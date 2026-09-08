BRICS Summit 2026: సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీల్లో న్యూఢిల్లీలోని భారత్ మండపం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టానికి సాక్ష్యం కానుంది. 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి భారతదేశం ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. బ్రిక్స్ ఏర్పడి 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న తరుణంలో.. దాని సభ్యత్వం5 దేశాల నుండి 11 దేశాలకు విస్తరించిన తరుణంలో ఈ సమావేశం జరుగుతోంది. బ్రెజిల్, రష్యా, భారతదేశం, చైనా, దక్షిణాఫ్రికాతో పాటు, ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా, ఇరాన్, యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, 2025లో చేరిన ఇండోనేషియా కూడా ఈ కూటమిలో భాగంగా ఉన్నాయి. కానీ ఢిల్లీలో జరిగే ఈ సమావేశం కేవలం మాటలకే పరిమితం కాదు. ఈసారి, భారతదేశం "మానవత్వమే ప్రథమం" అనే నినాదాన్ని ప్రధానంగా పాటిస్తూ, "బలం, ఆవిష్కరణ, సహకారం, సుస్థిరత" అనే ఇతివృత్తంతో అత్యంత ఆచరణాత్మకమైన అజెండాను సిద్ధం చేసింది. ఏ ఒక్క దేశానికో లేదా పాశ్చాత్య దేశాలకో వ్యతిరేకంగా నిలిచే వేదికగా కాకుండా, అభివృద్ధి, వాణిజ్యం, సాంకేతికత, ప్రపంచ సంస్థల సంస్కరణలపై పనిచేసే ఒక ఆచరణాత్మక కూటమిగా బ్రిక్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్లడమే న్యూఢిల్లీ ప్రయత్నం. ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో భారతదేశం దృష్టి సారించనున్న ఏడు ప్రధాన అంశాలను పరిశీలిద్దాం.
1. గ్లోబల్ సౌత్:
ఐక్యరాజ్యసమితి (UN), IMF ప్రపంచ బ్యాంకులలో తరచుగా విస్మరించే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల గొంతుకను వినిపించేందుకు BRICSను ఒక వేదికగా తీర్చిదిద్దడమే భారతదేశ ప్రాథమిక లక్ష్యం. ప్రపంచ ఆర్థిక, రాజకీయ వ్యవస్థలలో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచేందుకు, ఈ పాత ప్రపంచ సంస్థలను సంస్కరించాలని భారతదేశం కోరుకుంటోంది. BRICSను ఎవరికీ వ్యతిరేకంగా నిలబెట్టే ఉద్దేశం భారతదేశానికి లేదని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ స్పష్టం చేశారు. చైనా, రష్యాలు BRICSను పాశ్చాత్య దేశాలకు వ్యతిరేక కూటమిగా చూడాలనుకోవచ్చు, కానీ దేశాల మధ్య పరస్పర అభివృద్ధి సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఒక ఆచరణాత్మక వేదికగా భారతదేశం దీనిని ప్రోత్సహించాలనుకుంటోంది.
2. బ్రిక్స్ వాణిజ్యం:
ప్రపంచ యుద్ధాలు, వాణిజ్య ఆంక్షలు, దెబ్బతిన్న సరఫరా గొలుసులు ప్రతి ఒక్కరినీ కలవరపెడుతున్నాయి. సురక్షితమైన, సుస్థిరమైన వాణిజ్య చట్రాన్ని రూపొందించడానికి బ్రిక్స్ దేశాలు కలిసి పనిచేయాలని భారతదేశం కోరుకుంటోంది. జైపూర్లో జరిగిన వాణిజ్య మంత్రుల సమావేశంలో "బ్రిక్స్ ఆర్థిక భాగస్వామ్య వ్యూహం 2030"కి అంగీకారం కుదిరింది. పరస్పర వాణిజ్యాన్ని పెంచాలన్నది భారతదేశ వైఖరి, కానీ ఏ దేశమూ చైనాపై ఆధారపడకుండా చూడటం. భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే ఏ సంక్షోభాన్ని అయినా ఎదుర్కోవడానికి నిత్యావసర వస్తువులు, సాంకేతికత, ముడి పదార్థాలకు ప్రత్యామ్నాయాలను అభివృద్ధి చేయడంపై న్యూఢిల్లీ దృష్టి సారిస్తోంది.
3. సరిహద్దుల దాటి చెల్లింపులు:
ఆర్థిక విషయాలపై భారతదేశ వైఖరి స్పష్టంగా ఉంది. ఆచరణ సాధ్యం కాని ఉమ్మడి బ్రిక్స్ కరెన్సీని సృష్టించడానికో, రాత్రికి రాత్రే డాలర్ను తొలగించడానికో భారతదేశం ప్రయత్నించడం లేదు. దానికి బదులుగా, స్థానిక కరెన్సీలలో లావాదేవీలు జరపడం, డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థలను అనుసంధానించడమే భారతదేశం ఆచరణాత్మక ప్రతిపాదన. ఈ విషయంలో, భారతదేశపు యూపీఐ అన్ని బ్రిక్స్ దేశాలకు ఆదర్శంగా నిలిచింది. సరిహద్దు లావాదేవీలను సరసమైనవిగా, వేగవంతమైనవిగా, పారదర్శకమైనవిగా మార్చే ఒక సూత్రాన్ని అందించడానికి భారతదేశం తన ఫిన్టెక్ సామర్థ్యాలను ఉపయోగించుకుంటుంది.
