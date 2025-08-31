Blinkit vs zepto: బ్లింకిట్ వర్సెస్ జెప్టో ..ఈ రెండింటిలో ఎందులో ఎందులో ధరలు తక్కువో తెలుసా?

Blinkit vs zepto: నేటి కాలంలో బయటకు వెళ్లి షాపింగ్ చేసేవారి సంఖ్య చాలా తగ్గిపోయింది. ఇంట్లో కూర్చుండి అగ్గిపుల్ల నుంచి బంగారం వరకు ఆర్డర్ చేసుకునే రోజులు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా రోజువారీ అవసరాలకు కావాలసిన వస్తువులను కూడా ఆన్ లైన్ లోనే ఆర్డర్ పెడితే ఇంటికి తీసుకువచ్చి ఇస్తున్నారు. దీంతో ప్రస్తుతం ఆన్ లైన్ గ్రాసరీ డెలివరీ రంగంలో భారీ పోటీ నెలకుందని చెప్పవచ్చు. అయితే ముఖ్యంగా పట్టణాలు, నగరాల్లో బ్లింకిట్, జిప్టో ఈ రెండూ కూడా వినియోగదారుల ద్రుష్టిని ఆకర్షిస్తున్న ఫ్లాట్ ఫామ్స్ అని చెప్పవచ్చు. రోజువారీ కూరగాయల నుంచి గృహ అవసరాల వస్తువుల వరకు అందిస్తున్నాయి. అయితే వీటిలో ఎందులో తక్కువ ధరలకు లభ్యం అవుతాయనే ప్రశ్న వినియోగదారుల్లో ఉంది. బ్లింకిట్, జిప్టో మధ్య ధరల తేడాను మన గమనించినట్లయితే కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు బయటకు వచ్చాయి అవేంటో చూద్దాం.
ముందుగా మనం బ్లింకిట్ గురించి తెలుసుకుంటే బ్లింకిట్ తన విస్త్రుత నెట్ వర్క్ కారణంగా అనేక వస్తువులను తక్కువ ధరలకే అందిస్తోంది. ప్రత్యేకంగా బల్క్ గా ఆర్డర్లు లేదా పెద్ద బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తుల ధరలు చూస్తే బ్లింకిట్ లో తక్కువగా ఉంటాయి. అంతేకాదు ఇందులో తరచుగా క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్స్ కూడా అందిస్తూ వినియోగదారులకు మరింత ఖర్చు తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తుంది.
జిప్టో విషయానికి వస్తే ఇది కేవలం పది నిమిషాల్లో డెలివరీ అనే కాన్సెప్ట్ తో మార్చెట్లోకి వచ్చి యంగ్ జనరేషన్ లో ఫాస్టుగా పాపులర్ అయ్యింది. జెప్టో ధరలు కాస్త ఎక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ సమయానికి వస్తువులను ఇంటికి తీసుకువచ్చి ఇవ్వడం పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పవచ్చు. అయితే కొన్ని కేటగిరీల్లో జెప్టో కూడా బ్లింకిట్ కంటే తక్కువ ధరలకే వస్తువులను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా కూరగాయలు, పండ్లు జెప్టో రోజువారీ ఆఫర్లను తక్కువ ధరలకు అందిస్తోంది.
బ్రాండెండ్ ప్యాకేజ్డ్ వస్తువులు బ్లింకిట్ లో కొంచెం తక్కువ ధరకు లభ్యం అవుతుంటే..తాజా కూరగాయలు, పండ్లు జెప్టో లో తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ రెండు యాప్స్ కూడా సీజనల్ ఆఫర్లు, ప్రోమో కోడ్స్, బ్యాంక్ డీల్స్ ఆధారంగా డిస్కౌంట్స్ ఇస్తుంటాయి. అందువల్ల వినియోగదారులు ఒకే ప్రొడక్టును రెండు యాప్స్ లో చూసి పోల్చుకుని కొనుగోలు చేయడం మంచిది.
ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే పెద్ద మొత్తంలో షాపింగ్ చేయాలనుకుంటే బ్లింకిట్ బెస్ట్ అని చెప్పవచ్చు. తక్కువ సమయంలోనే ఇంటికి వస్తువులు చేరాలంటే జెప్టో బెస్ట్ అని చెప్పవచ్చు. ధరల పరంగా మాత్రం ఏ యాప్ లో తక్కువ అనేది ప్రొడెక్ట్ కేటగిరి, ఆఫర్స్ పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
బ్లింకిట్ ధరలు చూస్తే
బ్లింకిట్ లో ప్రధానంగా పెద్ద బ్రాండ్ల ఉత్పత్తులపై ధరలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు చూస్తే టాటా సాల్ట్ (1 కిలో) బ్లింకిట్ లో సగటుగా రూ. 26-రూ. 27 లభిస్తే, అదే ఉత్పత్తి జెప్టోలో రూ.28-రూ. 30 వరకూ ఉంటుంది. అలాగే సర్ఫ్ ఎక్స్ ఎల్ 1కిలో బ్లింకిట్ లో ఆఫర్తో రూ. 190-రూ. 195 మధ్య దొరకవచ్చు. .జెప్టోలో అది రూ. 200 పైగా ఉంటుంది. అంటే బల్క్గా లేదా బ్రాండెడ్ ప్యాకేజ్డ్ వస్తువులు బ్లింకిట్ లో చవకగా లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని చెప్పవచ్చు.
జెప్టో ధరలు
జెప్టోలో ముఖ్యంగా తాజా కూరగాయలు, పండ్ల విభాగంలో బ్లింకిట్ కంటే తక్కువ ధరలుకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఉదాహరణకు టమాట (1కిలో) జిప్టోలో రోజువారీ ఆఫర్ ధర రూ.22-రూ.25 ఉండగా బ్లింకిట్ లో అది రూ. 26-రూ.28 వరకు ఉండవచ్చు. అదే విధంగా అరటిపండ్లు (1 డజన్) జెప్టోలో రూ.45-రూ. 50 లభిస్తే, బ్లింకిట్ లో రూ. 52-రూ. 55 వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.
