/Black Ivory Coffee: ఏనుగు పేడతో ఖరీదైన కాఫీ..ప్రపంచంలోనే అత్యంత లగ్జరీ కాఫీ ఇది..కప్పు కేవలం రూ.4,720 మాత్రమే!

Black Ivory Coffee Price: కాఫీ ప్రియులకు ఉదయాన్నే ఒక కప్పు వేడి కాఫీ పడకపోతే రోజంతా ఏదో వెలితిగా ఉంటుంది. కానీ, ప్రపంచంలోనే అత్యంత అరుదైన, ఖరీదైన "బ్లాక్ ఐవరీ కాఫీ" గురించి తెలిస్తే మాత్రం ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఎందుకంటే, ఈ కాఫీ తయారీ వెనుక ఉన్న కథ, దాని ధర సామాన్యులను ముక్కున వేలేసుకునేలా చేస్తాయి. కొన్ని విలాసవంతమైన హోటళ్లు, రిసార్టులలో కేవలం ఒక కప్పు బ్లాక్ ఐవరీ కాఫీ ధర సుమారు 50 డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.4,000 పైమాటే) పలుకుతుంది.
ఈ విచిత్రమైన విలాసవంతమైన కాఫీ విశేషాలేంటో తెలుసా..
1) ఏనుగుల మల విసర్జనతో కాఫీ తయారీ!
ఈ కాఫీ ప్రత్యేకత అంతా దాని తయారీ విధానంలోనే ఉంది. థాయ్లాండ్లో సంరక్షణలో ఉన్న ఏనుగులకు అత్యంత నాణ్యమైన అరబికా కాఫీ చెర్రీలను అరటిపండ్లు, బియ్యం వంటి ఆహారంతో కలిపి తినిపిస్తారు.
ఏనుగుల జీర్ణవ్యవస్థ గుండా ప్రయాణించిన ఈ కాఫీ గింజలు, వాటి విసర్జన (పేడ) ద్వారా బయటకు వస్తాయి. అలా వచ్చిన గింజలను కార్మికులు ఎంతో జాగ్రత్తగా చేతితో వేరు చేస్తారు. ఆ తర్వాత వాటిని అత్యంత పరిశుభ్రమైన పద్ధతుల్లో కడిగి, ఎండబెట్టి, రోస్ట్ చేసి తుది కాఫీ పొడిని తయారు చేస్తారు.
2) ఇంత ధర ఎందుకు?
బ్లాక్ ఐవరీ కాఫీ కిలో ధర వేల డాలర్లలో ఉండటానికి ప్రధాన కారణాలు చాలా ఉన్నాయి. ఏనుగులు తిన్న కాఫీ గింజల్లో చాలా వరకు నమిలేటప్పుడు విరిగిపోతాయి లేదా జీర్ణమైపోతాయి. ఒక కిలో నాణ్యమైన కాఫీ గింజలు లభించాలంటే ఏనుగులకు సుమారు 33 కిలోల కాఫీ చెర్రీలను తినిపించాల్సి ఉంటుంది. ఇది భారీ స్థాయిలో లభించేది కాదు. ఏటా చాలా తక్కువ పరిమాణంలో మాత్రమే ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఏనుగు పేడ నుండి గింజలను వేరు చేయడం, శుభ్రపరచడం వంటి పనులకు అధిక శ్రమ, సమయం పడుతుంది.
3) చేదు లేని అద్భుతమైన రుచి!
"ఏనుగు జీర్ణవ్యవస్థలోని ఎంజైమ్ల వల్ల కాఫీ గింజల్లోని ప్రొటీన్లు విచ్ఛిన్నమవుతాయి. కాఫీలో చేదుదనానికి ఈ ప్రొటీన్లే కారణం కాబట్టి, ఏనుగుల ద్వారా వచ్చే గింజల్లో చేదు చాలావరకు తగ్గిపోతుంది."
ఈ సహజ సిద్ధమైన ఫెర్మెంటేషన్ ప్రక్రియ వల్ల ఈ కాఫీకి ఒక ప్రత్యేకమైన రుచి వస్తుంది. ఇది తాగేటప్పుడు చాక్లెట్, మాల్ట్, స్వల్పంగా నట్స్ (జీడిపప్పు/బాదం వంటివి) కలబోసిన అద్భుతమైన ఫ్లేవర్లు తెలుస్తాయని కాఫీ నిపుణులు చెబుతుంటారు.
4) జంతు సంరక్షణ
ఏనుగులను కాఫీ తయారీకి వాడటంపై జంతు ప్రేమికుల నుంచి కొన్ని అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతుంటాయి. అయితే, తాము కేవలం రక్షిత ఏనుగులను మాత్రమే ఉపయోగిస్తామని, కాఫీ చెర్రీలు వాటి రోజువారీ ఆహారంలో ఒక చిన్న భాగం మాత్రమేనని తయారీ సంస్థలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ, ఇలాంటి లగ్జరీ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు సదరు కంపెనీల పారదర్శకతను, జంతు సంరక్షణ ప్రమాణాలను సరిచూసుకోవడం వినియోగదారుల బాధ్యత.
ఏనుగు విసర్జన నుండి సేకరించిన గింజలతో తయారవుతుందనే విషయం కొందరికి కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు. కానీ, కాఫీ ప్రపంచంలో దీనికున్న క్రేజ్ వేరు. ఇది కేవలం దాహాన్ని తీర్చుకునే రోజువారీ పానీయం కాదు.. సంపన్నులు, కాఫీ ప్రియులు ఆస్వాదించే ఒక విలాసవంతమైన అనుభూతి!
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