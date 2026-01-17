Blinq EV Car: ఆటో రిక్షా ధరకే ఎలక్ట్రిక్ కారు..కేవలం రూ.3 లక్షలకే EV కారు..5 నిమిషాల్లో ఛార్జింగ్ ఫుల్!

Blinq Mobility EV Car Price: భారతీయ నగరాల్లో నిత్యం వేధించే ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్ పెడుతూ, సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులో ఉండేలా బ్లింక్ మొబిలిటీ (Blink Mobility) ఒక వినూత్న ఎలక్ట్రిక్ పాడ్ కారును ఆవిష్కరించింది. రతన్ టాటా 'నానో' కలలను గుర్తుకు తెచ్చేలా ఉన్న ఈ కారు రూపం ఉండడం విశేషం. ఇంతకీ ఆ కారు విశేషాలేంటో తెలుసుకుందాం.
భారతీయ రోడ్లపై ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడమే లక్ష్యంగా ఐఐటీ ఢిల్లీ పూర్వ విద్యార్థులు, టెస్లా మాజీ నిపుణులు కలిసి ఈ అత్యాధునిక ఈవీని రూపొందించారు. కేవలం రూ.2 నుంచి రూ.3 లక్షల ధరలోనే లభించే అవకాశం ఉన్న ఈ కారు, భవిష్యత్తు సిటీ మొబిలిటీని మార్చేయనుంది.
డిజైన్, లుక్ వివరాలు..
కాంపాక్ట్ సైజ్: రద్దీగా ఉండే నగరాల్లో, చిన్న గల్లీల్లో కూడా సులభంగా నడిపేలా ఇది చాలా చిన్నగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
ఫ్యూచరిస్టిక్ ఫీచర్లు: ముందు భాగంలో హెక్సాగోనల్ డీఆర్ఎల్లు (DRLs), ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్లైట్లు, వెనుక స్టైలిష్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ లైట్లతో ఇది ఆధునిక లుక్ను కలిగి ఉంది.
స్పేస్: స్కేట్బోర్డ్ ప్లాట్ఫారమ్పై నిర్మించడం వల్ల కారు లోపల ప్రయాణికులకు ఎక్కువ స్థలం లభిస్తుంది.
బ్యాటరీ స్వాపింగ్ -గేమ్ ఛేంజర్
ఈ కారులోని అత్యంత ముఖ్యమైన ఫీచర్ బ్యాటరీ స్వాపింగ్ (Battery Swapping). గంటల కొద్దీ ఛార్జింగ్ కోసం వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఖాళీ అయిన బ్యాటరీని తీసివేసి నిండుగా ఉన్న బ్యాటరీని కేవలం 5 నిమిషాల్లోనే మార్చుకోవచ్చు.
బ్యాటరీని ఒక సర్వీస్గా అందించడం వల్ల కారు ధర గణనీయంగా తగ్గుతుంది. అంటే కారును బ్యాటరీ లేకుండా కొనుగోలు చేసి, వాడుకున్న దానికి మాత్రమే ఛార్జీలు చెల్లించే వెసులుబాటు ఉంటుంది. అయితే ఒకసారి బ్యాటరీ సెట్ వేసుకుంటే సుమారు 250 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు.
స్మార్ట్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు
బ్లింక్ మొబిలిటీ పాడ్ కారు కేవలం చౌకగా ఉండటమే కాదు, అత్యంత సురక్షితమైనది కూడా. అంతే కాకుండా డ్రైవర్ అలసటను గుర్తించి అప్రమత్తం చేసే స్మార్ట్ ఏఐ టెక్నాలజీ ఉంది. ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటే ముందే హెచ్చరించే వ్యవస్థను ఇందులో అమర్చారు.
కంపెనీ నేపథ్యం, పెట్టుబడులు
నికేష్ బిష్త్ స్థాపించిన ఈ సంస్థలో.. టెస్లాలో సైబర్ ట్రక్ వంటి ప్రాజెక్టులపై పనిచేసిన అంకిత్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇటీవల ఈ స్టార్టప్ రూ.4.3 కోట్ల నిధులను సమీకరించింది. ఈ నిధులతో బ్యాటరీ స్వాపింగ్ నెట్వర్క్ను, పైలట్ ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేయనున్నారు.
