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  • /Black Ivory Coffee: ఏనుగు పేడతో ఖరీదైన కాఫీ..ప్రపంచంలోనే అత్యంత లగ్జరీ కాఫీ ఇది..కప్పు కేవలం రూ.4,720 మాత్రమే!

Black Ivory Coffee: ఏనుగు పేడతో ఖరీదైన కాఫీ..ప్రపంచంలోనే అత్యంత లగ్జరీ కాఫీ ఇది..కప్పు కేవలం రూ.4,720 మాత్రమే!

Black Ivory Coffee Price: ప్రపంచంలో అత్యంత అరుదైన, ఖరీదైనా కాఫీ ఫ్లేవర్స్ ఎన్నో ఉంటాయి. అలాంటి కాఫీలు అంత ఖరీదు అవ్వడానికి కారణం.. వాటి తయారీ వెనుక ఉన్న కథను తెలియజేస్తుంది. అయితే తాజాగా థాయ్‌లాండ్‌లోని బ్లాక్ ఐవరీ కాఫీ ఇప్పుడు కాఫీ ప్రియులను షాకింగ్‌కు గురిచేస్తుంది. దీని ఒక కప్పు కాఫీ ఏకంగా రూ.4,720 ఉండడం గమనార్హం.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 24, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:35 PM IST
Black Ivory Coffee: ఏనుగు పేడతో ఖరీదైన కాఫీ..ప్రపంచంలోనే అత్యంత లగ్జరీ కాఫీ ఇది..కప్పు కేవలం రూ.4,720 మాత్రమే!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ఏనుగు పేడతో ఖరీదైన కాఫీ..ప్రపంచంలోనే అత్యంత లగ్జరీ కాఫీ ఇది..కప్పు రూ.4,720 మాత్రమే!
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