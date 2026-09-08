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బ్రిక్స్ 2026లో భారత్ మార్కు: గ్లోబల్ సౌత్, ఏఐ, డిజిటల్ పేమెంట్స్‌పై మోదీ 7 సూత్రాల మాస్టర్ ప్లాన్!

BRICS Summit 2026: సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీల్లో న్యూఢిల్లీలోని భారత్ మండపం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టానికి సాక్ష్యం కానుంది. 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి భారతదేశం ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. బ్రిక్స్ ఏర్పడి 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న తరుణంలో.. దాని సభ్యత్వం5 దేశాల నుండి 11 దేశాలకు విస్తరించిన తరుణంలో ఈ సమావేశం జరుగుతోంది. బ్రెజిల్, రష్యా, భారతదేశం, చైనా, దక్షిణాఫ్రికాతో పాటు, ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా, ఇరాన్, యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, 2025లో చేరిన ఇండోనేషియా కూడా ఈ కూటమిలో భాగంగా ఉన్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Sep 08, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:54 PM IST
బ్రిక్స్ 2026లో భారత్ మార్కు: గ్లోబల్ సౌత్, ఏఐ, డిజిటల్ పేమెంట్స్‌పై మోదీ 7 సూత్రాల మాస్టర్ ప్లాన్!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బ్రిక్స్ 2026లో భారత్ మార్కు: గ్లోబల్ సౌత్, ఏఐ, డిజిటల్ పేమెంట్స్‌పై మోదీ 7 సూత్రాల మాస్టర్ ప్లాన్!
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