4. ఏఐ, సాంకేతికత:
బ్రిక్స్ దేశాలు ఇతరులు అభివృద్ధి చేసిన సాంకేతికతను కేవలం వినియోగించుకునేవిగా మాత్రమే కాకుండా, తమ సొంత నియమాలను నిర్దేశించుకుని, సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేసుకోవాలని భారతదేశం కోరుకుంటోంది. బ్రిక్స్ దేశాలలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, బ్రిక్స్ స్టార్టప్ ఇన్నోవేషన్ ఫండ్, పరిశోధన నెట్వర్క్లపై భారతదేశం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. చెన్నై డిక్లరేషన్ ద్వారా, సాంకేతికత ప్రయోజనాలు గ్లోబల్ సౌత్లోని యువ ఆవిష్కర్తలకు చేరాలనే సందేశాన్ని భారతదేశం ఇప్పటికే తెలియజేసింది.
5. ఇంధన భద్రత:
బ్రిక్స్ కూటమిలో ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద చమురు, గ్యాస్ ఉత్పత్తిదారులు (సౌదీ అరేబియా, రష్యా, యూఏఈ వంటివి) అతిపెద్ద వినియోగదారులు (భారతదేశం, చైనా వంటివి) రెండూ ఉన్నాయి. ఇంధన భద్రతను నిర్ధారించడానికి స్వచ్ఛమైన ఇంధనానికి పరివర్తనను ప్రోత్సహించడానికి ఈ వేదిక సహాయపడాలని భారతదేశం కోరుకుంటోంది. ఒక దేశ అభివృద్ధికి సరసమైన, నమ్మకమైన ఇంధనమే కీలకం అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విశ్వసిస్తున్నారు. ఇంధన రంగంలో సుస్థిరమైన అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాల కోసం భారతదేశం వాదిస్తోంది.
6. ఆర్థిక నేరస్థులపై కఠిన చర్యలు:
ఆర్థిక నేరాలు చేసి విదేశాలకు పారిపోయే పరారీలో ఉన్నవారిపై ఉక్కు బిగపట్టాలనే అత్యంత ఆచరణాత్మకమైన, ముఖ్యమైన ప్రతిపాదనను భారతదేశం ముందుకు తెస్తోంది. తరచుగా, ఆర్థిక మోసాలకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారు ఇతర దేశాలలో దాక్కుంటారు, దీనివల్ల వారి ఆస్తులను గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అప్పగింత, ఆస్తుల జప్తు ప్రక్రియకు సంవత్సరాలు పట్టకుండా ఉండేందుకు, బ్రిక్స్ దేశాల దర్యాప్తు సంస్థలు ఒకదానితో ఒకటి సమాచారాన్ని వేగంగా, నేరుగా పంచుకోవాలని భారతదేశం కోరుకుంటోంది.
7. విస్తరించిన బ్రిక్స్:
11 పూర్తి సభ్య దేశాలు ఉండటంతో, బ్రిక్స్లో భేదాభిప్రాయాలు ఉండటం సహజం. భారతదేశం, చైనా, రష్యా, బ్రెజిల్ లేదా ఇరాన్లు ప్రతి అంతర్జాతీయ అంశంపై ఒకే అభిప్రాయాలను పంచుకోవు. అందువల్ల, అందరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడం భారతదేశానికి అతిపెద్ద సవాలు. భారతదేశ షెర్పా, సుధాకర్ దలేలా ప్రకారం, ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి సన్నాహకంగా భారతదేశంలోని 30కి పైగా నగరాల్లో 400కి పైగా సమావేశాలు జరిగాయి. ఈ కూటమిని అమెరికా లేదా జీ7 వ్యతిరేక కూటమిగా చూపించడం భారతదేశ లక్ష్యం కాదు, తన వ్యూహాత్మక స్వయంప్రతిపత్తిని కాపాడుకుంటూనే వాణిజ్యం, సాంకేతికత, అభివృద్ధి కోసం ఒక ఆచరణీయమైన వేదికను సృష్టించడమే భారతదేశ లక్ష్యం.
భారతదేశానికి అసలైన పరీక్ష ఏమిటి?
సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీలలో ఢిల్లీలో జరగనున్న బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశం, ఏడాది కాలంగా చేసిన సన్నాహాలు వాస్తవ ఫలితాలుగా ఎంతవరకు పరిణమిస్తాయో అంతిమంగా నిరూపించనుంది. భారతదేశానికి విజయం అంటే, బ్రిక్స్ను జీ7కు ప్రత్యక్ష పోటీదారుగా మార్చడం లేదా రాత్రికి రాత్రే ఒక కొత్త ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను సృష్టించడం అని అర్థం కాదు. న్యూఢిల్లీ దృక్కోణంలో, వాణిజ్యం, సాంకేతికత, ఇంధనం, అభివృద్ధి, గ్లోబల్ సౌత్ ప్రయోజనాలపై నిజమైన సహకారానికి బ్రిక్స్ ఒక సమర్థవంతమైన వేదికగా మారడమే మరింత ఆచరణాత్మక విజయం అవుతుంది. అదే సమయంలో, భారతదేశం తన వ్యూహాత్మక స్వయంప్రతిపత్తిని కాపాడుకోవాలని కోరుకుంటోంది. ఈ సమతుల్యతే మొత్తం శిఖరాగ్ర సమావేశంలో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం కావచ్చు.
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