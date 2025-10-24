English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bitcoin Price Today: బిట్‌కాయిన్ పెట్టుబడి దారులకు ఇటీవలీ కాలంలో ఆశ-నిరాశ మధ్య రోలర్-కోస్టర్ రైడ్ చేస్తున్న అనుభవం కలుగుతుంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఆరు అంకెలను దాటేసి బిట్‌కాయిన్ విలువ పెరగడంతో ఇంట్రాడే రివర్సల్స్ దశలోకి చేరుకుంది. అయినా కూడా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మార్కెట్ అనుభవజ్ఞులైన సలహాలు, సూచనలతో బిట్‌కాయిన్ ద్వారా నష్టం వాటిల్లకుండా జాగ్రత్త పడేందుకు అవకాశం ఉంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 24, 2025, 05:35 PM IST

Bitcoin Price Today: బిట్‌కాయిన్ పెట్టుబడి దారులకు ఇటీవలీ కాలంలో ఆశ-నిరాశ మధ్య రోలర్-కోస్టర్ రైడ్ చేస్తున్న అనుభవం కలుగుతుంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఆరు అంకెలను దాటేసి బిట్‌కాయిన్ విలువ పెరగడంతో ఇంట్రాడే రివర్సల్స్ దశలోకి చేరుకుంది. అయినా కూడా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మార్కెట్ అనుభవజ్ఞులైన సలహాలు, సూచనలతో బిట్‌కాయిన్ ద్వారా నష్టం వాటిల్లకుండా జాగ్రత్త పడేందుకు అవకాశం ఉంది. బిట్‌కాయిన్ స్థితిగతులపై ప్రముఖ విశ్లేషకులు, జియోటస్ సీఈఓ విక్రమ్ సుబ్బురాజ్ ఏం సూచిస్తారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ప్రతి బిట్‌కాయిన్ మరింత పెరిగేకొద్ది..దారుణంగా విలువ పడిపోయే స్థాయికి చేరే కాలం ఇది. వాటిని తట్టుకునేందుకు అంచనా వేయడం సులభం కాదు. ఇలాంటి వాటిని ముందుగానే గుర్తించడం కష్టమే.. కానీ వాటి కోసం మనం ముందుగానే సంసిద్ధంగా ఉండాలి.  పెట్టుబడిదారులు నిర్మాణాత్మక మార్పులను గుర్తించాలి. అసలైన అప్‌ట్రెండ్‌లో బిట్‌కాయిన్ అధిక గరిష్టాల నుంచి అధిక కనిష్టాలను చవిచూసే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడి పెట్టేముందు అధికంగా వెచ్చిండంపై కొంత నియంత్రణ ఉండాలి. 

'విక్' ట్రాప్
ఇందులో ఓ సాధారమైన ట్రాప్ ఉంది. దాన్నే విక్ ట్రాప్ అంటారు. చార్ట్స్‌లో ఊహకు అందని స్పైక్ పెరిగిందంటే ఆ తర్వాత అది దారుణంగా పడిపోతుందనే సూచన. దీనికి విరుద్ధంగా.. నాలుగు గంటలు లేదా రోజువారీ క్యాండిల్ ఆ స్థాయి కంటే నిర్ణయాత్మకంగా మూసివేయబడి, దానిని మద్దతుగా విజయవంతంగా తిరిగి పరీక్షించినప్పుడు మాత్రమే నిజమైన బ్రేక్అవుట్ నిర్ధారిస్తారు. క్లాసిక్ బుల్ ట్రాప్స్ ను అనుసరించి తక్కువ వాల్యూమ్స్‌తో మూమెంట్ జరుగుతుంది. ఇవి తరచుగా ఓవర్‌లీవరేజ్డ్ పొజిషన్‌లను లిక్విడేట్ చేయడానికి రూపొందిస్తారు.

ఫండింగ్ రేట్లు, ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ (OI) అదనపు ఆధారాలను అందిస్తాయి. వాటి సంబంధిత ధర లాభాలు లేకుండా OI తీవ్రంగా పెరిగినప్పుడు, ఇది లివరేజ్‌లో రద్దీని సూచిస్తుంది. బలమైన సానుకూల నిధులు లాంగ్‌ల అధికతను సూచిస్తాయి. ఇది బుల్ ట్రాప్‌లకు పూర్వగామిగా నిలుస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, బలమైన ప్రతికూల ఫండ్ షార్ట్ క్రౌడింగ్, వాటి పెర్ఫార్మెన్స్ బేర్ స్క్వీజ్‌లను సూచిస్తాయి. OI స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు, నిధులు తటస్థంగా ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యకరమైన పరిస్థితులు ఉద్భవిస్తాయి. ఇది నిజమైన అభివృద్ధికి అవకాశం ఇస్తుంది.

పెట్టుబడిదారులు లిక్విడేషన్ హీట్‌మ్యాప్‌లను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ల సమూహాలు ఎక్కడ కూర్చుంటాయో వెల్లడించే దృశ్య సాధనాలు ఇవి. రివర్సింగ్‌కు ముందుగా వీటి ధరలు లిక్విడిటీ పాకెట్లను తుడిచిపెడతాయి. ఇది అసహనానికి గురైన వ్యాపారులకు నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఈ నమూనాలను అర్థం చేసుకోవడం వల్ల పెట్టుబడిదారులు రికవరీలకు ముందు నిష్క్రమించకుండా నిరోధించవచ్చు.

చివరగా మార్కెట్లలోని చిన్న సంకేతాలు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి. ఉదాహరణకు, బిట్‌కాయిన్ యొక్క ETF ఇన్‌ఫ్లోలు రాత్రి 7:30 మరియు 10:30 IST మధ్య గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటాయి. బ్రేక్‌అవుట్‌లు ఈ ఇన్‌ఫ్లోలతో సరిపోలితే, అది సంస్థాగత మద్దతును సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, అవుట్‌ఫ్లో రోజులలో ర్యాలీలు తరచుగా త్వరగా మసకబారే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, టారిఫ్ అప్‌డేట్‌లు, US ఫెడ్ సమావేశాలు, ద్రవ్యోల్బణ ప్రింట్లు తాత్కాలిక అస్థిరతను సృష్టించగలవు. తిరిగి ప్రవేశించే ముందు మార్కెట్‌లు అటువంటి వార్తలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పెట్టుబడి పెట్టడం తెలివైన చర్య. 

కాబట్టి, పూర్తిగా కోల్పోవడం కంటే నియంత్రిత రీసెట్‌ను సెట్ చేసుకోవడం చాలా సేఫ్. ETFలు, దీర్ఘకాలిక హోల్డర్లు, భారీ పెట్టుబడులు పేరుకుపోతూనే ఉన్నందున నిర్మాణాత్మక డిమాండ్ చెక్కుచెదరకుండా ఉంటుంది. ఏకీకరణలో ఈ దశ స్థిరమైన ర్యాలీలను ఎలా నిర్మిస్తుందో చూపిస్తుంది.

పెట్టుబడిదారుల సలహా
పెట్టుబడిదారులు ఓపికగా ఉండాలి. డేటా-ఆధారితంగా పెట్టుబడి పెట్టాలి. సెంటిమెంట్ కాదు, నిర్మాణం మీ తదుపరి కదలికను నిర్దేశించుకోండి. మార్కెట్ల అస్థిరత పోయేంతవరకు పెట్టుబడులను నివారించండి. క్రిప్టోలో క్రమశిక్షణ అనేది నిరంతరం తొందరపాటును అధిగమిస్తుందని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి.

