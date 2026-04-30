  • Brent Crude Oil Prices: ట్రంప్ నిర్ణయం.. భగ్గుమంటున్న చమురు ధరలు.. 120 డాలర్లు దాటిన క్రూడ్ అయిల్ ..!!

Brent Crude Oil Prices: ట్రంప్ నిర్ణయం.. భగ్గుమంటున్న చమురు ధరలు.. 120 డాలర్లు దాటిన క్రూడ్ అయిల్ ..!!

Brent Crude Oil Prices:  ఇరాన్ పై దిగ్బంధనం కొనసాగుతుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు ఇప్పుడు సామాన్యుడి జేబుకు, ప్రపంచ మార్కెట్ కు పెను ముప్పుగా పరిణమించాయి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 30, 2026, 12:19 PM IST

Vishnupriya Bhimeneni: 50 ఏళ్ల స్టార్ హీరోతో విష్ణుప్రియ ప్రేమాయణం..క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరో!
5
JD Chakravarthy
Vishnupriya Bhimeneni: 50 ఏళ్ల స్టార్ హీరోతో విష్ణుప్రియ ప్రేమాయణం..క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరో!
8th Pay Commission: ఏప్రిల్ 30 కీలకం.. జీతాల పెంపుపై ఫైనల్ డెసిషన్ ఇవాళే!
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఏప్రిల్ 30 కీలకం.. జీతాల పెంపుపై ఫైనల్ డెసిషన్ ఇవాళే!
Daily Astrology: మేషం, మకర రాశుల వారికి అదృష్టం.. ఆ రాశుల వారు కొత్త పనులు మొదలుపెట్టకండి!
5
Today Horoscope Telugu
Daily Astrology: మేషం, మకర రాశుల వారికి అదృష్టం.. ఆ రాశుల వారు కొత్త పనులు మొదలుపెట్టకండి!
Pooja Hegde Boyfriend: పెళ్లి పీటలెక్కనున్న హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే..ఆ హీరోతో డేటింగ్‌లో &#039;బుట్టబొమ్మ&#039;..ఫొటోలు లీక్!
6
Pooja Hegde
Pooja Hegde Boyfriend: పెళ్లి పీటలెక్కనున్న హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే..ఆ హీరోతో డేటింగ్‌లో 'బుట్టబొమ్మ'..ఫొటోలు లీక్!
Brent Crude Oil Prices: ట్రంప్ నిర్ణయం.. భగ్గుమంటున్న చమురు ధరలు.. 120 డాలర్లు దాటిన క్రూడ్ అయిల్ ..!!

Brent Crude Oil Prices: ప్రస్తుతం ప్రపంచ మార్కెట్లో తీవ్ర గందరగోళంలో ఉన్నాయి. గురువారం బ్రెంట్ ముడి చమురు ధర బ్యారెల్ కు 120డాలర్లు దాటింది. ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనే అని చెప్పాలి. ట్రంప్ ఇరాన్ పై దిగ్బంధనం కొనస్తానని ప్రతిజ్ణ చేశారు. అమెరికా షరతులపై ఇరాన్ అణు ఒప్పందానికి అంగీకరించే వరకు హార్మూజ్ జలసంధిపై నావికా దిగ్భంధనం ముగియదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. 

ఆక్సియోస్‌కు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ..  ఇరాన్‌పై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు దిగ్బంధనమే అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనమని తెలిపారు.  తీవ్రమైన భాషను ఉపయోగిస్తూ.. బాంబు దాడుల కంటే దిగ్బంధనమే ఎక్కువ ప్రభావవంతంగా ఉందన్నారు. ఇది ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను పూర్తిగా ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోందని ఆయన అభిప్రాయ పడ్డారు. చర్చలకు ముందే దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేసి..  సముద్ర మార్గాన్ని తెరవాలన్న ఇరాన్ ప్రతిపాదనను కూడా ట్రంప్  తిరస్కరించారు. ముందుగా అమెరికా ఆందోళనలను పరిష్కరించాలని.. ఆ తర్వాతే ఆంక్షలను ఎత్తివేస్తామన్నదే ట్రంప్ స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చారు.  చర్చల ద్వారా పరిష్కారం లభించకపోతే.., సైనిక చర్యను పరిగణించవచ్చని కూడా ఆయన సూచించారు. 

హోర్ముజ్ జలసంధి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ముఖ్యమైన చమురు రవాణా మార్గం. గల్ఫ్ దేశాల నుండి వచ్చే ముడి చమురులో అధిక భాగం ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు చేరడానికి ఈ ఇరుకైన మార్గం గుండానే వెళుతుంది. అమెరికా ఈ మార్గాన్ని దిగ్బంధించినప్పుడు..  ప్రపంచ చమురు సరఫరా గొలుసుకు అంతరాయం కలుగుతుంది. తక్కువ సరఫరా ..  అధిక డిమాండ్ కారణంగా, ధరలు ఆకాశాన్నంటుతాయి. ఇది తమ ఇంధన అవసరాల కోసం దిగుమతులపై ఆధారపడే భారతదేశంతో సహా ఇతర దేశాలను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుంది. 

Also Read: Rupee All Time Low: రికార్డు స్థాయిలో పతనమైన రూపాయి.. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా 95 మార్కు దాటిన డాలర్ రేట్.. ఇక ధరల మోతేనా???  

ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త జెఫ్రీ సాక్స్ ఈ పరిస్థితి గురించి ప్రపంచాన్ని హెచ్చరించారు. FICCI లెజెండ్స్ సిరీస్ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ..  ఈ సంక్షోభం ఇలాగే కొనసాగితే, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్రమైన మాంద్యంలోకి కూరుకుపోవచ్చని పేర్కొన్నారు. సాక్స్ ప్రకారం.. ప్రస్తుతం మార్కెట్ సరఫరా కొరత పరిష్కారమవుతుందని ఆశిస్తోంది. కానీ అలా జరగకపోతే ధరలు మరింత పెరుగుతాయి. ఈ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తత చమురుకే పరిమితం కాదు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలలో విస్తృత ఆర్థిక అస్థిరతకు దారితీయవచ్చు. ప్రస్తుతం..  మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు,  చమురు ధరలపై యావత్ ప్రపంచం దృష్టి సారించింది. హోర్ముజ్ జలసంధిని త్వరలో తిరిగి తెరవకపోతే, పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు సామాన్యుడి జేబుకు, ప్రపంచ మార్కెట్ బడ్జెట్‌కు తీవ్ర అంతరాయం కలిగించే అవకాశం ఉందని చెప్పాలి.  

Also Read:  Gold Rate Today: మహిళలకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు..!!

 

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

