దేనిపై దృష్టి పెట్టాలి?
మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను అర్థం చేసుకోవడానికి రాబోయే కొద్ది రోజులు కీలకమని చెబుతున్నారు మార్కెట్ విశ్లేషకులు. బిట్కాయిన్ $60,000-$62,000 స్థాయిని నిలబెట్టుకోగలదా లేదా అని పెట్టుబడిదారులు వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. ధర ఇక్కడ నిలబడితే, మార్కెట్ బూమ్ మళ్లీ వస్తుంది. దీంతో రేట్లు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉంది.
పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడేం చేయాలి?
క్రిప్టో మార్కెట్లో భారీ హెచ్చుతగ్గులు సర్వసాధారణమే అని చెప్పాలి. స్వల్పకాలిక లాభనష్టాల గురించి ఆందోళన చెందడం లేదా భావోద్వేగాలకు లోనవడం కాకుండా, పెట్టుబడిదారులు తమ రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం, బడ్జెట్, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టాలి. అయితే, కొత్త పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి. భారత ప్రభుత్వం బిట్కాయిన్ను గుర్తించదు. కాబట్టి ఇతర పెట్టుబడి మార్గాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. బిట్కాయిన్లో ఎల్లప్పుడూ అధిక స్థాయి రిస్క్ ఉంటుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
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