Delivery Boy: బ్లింకిట్ డెలివరీ బాయ్స్ రోజుకు ఎంత సంపదిస్తారో తెలుసా? దిమ్మతిరిగే నిజం!

blinkit Delivery Boy Salary Per Order: నేటి వేగవంతమైన వాణిజ్య యుగంలో బ్లింకిట్ వంటి క్విక్ కామర్స్ యాప్లు మన దైనందిన జీవితంలో తప్పనిసరి అయ్యాయి. అవి నిమిషాల్లోనే మీ ఇంటి వద్దకే అవసరమైన వస్తువులను డెలివరీ చేస్తామని గ్యారెంటీ ఇస్తున్నాయి. కానీ, మీకు వస్తువులను ఇంటికి డెలివరీ చేసే బాయ్ జీతం ఎంతో అని ఎప్పుడైనా తెలుసుకున్నారా? బ్లింకిట్ డెలివరీ బాయ్స్ సంపద ఎంతో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోక తప్పదు.
మీరు బ్లింకిట్లో ఆర్డర్ చేసిన వెంటనే.. మొత్తం డెలివరీ ప్రక్రియ యాప్లో ట్రాక్ చేయోచ్చు. ఆర్డర్ అందిన క్షణం నుండి అది మీ ఇంటి గుమ్మానికి చేరే వరకు, ప్రతి అడుగు నమోదు అవుతుంది. కస్టమర్ స్థానానికి దూరం లెక్కిస్తారు. డెలివరీ బాయ్కు చేసిన చెల్లింపు డెలివరీ పూర్తయిన తర్వాత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఒక డెలివరీకి సగటున 1.2 కి.మీ దూరానికి.. ఒక డెలివరీ బాయ్ దాదాపు రూ. 22.46 సంపాదిస్తాడు. పే స్కేల్ ప్రధానంగా దూరం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా, 1 కి.మీ లోపల డెలివరీలకు మూల జీతం చెల్లిస్తారు. ప్రతి అదనపు కి.మీ.కు రూ. 10 – రూ. 14 పెరుగుతుంది. 1.2 కి.మీ దాటి డెలివరీలకు, మూల జీతం మాత్రమే ప్రధానంగా వర్తిస్తుంది. ఈ విధంగా రోజుకు 100 డెలివరీలు అంచనా వేసుకున్నా..నెలవారీ జీతం కాకుండా రోజుకు రూ. 1000 నుంచి రూ. 2వేలు సంపాదించే అవకాశం ఉంది.
బ్లింకిట్ దాని డెలివరీ భాగస్వాములను స్వతంత్ర కాంట్రాక్టర్లుగా పరిగణిస్తుంది. ఈ కోణంలో, చెల్లింపులు ప్రతి డెలివరీ ఆధారంగా.. కొన్నిసార్లు ప్రోత్సాహకాలు లేదా బోనస్లు ఇస్తారు. అయితే, తిరుగు ప్రయాణాలు సాధారణంగా చెల్లించరు. ఇది కొన్నిసార్లు పనిని కష్టతరం చేస్తుంది.
ఈ యాప్ ప్రతి డెలివరీకి దూరం.. చెల్లింపును స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. ఇంధన ఖర్చులు, ట్రాఫిక్ రద్దీ.. తిరిగి వచ్చే సమయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని డెలివరీ బాయ్లకు న్యాయమైన చెల్లింపు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి. కస్టమర్లకు త్వరగా సేవ చేయడంలో బ్లింకిట్ డెలివరీ బాయ్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. కానీ ఆర్డర్ ద్వారా వారి ఆదాయాలు తక్కువగా ఉంటాయి. దూరం, పూర్తయిన డెలివరీల సంఖ్యను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. ఇది డెలివరీ కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను స్పష్టంగా హైలైట్ చేస్తుంది.
